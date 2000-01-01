náhledy
Herečka Bella Thorne říká, že už není takovou rebelkou, jako byla dřív, přesto stále ráda provokuje. Nyní se soustředí na filmy a především na svého partnera, který je jí oporou. Přesto nepřestává se svým sexy promem a drážděním fanoušků na sociálních sítích. A jak jí to sluší? To zjistíte v naší galerii.
Autor: koláž iDNES.cz
„Nedívám se na váhu a neřeším, kolik mám kilo. Raději se zaměřuji na to, abych sama se sebou byla spokojená. Ráno můžete mít o dvě kila méně než večer. Zbytečně to člověka stresuje,“ uvedla pro People herečka.
Autor: Profimedia.cz
Bella velmi ráda provokuje. Nestydí se, koneckonců má za sebou natáčení filmů pro dospělé. Sex je pro ni velmi důležitou součástí života.
Autor: Profimedia.cz
„Spolupracuji teď na několika projektech, které jsou pro mě nesmírně důležité. Soustředím se jen na to a nenechávám se rozptylovat ničím, co by mě mohlo nějak odvést ze správné cesty,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Bella také změnila vzhled. Dřív byla zrzkou a dnes je z ní brunetka. Vrací se tak ke své přirozené barvě.
Autor: Profimedia.cz
Bella má velmi osobitý styl. V obyčejném oděvu ji jen tak nepotkáte. Miluje extravaganci a užívá si módní výstřelky.
Autor: Profimedia.cz
Lidé ji mají rádi mimo jiné za to, že nepodporuje poruchy příjmu potravy a ukazuje se taková, jaká je. Jak sama říká, nepoužívá zkrášlovací filtry a chce vypadat normálně.
Autor: Profimedia.cz
Bella často klame tělem. Nedávno její sledující na Instagramu řešili, zda není těhotná. Sama ale uvedla, že si pouze dopřávala pár dnů velmi dobré večeře a neřešila, jestli má větší bříško. „Nejde mi o to, abych byla dokonalá. Jde mi jen o tom, abych byla já sama šťastná. Navíc, co je dokonalost? Každý ji vnímáme jinak, proto je nesmysl se na něco takového zaměřovat,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Takto Bella Thorne zazářila na červeném koberci na filmovém festivalu v Cannes v roce 2024.
Autor: Reuters
Jak říká, už od dětství byla šaškem a měla ráda pozornost. Přesto se cítí být vnitru spíš introvertem a stále si některé soukromé záležitosti nechává pro sebe.
Autor: Profimedia.cz
Její krása je dechberoucí a Bella si je toho moc dobře vědoma. Také svou krásu dává na odiv a díky ní vydělává slušné peníze.
Autor: Profimedia.cz
Už v pubertě jasně věděla, čemu se chce jednou věnovat. Toužila po práci v modelingu i filmovém prostředí.
Autor: Profimedia.cz
Sex. To je téma, které je herečce velmi blízké, proto bez okolků zvolila tento nápis i jako přívěšek.
Autor: Instagram @bellathorne