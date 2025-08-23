Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry

Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se vzory a trochu se tak s touto módou vrací do dětských let.
Známé krásky v bikinách s kanýry Aubrey O’Day Julia Pereira Eva Longoria Courtney Robertsonová Jenny Thompsonová Luli Fama Monica Cruzová Elis De Panicis Agnelli India Reynoldsová Yolanthe Cabau Layla Powellová

23. srpna 2025

