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KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?
Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...
Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli
Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...
Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše
Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...
Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo
Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže ...
Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?
Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let...
Po pádu zůstalo ženě zohyzdění, nemohla se na sebe ani dívat do zrcadla
Pětatřicetiletá novinářka Alexie André-Bélisle z Kanady sdílela svůj příběh, jak se ocitla jen krůček od smrti. Na zledovatělé stezce v horách upadla a vážně se zranila. Ačkoli pád vypadal děsivě,...
Zlomené srdce není mýtus. Komu hrozí nejčastěji a jak bolest zvládnout
Zcela upřímně – kdo může říct, že neměl nikdy zlomené srdce. Nejedná se jen o metaforu. Je to skutečný psychický a fyzický stav, který ovlivňuje běžné fungování. Někdo jej dokonce přirovnává k...
Malé letní rituály: kosmetika stvořená pro tyto týdny je lehká a hydratuje
První letní měsíc přeje lehkým texturám, zářivé pleti i vůním, které připomínají ráno zalité sluncem. Letní kosmetická výbava letos sází na hydrataci, ochranu před sluncem i jemný bronzový lesk,...
Manžel ji sledoval kvůli bezpečí. Zapomenutý mobil odhalil pravdu
Olga věřila, že manžel sleduje její polohu v mobilu jen ze strachu o její bezpečí. Když ale jednou zapomněla telefon v práci a nečekaně se vrátila domů, zjistila, že za jeho starostlivostí se...
Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše
Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...
Bradavice v létě útočí. Jak se jich rychle zbavit a nenakazit se
Léto je pro bradavice hlavní sezonou. Teplo, vlhko a chůze naboso v bazénech nebo společných sprchách výrazně zvyšují riziko nákazy. Poradíme, jak infekci předejít, jak poznat první příznaky a kdy je...
Kult mládí je past. Skutečná krása začíná tam, kde končí dokonalost
Dokonalost je chiméra. Nebo snad znáte někoho takového? Dokonalý člověk neexistuje – a dokonce neexistuje ani dokonalý robot! Jistě jste už vyslechla hlas umělé inteligence na opačné straně telefonní...
Popáleniny? „Osvědčené“ babské rady jsou největší problém, říká Marek Dvořák
Myslet na vlastní limity, nepodceňovat vodu, alkohol, únavu ani horko. To vám poradí, když se ho zeptáte, jak se s ním v létě ve vrtulníku nepotkat. Marek Dvořák už roky působí jako lékař letecké...
Těhotenské břicho jako symbol. Od širokých halenek po obepnuté šaty hnutí MAGA
O trendech v těhotenské módě se nyní překvapivě mluví v souvislosti s Trumpovou administrativou. Několik žen spojených s hnutím MAGA totiž prožívalo těhotenství ve stejnou dobu a v kontextu výroků J....
Kvůli masti od dermatologa žena zažívá denně obrovská muka
Kvůli dlouhodobému používání steroidních krémů na ekzém se u sedmatřicetileté Sophie Purvisové z Velké Británie rozvinul vzácný a extrémně bolestivý syndrom z vysazení lokálních kortikosteroidů....
Byt 1+1 o ploše 51 m2 - Liberec, Liberec V-Kristiánov
Klášterní, Liberec - Liberec V-Kristiánov
4 492 800 Kč
Legendy, na které se nezapomíná. Slavní herci, kteří navždy odešli
Podívejte se do naší galerie na slavné hollywoodské herce, kteří ve světě filmu zanechali nesmazatelnou stopu. Předváděli dechberoucí herecké výkony a uměli se dostat pod kůži každému divákovi....
Letní móda nejen na cesty: letošní horko zkrotí vzdušnost a lehkost
Červen a červenec přejí lehkosti, pohodlí a módě, která drží krok s vašimi plány. Ať už vyrážíte na dovolenou k moři, na víkendový výlet, nebo jen trávíte dny ve městě, letošní letní kousky sázejí na...