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Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se na pláži a u bazénu rozhodně nezahalují do zbytečných kusů látky, ale odhalují co nejvíc svého těla.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Coco Austinová je americká glamour modelka, televizní osobnost a herečka, která se proslavila především svými křivkami a manželstvím s rapperem Ice-T. Ačkoliv veřejnost často spekuluje o pravosti jejích proporcí, Coco otevřeně přiznává pouze plastickou operaci prsou, zatímco své pozadí vždy bránila s tím, že je stoprocentně přírodní. A své tělo ráda ukazuje.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Rachel Sandersová ve světě příliš neuspěla, snaží se na sebe ale upoutat pozornost za každou cenu. Shazuje svršky a u bazénu se ukazuje téměř nahá. Výběr jejích bikin zaujal opravdu na první pohled.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Selena Weberová ukázala na pláži v Miami v titěrných bikinách své dokonalé pozadí.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a spisovatelka mexického původu Blanca Blanco ušla cestu z chudobných poměrů až do hollywoodských filmů. Vyrostla v garáži bez teplé vody a jako dítě čelila chudobě a diskriminaci. Navzdory tomu vystudovala psychologii a sociální práci. A svět ji zná i díky jejím výrazným modelům. A to včetně výběru bikin.
Autor: Profimedia.cz
Rena Riffelová je americká herečka, režisérka, scenáristka, hudebnice a tanečnice, jejíž kariéra je neoddělitelně spjata s kultovními snímky i vlastní nezávislou tvorbou. Ačkoliv má na svém kontě účast v desítkách filmů a seriálů, nejvíce se do povědomí diváků zapsala jako nespoutaná Penny/Hope z legendárního filmu Showgirls. V úsporných černých bikinách se ukázala u bazénu v Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Izabel Goulartová je světoznámá brazilská supermodelka, která se proslavila především jako andílek značky Victoria’s Secret. K modelingu ji přitom v útlém věku nasměroval obyčejný kadeřník, kterého potkala při nakupování potravin. Ačkoliv se narodila v Brazílii, její cesta za úspěchem vedla přes stěhování do São Paula a následné dobývání světových přehlídkových mol. A s její dokonalou postavou se není čemu divit.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda reality show a americká influencerka Farrah Abrahamová na sebe upozorňuje ráda a pravidelně, aby byla stále v hledáčku fotografů a médií. Takže i na pláž volí bikiny, které zaujmou na první pohled.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a influencerka Erika Wheatonová na pláži v bikinách, které už snad ani úspornější být nemohly.
Autor: Profimedia.cz
Aisleyne Horgan-Wallace je známá britská televizní hvězda, modelka a podnikatelka, která se do povědomí veřejnosti zapsala především účinkováním v sedmé řadě reality show Big Brother UK v roce 2006. Přestože se proslavila v záři reflektorů, její životní příběh před vstupem do slavné vily byl velmi pohnutý. Vyrostla v netradičním punkovém prostředí v severním Londýně a po vážném napadení odešla v šestnácti letech z domova. Zkušenosti s drsnou realitou pouličních gangů a ztráta přátel ji později vedly k tomu, že se stala tváří kampaní proti násilí. Na pláž vyrazila v úsporných bikinách značky Chanel.
Autor: Profimedia.cz
Modelka, tanečnice a raperka Tommie Lee odhalila v úsporných bikinách tělo vylepšené plastikami i tetování.
Autor: Profimedia.cz
Chloe Ferry, vlastním jménem Chloe West Etherington, je britská televizní osobnost, která se proslavila především jako nepřehlédnutelná účastnice divoké reality show Geordie Shore na stanici MTV. Od té doby nemůže chybět na žádné zajímavé společenské akci a upozorňuje na sebe i u bazénu či na pláži.
Autor: Profimedia.cz
Victoria Banxxx hraje ve filmech pro dospělé. Odhalování se na pláži v úsporných bikinách tak pro ni není ničím novým ani mimořádným.
Autor: Profimedia.cz
Claudia Romani je italská modelka a televizní osobnost, která se proslavila spoluprací s prestižními magazíny, jako jsou GQ, Maxim nebo Playboy. Narodila se v italském městě L’Aquila, ale v mládí se přestěhovala do Dánska, kde odstartovala svou modelingovou kariéru. Nyní žije a působí především v Miami na Floridě a právě tam ji můžete spatřit v úsporných bikinách.
Autor: Profimedia.cz
Draya Michele, vlastním jménem Andraya Michele Howard, je americká mediální osobnost, modelka, herečka a úspěšná podnikatelka. Do širšího povědomí veřejnosti vstoupila na počátku své kariéry jako modelka v hudebních videoklipech slavných interpretů, jako byli Kanye West, Jay-Z nebo Usher. Zlom v její kariéře však nastal v roce 2011, kdy se stala jednou z hlavních hvězd reality show Basketball Wives LA. Dokonalé tělo v bikinách ukázala na pláži v Miami.
Autor: Profimedia.cz
Bai Ling je nepřehlédnutelnou postavou, která ušla fascinující cestu od čínské vojenské služby až po excentrický svět amerického Hollywoodu. Do podvědomí diváků se zapsala jak svými hereckými výkony, tak nespoutanou, svobodomyslnou osobností. A moc ráda na sebe poutá pozornost. Tyto kreace například v úsporných bikinách předváděla na pláži a moc dobře si byla vědoma toho, že jsou tam přítomni fotografové.
Autor: Profimedia.cz
Joy Corrigan je americká modelka, herečka, podnikatelka a filantropka, která se narodila v Severní Karolíně. Vyrostla na farmě v početné rodině s devíti sourozenci, což ji naučilo silným rodinným hodnotám. Její kariéra odstartovala poměrně brzy, když byla ve svých čtrnácti letech objevena během nákupů v obchodním centru. Kamkoli přijde, je nepřehlédnutelná.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Britney Spears se v posledních letech velmi ráda svléká a ukazuje se tak svým fanouškům.
Autor: Profimedia.cz
„Dávají sebevědomí. Bikiny jsou emblematickým vyjádřením svobody. Znamenají hravost, zábavu, životní styl,“ říká Kate Mossová.
Autor: Profimedia.cz
V Pobřežní hlídce zářila před lety herečka a modelka Pamela Andersonová v červených jednodílných plavkách, bikinám se však vyhnout nemohla ani ona a ukazovala se v opravdu úsporných modelech.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Charlotte McKinney by se svým větším přírodním poprsím rozhodně potřebovala i větší vrchní díl bikin.
Autor: Profimedia.cz