|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Bella Thorne: Rebelka, která ráda ukazuje světu své tělo
Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora
Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...
Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery
Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...
Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu
Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...
Ikony československého modelingu. Jak vypadaly dřív a jak dnes
Dřív to nebyly modelky, ale manekýny. Předváděly oblečení z nových kolekcí, fotily do společenských magazínů a lidé k nim vzhlíželi. Podívejte se do naší galerie na některé československé manekýny....
Když chybí hořčík. Co je nejlepší zdroj a jak se vyznat v doplňcích stravy, líčí expertka
Více než třetina populace trpí nedostatkem hořčíku, který se může projevovat svalovými křečemi, únavou i kardiovaskulárními potížemi. Koupit si hořčík v lékárně však není tak jednoduché, jak by se...
Plastika nosu mi zlepšila kvalitu života, říká žena
Deset let si žena šetřila peníze, aby si mohla dovolit vysněnou plastiku nosu. Pro třicetiletou Devyn Aikenovou z USA byl menší nos největším snem a říká, že po operaci je z ní nový člověk. „Je...
Uprostřed boje s rakovinou porodila syna. Dnes je šťastnou maminkou
Poprvé začala Míša pociťovat problémy, už v osmnácti letech. Začala po styku krvácet, proto se obrátila na svého gynekologa. Odpověď ovšem byla spíš bagatelizující než uklidňující. Později však...
Když nestačí ani pestrá strava. Jaké vitaminy si na podzim doplnit?
Ačkoli to mnozí neradi slyší, správný jídelníček je základ lidského zdraví. Jenže důležitých vitaminů a minerálů do něj většina lidí zařazuje i tak málo. Co s tím dělat a dají se všechny doplnit?
Bella Thorne: Rebelka, která ráda ukazuje světu své tělo
Herečka Bella Thorne říká, že už není takovou rebelkou, jako byla dřív, přesto stále ráda provokuje. Nyní se soustředí na filmy a především na svého partnera, který je jí oporou. Přesto nepřestává se...
Zdánlivě obyčejné zelí. Skvěle chutná, je cenově dostupné a prospívá zdraví
Je dobré, křupavé a vydrží dlouho čerstvé, takže ho můžete mít stále po ruce. Představuje studnici zdraví, skýtá spoustu tělu prospěšných vitaminů i minerálů a chutná v jakékoliv úpravě.
Knoflíky, burgundské a archiv. Tyto beauty trendy letos ovládnou podzim
Podzimní make-up kolekce připomínají, že krása může být stejně precizní disciplínou jako šití haute couture. Stačí zaklapnout víčko paletky a rázem se ocitáte v archivu módních domů, přepsaném do...
Horoskop pro každé znamení na 39. týden roku 2025
Jak se nám povede v posledním zářijovém týdnu a co si pro nás hvězdy připravily? Lvi, snažte se být ostražití vůči ovlivňování a stůjte si sami za sebou. V práci i v rodině. Vodnáři, vy v tyto dny...
Obrácený švestkový koláč
Střední
45 min
K babímu létu švestkový koláč prostě patří. Tak ho vyzkoušejte trochu jinak.
Jak vést děti ke sportu. Zábava a všestrannost jsou klíčové
Dostat děti od televize, počítačů a tabletů je v dnešní době pro mnoho rodičů velká výzva. Přitom pohyb je pro děti naprosto klíčový pro jejich zdravý vývoj. Jak na to, aby cvičení s dětmi bylo...
Žena se na půl roku odpojila od sociálních sítí. Zhubla a začala lépe spát
Pětadvacetiletá Ashler Bontle Nyembezi si dala půlroční digitální detox. Nenavštěvovala žádné sociální sítě a svůj čas investovala do něčeho jiného, než jen sezení a koukání na nesmyslná videa....
Prodej nádherného stavebního pozemku 1.001 m2 Všedobrovice (k.ú. Štiřín), Praha východ, všechny sítě
V Remízku, Kamenice, okres Praha-východ
6 890 000 Kč
Ručně psaný dopis je projev uznání i respektu, posiluje pouto a cvičí mozek
Zabrousili jste letos na dovolené ke stánku s pohledy, nebo jste si vystačili s tím, že jste rodině a přátelům poslali pár fotek přes WhatsApp? Vypadá to, že otevřít schránku a najít v ní rukou psaný...
Zabijáci intimity v menopauze. Chuť na sex vrátí i bylinky
Je to období, které většina žen zvládá poměrně těžko. Nejen psychicky a fyzicky, ale i v rámci partnerského vztahu.