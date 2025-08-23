|
Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry
Tajemství, která vyšla na povrch až po smrti slavných tváří
Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka...
Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit
Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...
„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov
Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...
Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově
Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...
Odstranění tetování jako trest. Žena během něj extrémně trpěla
Zpěvačka Kayla Stewartová z USA chtěla mít kompletně potetované tělo. Nakonec si ale nechala vytetovat třiatřicet obrázků, protože změnila názor a nyní trpí, protože chce všechny vzory z kůže pryč....
Drinky proti horku: skvěle chutnají a ještě fungují proti pocení
Pomocí našich receptů posílíte svůj krevní oběh a zmírníte nepříjemné pocení. A jeden super čaj dokonce působí zázračně i proti bolestem hlavy. Vyzkoušejte naše letní drinky.
Horoskop pro každé znamení na 35. týden roku 2025
Jaký pro nás bude přelom prázdnin a nového školního roku podle hvězd? Berani, neskládejte se z přicházejícího září. Každý den je zázrak, i ten podzimní. Váhy, vy budete řešit vztahy. Buď ty minulé,...
Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...
Křečové žíly: dědičné riziko, které vás může zaskočit. Poznejte příznaky včas
Geny hrají v případě chronického žilního onemocnění velkou roli. Díky správně nastavené léčbě a úpravě životosprávy lze však jeho projevy a rozvoj zmírnit.
Spolehlivá, racionální, opatrná. Jaká je Panna jako partner, kamarád a kolega
Znamení Panny je složeno z vnějšího živlu Země a vnitřního živlu Vzduchu. To znamená, že je to znamení zemské, avšak proměnlivé. Bývají to prakticky a pragmaticky smýšlející lidé, kteří do chaosu...
Cibulová marmeláda
Střední
80 min
Vynikající chuťovka, vyzkoušejte.
Srpnové novoluní v Panně přináší šanci na nový pohled i životní restart
Srpnové novoluní v Panně je jednou z nejvýznamnějších fází Měsíce v roce 2025, letos se totiž jedná o první ze dvou novoluní v tomto znamení. Tato vzácná událost vybízí k hluboké sebereflexi a...
Žena porodila na hotelové toaletě. O těhotenství neměla potuchy
Pětačtyřicetiletá Helen Greenová z Velké Británie porodila zdravého chlapečka v Kanadě. Zní to jako normální příběh, ale zdaleka takový není. O těhotenství totiž nevěděla a miminko přišlo na svět z...
Miss Universe a astronautka? Možná se jí dočkáme už brzy
Amanda Alesová z Kanady opravdu nemá nízké cíle. Už jako malá si vysnila, že se podívá do vesmíru a bude zároveň královnou krásy. A to se jí možná už brzy splní. Na let do vesmíru má dostatečné...
Překyselené tělo trápí nemoci i únava. Pomozte mu z toho ven
Cítíte se unavení? Trápí vás časté virózy? Bolí vás klouby? Je dost možné, že za to můžou kyseliny, kterých máte v těle nadbytek. Tělu nevyhovují, nasaďte do boje zásadotvorná jídla.
Velké stavební pozemky v malebné vesničce Radobytce (okr. Písek)
Mirotice - Radobytce, okres Písek
2 475 000 Kč
Přírodou proti pocení. Deodorant si vyrobíte i doma, je to celkem snadné
Proč používat přírodní kosmetiku? Protože je prostě nejlepší, neškodí vám ani krajině a pomáhá stejně obstojně, jako ta z obchodu.
Můj život s hemofilií. Pomohla mi nová léčba, bratr se jí nedožil
Moji poruchu srážlivosti krve lékaři zjistili hned poté, co jsem se narodil. Hemofilii měl totiž i můj starší bratr, a tak jsem podstoupil vyšetření srážlivosti už v porodnici. Výsledky testů...