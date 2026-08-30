Bar Refaeli: Kráska, které podlehl i DiCaprio
Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami
Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...
Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely
Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...
Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie
Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....
Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou
Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...
KVÍZ: Lidské tělo pod lupou: Kolik zajímavostí o něm znáte?
Lidské tělo skrývá spoustu překvapivých funkcí, zvláštností i rekordů. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v anatomii a fungování vlastního organismu. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 3. 9....
Lékařka o osamělosti ve stáří: Neradi si ji přiznáváme, může škodit jako vysoký tlak
„Pocit osamělosti je nejlepší řešit i tím, že někomu dalšímu sám nabídnu pomoc,“ říká docentka Iva Holmerová, která řídí Gerontologické centrum v Praze. Jak může praktický lékař předepsat seniorům...
Proč elektrokolo prospívá zdraví? Pomůže, ale práci za vás neodvede
Mají pověst dopravního prostředku pro ty, komu se nechce hýbat. Vědecké studie však ukazují, že při správném používání mohou být elektrokola účinným pomocníkem při hubnutí i zlepšování kondice.
Jen o pár stupňů víc. I v létě si v sauně perfektně odpočinete
Chodíte do sauny hlavně v chladných měsících? Chyba. I nyní má její návštěva smysl – přinese vám nečekanou úlevu a pomůže vám lépe zvládat letní vedra, vysvětluje fitness instruktor Petr Špinar.
Bar Refaeli: Kráska, které podlehl i DiCaprio
Jednačtyřicetiletá Bar Refaeli se proslavila nejen svým vztahem s krasavcem hercem Leonardem DiCapriem, ale také svým půvabem a v neposlední řadě i krácením daní. Podívejte se do naší galerie, jak to...
Ticho jako začátek konce. Kdy vztah bez hádek neznamená záchranu lásky
Pro mnohé to může vypadat jako ideální stav. Žádné hádky, vztah bez jediné výčitky a doma klid. Často je však ticho mezi partnery začátkem konce. Je signálem, že jeden z partnerů už lásku vzdal. Jak...
Barefoot boty mohou pomoci, ale i uškodit. Kdo by je neměl nosit
V posledních letech se stále větší oblibě těší takzvaná bosá chůze. Barefoot boty však nejsou pro každého. Pro koho jsou vhodné a kdy se jim naopak raději vyhnout? Ne všechno, co je moderní, je totiž...
Ženě je přáno, rodí jen dvojčata a trojčata
Američanka Mandi Oldani vždy toužila po velké rodině. Plánovala minimálně čtyři děti, ale měla za to, že bude také čtyřikrát těhotná. Místo toho s ní měl však osud jiné plány a nakonec došlo jen na...
Prospěte se k vytoužené postavě. Kolik hodin v peřinách bude stačit?
Spánek skutečně může s kily pomoct. Věřte nebo ne, se správnou délkou nočního odpočinku a vhodnými recepty v každodenním jídelníčku se dá přes noc něco shodit.
Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely
Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...
Mnohem víc než spisovatelka jsem otrok, říká o práci z domu Zuzana Hubeňáková
Humor má v krvi, sarkasmus v malíku a na nudu nemá čas. Spisovatelka Zuzana Hubeňáková o cestě z korporátu ke psaní, o práci scenáristky soutěže Na lovu, o rodinném životě plném zvířat i o tom, že s...
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Stačí vypláznout jazyk a podívat se do zrcadla. Je růžový, nebo se na něm objevil bílý či žlutý povlak? Je nezvykle hladký, červený nebo skvrnitý? Většina změn je neškodná, některé ale mohou...
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Září nesmlouvavě klepe na dveře. Jak se nám podle hvězd bude dařit v prvním školním týdnu? Panny, pohlídejte si víc trávení a neživte v sobě křivdy, které nemůžete „skousnout“. Slezina vám poděkuje....