Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se vzory a trochu se tak s touto módou vrací do dětských let.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Americká zpěvačka Aubrey O’Day v zářivě zelených bikinách na pláži úplně zářila.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Courtney Robertsonová odhalila sexy ramena a zakryla horním dílem bikin jen to nejnutnější.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a plavkyně Jenny Thompsonová Kanýry zvolila v případě horního dílu bikin. Je to skvělý způsob, jak zdánlivě zvětšit objem hrudníku.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Monica Cruzová zvolila jednodílné plavky, které byly také ozdobeny volánem.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka a hvězda reality show India Reynoldsová tyrkysových bikinách s kanýrky
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Billie Faiersová své tělo v bikinách odhaluje velmi ráda. Bikin má nespočet a na dovolenou vynesla dvoudílné plavky s volánky.
Autor: Profimedia.cz
Britská modelka Demi Rose vynesla bikiny s volánky a ukázala svou dokonalou postavu.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Tia Adeola by se v tomto typu horního dílu bikin asi koupat nemohla, ale na pláži byla s kanýrky stylová.
Autor: Profimedia.cz