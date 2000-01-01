náhledy
Obyčejné účesy už u hollywoodských hvězd tolik neletí. Slavné ženy se snaží být co nejvíc originální a na červeném koberci se ukazují s roztodivnými účesy i barvami vlasů. Podívejte se do naší galerie, kdo se v roce 2025 rozhodl ukázat, že nuda není nic pro něj.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Opravdu extravagantní účes jako z jiného světa předvedla módní návrhářka Daphne Guinnessová.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Julia Foxová dorazila na premiéru divadelní hry v New Yorku s uměleckým dílem na hlavě. Lidé sedící v řadě za ní asi v hledišti nadšení příliš nebyli, protože jim bránila ve výhledu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Andie MacDowellová už neoslňuje svou tmavě hnědou hřívou. Přestala se barvit a na odiv dává své šediny. Na kráse jí to neubralo a ženy jí za to tleskají. „Užila jsem si svou barvu vlasů, pak jsem si užívala i barvení. A teď si užívám šediny. Každé období mělo něco do sebe,“ míní herečka.
Autor: Profimedia.cz
Topmodelka Karolína Kurková může zvolit jakýkoli účes a vždy vypadá skvěle. Stejně jako v tomto případě, kdy se přiblížila účesům dam z počátku minulého století.
Autor: Profimedia.cz
Letos šokovala účesem i herečka Pamela Andersonová. Už nechce být dál za sexy idol, chce být sama sebou a ukazovat krásu přirozenosti. „Nelíbilo se mi už delší dobu, že jsem byla vnímána jako sexuální symbol. Miluji své ženství, ale myslím, že by se na něj mělo pohlížet ne pouze sexuálně. Žena je dokonalá, křehká bytost a zaslouží si uznání,“ myslí si herečka.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Tilda Swintonová je milovnicí „rošťáckých“ krátkých vlasů a dokáže i s takovým sestřihem na červeném koberci ukázat, že krátké vlasy rozhodně nemusí být nuda.
Autor: Profimedia.cz
Na filmová festival do francouzského Cannes dorazila trenérka slavných Aliia Roza s elegantním účesem, ovšem s extravagantním výběrem barev.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a modelka Cara Delevingne ztmavila barvu vlasů a zvolila „mokrý“ look. „Většinou to není z mé hlavy. Myslím tím, že někdo přijde a řekne, co si vezmu na sebe a jak budu celkově vypadat. Já bych přišla i v teplákách,“ smála se modelka v rozhovoru pro People.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a zpěvačka Kiana Lede k večerní róbě zvolila tradiční africké copánky.
Autor: Profimedia.cz
Jako cukrová vata byla díky svému účesu na červeném koberci americká filmová producentka Amberr Washingtonová. „Když jste černoška, musíte s vlasy dělat doslova psí kusy. Kdo nezná naše vlasy, nemůže pochopit, jak se s nimi žije,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Kelly Osbourně si oblíbila pro rok 2025 vyčesané vlasy a barvu, kterou její fanoušci přirovnali k důchodcovské blond. Vlasy ale zdaleka nebyly to jediné, co v jejím případě šokovalo. Extrémní je i její štíhlost po užívání léku Ozempic.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Halsey se letos objevila s modrým mikádem a rovně střiženou ofinou. Rovnou by mohla být obsazena do sci-fi filmu.
Autor: Profimedia.cz
Raperka Doja Cat se s nadýchaným účesem vrátila rázem do osmdesátých let, kdy takové „háro“ musela mít natupírované každá mladá dívka.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a modelka Kylie Jennerová účesy střídá často. Největší poprask způsobil její růžový look. Barvu vlasů sladila s outfitem. „Zamilovala jsem se do paruk. Jsou k nerozeznání od pravých vlasů. Mám jich desítky. Mohla bych půjčit paruky všem svým přátelům a ještě by jich dost zbylo,“ uvedla ve své reality show.
Autor: Profimedia.cz
Tanečnice a zpěvačka Ashley Robertsová šokovala nejen účesem, ale i vybraným modelem, který oblékla. Módní guru s celkovým vzhledem spokojení nebyli. Ashley si naopak pochvalovala, že je, jako by se vrátila do devadesátek.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a modelka Yaya DaCosta ukázala účes, který už by se rozhodně dal považovat za umělecké dílo. Aby vlasy držely, kadeřnice musela použít drátky. „Byla to hotová stavba. Bála jsem se, že když se špatně pohnu, bude po účesu. Ale drželo to až do té doby, než jsem dojela domů,“ smála se herečka.
Autor: Profimedia.cz