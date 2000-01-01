náhledy
Jako již tradičně australští hasiči odhalili nový kalendář, který vznikl za účelem získat co nejvíce peněz pro charitativní účely. Opět nechybí odhalená svalnatá těla, roztomilá zvířata a úsměvy pohledných hasičů. Podívejte se do naší galerie, co přesně si pro rok 2026 pro fanoušky připravili.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Stejně jako loni bude rovnou pět kalendářů. V jednom budou hasiči s koni, v dalším s kočkami, se psi, s různými druhy zvířat a nakonec pouze hasiči samotní. Fanynky z celého světa kalendář opět netrpělivě očekávaly a aktuálně je možné si ho pořídit na webových stránkách.
Autor: Profimedia.cz
„Nemáme problém poslat kalendář kamkoli po světě. Nenapadá nás země, do které by si nikdo neobjednal. Jsme vděční za stále se zvyšující zájem, protože financí je třeba každým rokem víc a víc,“ uvedli tvůrci kalendáře.
Autor: Profimedia.cz
O pózování v kalendáři mají rok od roku hasiči větší zájem. Hlásí se se z celé Austrálie a muži jsou pak pečlivě vybírání. Přesto někteří fotí už po několikáté. „Vždy jsme překvapení, že je ještě větší zájem. Opravdu kalendář získává stále víc na popularitě ,“ pokračovali autoři kalendáře.
Autor: Profimedia.cz
Kdo zvířata nemiluje, nemusí mít strach, že by si nevybral. Je tu totiž kalendář pouze s hasiči.
Autor: Profimedia.cz
Kalendář vyšel poprvé v roce 1993, od té doby vychází pravidelně a už se díky němu podařilo vybrat v přepočtu zhruba čtyřiasedmdesát milionů korun. A všechny finance šly pouze na charitativní účely.
Autor: Profimedia.cz
Velký zájem je i ze strany vlastníků zvířat. „Píší nám lidé z druhé strany planety. Jsou ochotni se svým psem nebo kočkou letět hodiny jen pro jednu fotografii. Je to opravdu pozoruhodné,“ sdělil fotograf, který má všechny snímky na starosti.
Autor: Profimedia.cz
Peníze z prodeje kalendářů půjdou letos opět na podporu dětských onkologických pacientů, zvířecích útulků a také na oblasti, které byly postiženy požáry. „Bohužel bude vždy na co přispívat. Kéž by něco takového nebylo třeba. Ale lidského neštěstí je na světě až příliš mnoho,“ míní hasiči.
Autor: Profimedia.cz
Na stránkách australianfirefighterscalendar.com už probíhá prodej. Minulý rok byly kalendáře rychle vyprodané, letos tedy tým přidal více kusů, aby se situace neopakovala.
Autor: Profimedia.cz
Nejčastěji kupují kalendáře ženy. Hasiče ale podporují i další hasiči z jiných koutů světa. „Myslím, že chápou, jak je naše činnost mnohdy náročná a chtějí nás podpořit a udělat dobrou věc,“ uvedl hasič, který pózoval v kalendáři s roztomilou kozou.
Autor: Profimedia.cz
Letošní ročník je třiatřicátý. „Třeba se jednou naši potomci dočkají stého ročníku. Doufáme, že zájem o kalendáře nikdy neutichne,“ vzkázali hasiči.
Autor: Profimedia.cz
Letos byla modelkou i černá alpaka. „Bál jsem se, že mě poplive. Musel jsem se hodně držet, abych neměl úplné záchvaty smíchu,“ sdělil hasič, který alpaku držel v náručí.
Autor: Profimedia.cz
Roztomilá štěňata byla z pózování natolik nervózní, že se několikrát stala nehoda a na „svého“ hasiče se vyčůrala.
Autor: Profimedia.cz
„Od prvního focení uplynulo přes třicet let. Je to až neuvěřitelné. Mám radost, že je o kalendáře stále velký zájem. Těší nás, že peníze vytěžené z prodeje můžeme darovat tam, kde je to potřeba. V dnešní moderní době už lidé moc kalendáře nepoužívají, o to větší je radost, když se všechny prodají,“ sdělil Crystal Doohan, který má focení na starost.
Autor: Profimedia.cz
V minulých letech také peníze putovaly nemocným nebo opuštěným dětem a také na obnovu australské přírody, kterou zničil požár.
Autor: Profimedia.cz
Každé focení je prý velká zábava a adrenalin. A každým rokem mohou hasiči vybírat z tisíců kusů zvířat. „Předloni jsme obdrželi víc než pět tisíc fotek domácích mazlíčků. Letos jich bylo opět víc. Lidé opravdu hodně stáli o to, aby jejich zvíře v kalendáři bylo. Jedna dáma z Moskvy nám dokonce nabízela svou kočku a byla ochotná jen kvůli focení i s kočkou přiletět z Ruska,“ svěřil se Crystal Doohan.
Autor: Profimedia.cz
Minulý rok slibovali hasiči, že vyrazí do světa a udělají pro věrné fanynky s kalendáři autogramiádu. Letos zatím nic takového nezmiňovali.
Autor: Profimedia.cz
Už několikrát fotograf i hasiči přemýšleli, že by fotografie trochu pozměnili. Ale podle reakcí fanoušků by to nebyl dobrý nápad. Právě stávající fotografie jsou prý nejoblíbenější. „Kombinace mužné hrudi a roztomilého zvířete se zdá být nejpopulárnější,“ smáli se.
Autor: Profimedia.cz
Hasiči prý před focením několik měsíců intenzivně cvičí, aby vypadali co nejlépe.
Autor: Profimedia.cz
Zvířata z letošních kalendářů nepochází jen od soukromých majitelů. Koně jsou například z jízdárny, kam chodí rehabilitovat děti s postižením. Kočky a psi jsou z útulků a stejně tak hospodářská zvířata. Stejně tomu tak bylo i minulý rok.
Autor: Profimedia.cz
„Prvním pózujícím hasičům už je dnes padesát i šedesát let a jsou v důchodu. Ani by nás u prvního kalendáře nenapadlo, že bude mít takový úspěch a budou si ho objednávat lidé z celého světa,“ uvedl David Rogers, který projektu „šéfuje“.
Autor: Profimedia.cz