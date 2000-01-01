Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti, které veřejně přiznávají, že jsou na autistickém spektru. I přes svou diagnózu mají velký úspěch a celkově se jim daří, ačkoli jim lékaři a mnohdy i rodina tvrdili, že to nikam nedotáhnou. Patří sem vědci, sportovci, umělci a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Elon Musk veřejně oznámil v květnu 2021 během moderování pořadu Saturday Night Live, že má Aspergerův syndrom, který patří do poruch autistického spektra (PAS). Stal se tak jedním z nejznámějších veřejných lidí, kteří se k této diagnóze hlásí.
Autor: Reuters
Herec Anthony Hopkins veřejně oznámil, že mu byl v pozdním věku (v roce 2017) diagnostikován Aspergerův syndrom, který je součástí autismu. Podle svých slov tato diagnóza pomohla vysvětlit jeho celoživotní potíže v mezilidských vztazích, samotářství a specifický pohled na lidi i práci.
Autor: Bontonfilm
Aktivistka Greta Thunbergová otevřeně mluví o tom, že patří do autistického spektra. Konkrétně má Aspergerův syndrom, který sama vnímá jako svou „supermoc“, ne jako nemoc či slabost.
Autor: ČTK
Herec a komik Dan Aykroyd veřejně hovoří o tom, že je na autistickém spektru. Diagnózu Aspergerova syndromu obdržel v dospělosti, přičemž už v dětství se léčil s mírnými projevy Tourettova syndromu.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Daryl Hannahová veřejně promluvila o tom, že je součástí autistického spektra. Diagnózu obdržela již v dětství. Své potíže a silnou úzkost z veřejné pozornosti dlouho tajila před Hollywoodem, což výrazně ovlivnilo její kariéru i osobní život.
Autor: Reuters
Zpěvačka Susan Boyle prozradila, že trpí Aspergerovým syndromem. Stanovená diagnóza je pro ni úlevou, protože díky tomu konečně poznala příčinu svých potíží a vysvětlila se řada věcí, které zažívala už v dětství.
Autor: Profimedia.cz
Temple Grandinová je celosvětově známá americká vědkyně, etoložka a profesorka, která žije s poruchou autistického spektra. Patří mezi nejvýznamnější a nejvlivnější sebeobhájce lidí s autismem na světě, přičemž své vlastní prožívání a specifický způsob vnímání světa dokázala propojit s profesním úspěchem.
Autor: Profimedia.cz
Australská zpěvačka Sia veřejně oznámila, že má poruchu autistického spektra. Diagnózu odhalila v květnu 2023 v podcastu Rob Has a Podcast. Uvedla, že jí diagnóza pomohla pochopit sebe samu a konečně se cítit svá.
Autor: Profimedia.cz
Americká zpěvačka a herečka Courtney Love v rozhovoru pro Rolling Stone v roce 1994 uvedla, že jí byla v dětství diagnostikována lehká forma autismu. Jako malé dítě prý odmítala mluvit a docházela na dětskou psychiatrii a pozorovací terapie, než začala normálně komunikovat.
Autor: Profimedia.cz
Hudebník David Byrne, spoluzakladatel a frontman skupiny Talking Heads, sám sebe identifikuje jako osobu na autistickém spektru (dřív mluvil o Aspergerově syndromu). Oficiální klinickou diagnózu sice nemá, ale své neurodivergentní rysy otevřeně probírá v rozhovorech i ve svých knihách.
Autor: Shervin Lainez
Bella Ramsey bez okolků oznámila, že má diagnózu poruchy autistického spektra. Tuto zprávu sdílela v březnu 2025 v rozhovoru pro magazín British Vogue.
Autor: Reuters
Tvůrce světa pokémonů Satoshi Tajiri byl jako dítě posedlý sbíráním brouků, což se stalo jeho silným zájmem a přímou předlohou pro sbírání Pokémonů. Může za to prý jeho autismus. A dodnes je mu vděčný za to, co vlastně díky němu dokázal.
Autor: idigitaltimes.com
Britský herec a režisér Paddy Considine (známý například ze seriálu Rod draka) byl ve svých šestatřiceti letech diagnostikován s Aspergerovým syndromem, který je součástí autismu. Diagnóza pro něj byla úlevou, protože dřív nerozuměl tomu, proč pro něj byl okolní svět tak matoucí a vyčerpávající.
Autor: HBO
Stephen Wiltshire je britský umělec, který se proslavil kreslením obrovských a přesných panoramat měst zpaměti po jediném krátkém pohledu. Má autismus a syndrom učeného (savant syndrom). Je ukázkou toho, jaké specifické a výjimečné dary může autistické spektrum přinést.
Autor: Profimedia.cz
Herec Wentworth Miller, známý hlavně ze seriálu Útěk z vězení (Prison Break), oznámil v červenci 2021 na Instagramu, že mu byla v dospělosti (v červenci 2020) diagnostikována porucha autistického spektra. Uvedl, že to pro něj byl šok, ale ne překvapení.
Autor: Profimedia.cz
Režisér Tim Burton nemá oficiální lékařskou diagnózu poruchy autistického spektra. Sám se však s těmito rysy ztotožňuje a tvrdí, že je na autistickém spektru. Debatu o jeho možném Aspergerově syndromu otevřela v roce 2005 jeho tehdejší partnerka, herečka Helena Bonham Carterová.
Autor: ČTK
Spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates ve svých pamětech Source Code: My Beginnings a v navazujících rozhovorech uvedl, že kdyby vyrůstal v dnešní době, pravděpodobně by byl diagnostikován na autistickém spektru. Nikdy však nezískal formální diagnózu, ale tvrdí o sobě, že na autistickém spektru je.
Autor: Profimedia.cz
Americký režisér Woody Allen nemá oficiální diagnózu poruchy autistického spektra, odborníci i veřejnost ale často srovnávají jeho specifické chování, filmové role a neurotické zvyky s projevy autismu či Aspergerova syndromu. Sám uznává, že se cítí být autistou.
Autor: Reuters
Moderátorka Christine McGuinnessová se o autismu dozvěděla až v dospělosti, kdy sama přišla k psychologovi s určitými problémy, které ji trápily už od dětství. Velmi se jí ulevilo, protože našla odpovědi na mnohé otázky.
Autor: Profimedia.cz
Fotograf a moderátor Chris Packham byl diagnostikován až ve čtyřiceti letech. Má Aspergerův syndrom. „Vnímám to jako dar. Vidím věci, které ostatní nevidí. Mám jiný svět. Ale je krásný,“ uvedl v rozhovoru pro BBC.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Toni Braxtonová zjistila, že má poruchu autistického spektra, když byl autismus diagnostikován i jejím tehdy tříletému synovi.
Autor: Reuters
Kanadská zpěvačka a hudebnice Grimes (vlastním jménem Claire Elise Boucher) oznámila, že byla v dospělosti diagnostikována s poruchou autistického spektra a ADHD. Tuto informaci sdílela na sociální síti X.
Autor: Instagram @grimes
Bývalý basketbalista NBA Tony Snell veřejně oznámil diagnózu poruchy autistického spektra v roce 2023 ve věku jednatřiceti let. K vyšetření ho inspirativně vedl jeho syn Karter, u kterého byl autismus diagnostikován v útlém věku.
Autor: AP
Britský zpěvák a skladatel Gary Numan otevřeně mluví o tom, že má Aspergerův syndrom. Diagnózu, respektive zmínku od dětského psychologa, poprvé zaznamenal v pubertě. Svůj stav nevnímá jako přítěž, ale naopak jako velkou výhodu pro hudební kariéru.
Autor: archiv umělce, Profimedia.cz
Raper Eminem v minulosti uvedl, že se nemusel trmácet k lékaři, aby věděl, že má poruchu autistického spektra. Sám to o sobě tušil a naučil se s tím pracovat.
Autor: Profimedia.cz
Chloé Haydenová je australská herečka, autorka a aktivistka za práva lidí s postižením, která veřejně mluví o životě s autismem a syndromem ADHD. Proslavila se rolí Quinni v seriálu Heartbreak High na Netflixu, čímž se stala první otevřeně autistickou herečkou v hlavní roli v mainstreamovém australském seriálu.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá hvězda magazínu Playboy a reality show The Girls Next Door Holly Madisonová veřejně oznámila, že jí byl diagnostikován vysoce funkční autismus. Diagnózu obdržela v roce 2023 ve svých třiačtyřiceti letech.
Autor: ČTK
Britská zpěvačka a skladatelka Cat Burns veřejně mluví o tom, že má poruchu autistického spektra a ADHD. Diagnózu autismu získala v dubnu 2023 a uvedla, že jí pomohla lépe pochopit sebe samu i to, jak náročná pro ni byla cesta k úspěchu, zejména jako pro ženu tmavé barvy pleti.
Autor: Profimedia.cz
Tallulah Willisová, dcera herců Bruce Willise a Demi Moore, veřejně oznámila své zatřídění do poruch autistického spektra v březnu 2024 ve věku třiceti let. Diagnózu dostala v létě 2023, kdy jí bylo devětadvacet let, přičemž uvedla, že jí to zcela změnilo život a přineslo úlevu po letech chybných diagnóz.
Autor: ČTK
Režisér Steven Spielberg uvedl, že mu porucha autistického spektra nikdy nebyla oficiálně stanovena lékařem, ale sám si myslí, že ji má.
Autor: AP
Britská televizní a rozhlasová moderátorka Melanie Sykesová oznámila v listopadu 2021 ve věku jednapadesáti let, že jí byla diagnostikována porucha autistického spektra. Diagnózu označila za život obohacující a úlevnou, protože jí pomohla zpětně pochopit její dosavadní život.
Autor: Profimedia.cz
Daniel Tammet je britský spisovatel a vysoce funkční autista s Aspergerovým syndromem, který je zároveň vzácným savantem (syndrom učence). Proslavil se mimořádným nadáním na matematiku a jazyky, schopností vizualizovat čísla jako barvy a tvary (synestézie) a tím, že otevřeně popisuje vnímání světa uvnitř autistického spektra.
Autor: Profimedia.cz
Americký komik a herec Ron Funches oznámil v lednu 2026, že mu byla diagnostikována porucha autistického spektra. K diagnostice ho vedly zkušenosti z natáčení pořadu The Traitors, kde se kvůli pocitům izolace a nepochopení začal hlouběji zabývat sám sebou. S autismem má přitom dlouholetou osobní zkušenost, protože jeho synovi byla diagnóza stanovena již v dětství.
Autor: Profimedia.cz
Britská televizní soutěžní hvězda Anne Hegerty, známá jako „The Governess“ z pořadu The Chase, byla diagnostikována s Aspergerovým syndromem ve věku pětačtyřiceti let. Diagnóza jí pomohla lépe pochopit vlastní fungování a každodenní výzvy.
Autor: Profimedia.cz
Fern Brady je známá skotská komička, která dostala diagnózu poruchy autistického spektra v roce 2021 ve svých čtyřiatřiceti letech. O svém životě s autismem a pozdní diagnóze mluví v médiích a napsala o tom úspěšnou knihu „Strong Female Character“.
Autor: Profimedia.cz
Tom Malone Jr., známý z britského pořadu Gogglebox, veřejně oznámil svůj diagnostikovaný autismus v červnu 2022 ve věku osmadvaceti let. Dlouho předtím se cítil „jiný“ a nyní působí jako velvyslanec pro organizaci National Autistic Society, kde sdílí své zkušenosti a bojuje proti předsudkům.
Autor: Profimedia.cz
Britská herečka Ella Maisy Purvis hraje autistickou policejní archivářku Patience Evansovou v britském detektivním seriálu Patience (adaptaci francouzského seriálu Astrid et Raphaëlle). Sama Purvisová je neurodivergentní a diagnózu autismu získala v sedmnácti letech, což přináší autentické zobrazení autismu na televizních obrazovkách.
Autor: Profimedia.cz
Úspěšná americká modelka Heather Kuzmichová se proslavila v pátém cyklu reality show America’s Next Top Model, kde otevřeně mluvila o tom, jak pro ni bylo kvůli Aspergerovu syndromu náročné navazovat oční kontakt a chápat sociální dynamiku v domě modelek.
Autor: Profimedia.cz
Americký zpěvák a rockový hudebník James Durbin, známý ze soutěže American Idol, žije s Aspergerovým syndromem a také s Tourettovým syndromem. Diagnózu obdržel v dětství ve věku devíti let.
Autor: Profimedia.cz
Australská komička Hannah Gadsby oznámila, že jí byl v dospělosti (v roce 2017) diagnostikován autismus. Toto zjištění pro ni bylo obrovskou úlevou, protože jí pomohlo lépe pochopit vlastní prožívání, chování a celoživotní pocit odlišnosti. Své zkušenosti pak otevřeně zaintegrovala do své stand-up show s názvem Douglas.
Autor: Profimedia.cz
Armani Williams je historicky první profesionální jezdec závodů NASCAR, který veřejně mluví o svém autismu.
Autor: Profimedia.cz
Clay Marzo je známý špičkový surfer, kterému byla v roce 2007 diagnostikována porucha autistického spektra, specificky Aspergerův syndrom. Diagnóza pomohla vysvětlit jeho jedinečný styl chování i mimořádný cit pro oceán.
Autor: Profimedia.cz
Kayla Cromerová je americká herečka (seriál Everything’s Gonna Be Okay), která se stala jednou z prvních otevřeně autistických hereček hrajících autistickou postavu.
Autor: Profimedia.cz
Kodi Lee je talentovaný zpěvák a klavírista, který je odmalička na spektru a zároveň nevidomý. Proslavil se v roce 2019 výhrou v soutěži America’s Got Talent. Je také označován za autistického savanta, protože má mimořádný hudební talent.
Autor: Profimedia.cz