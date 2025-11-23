|
KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?
Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...
Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras
Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...
České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?
V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...
Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu
Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...
Slavní, kteří absolutně propadli scientologii
Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...
Honba za dokonalostí ženu stála spoustu peněz a málem i život
V přepočtu přes dvanáct milionů korun dala Jelena Robinsonová za plastiky, aby dosáhla dokonalé tváře, která podle ní zanikla kvůli první nepovedené plastice obličeje. Touha po symetrickém obličeji...
Na podzim se hubne snáz. U diet ale zapomeňte na extrémy
Mluvíme o něm celý rok. Plánujeme shodit přebytečné kilogramy a stále dokola se ptáme, kde je nejlepší začít. Podle odborníků je podzim nejvhodnějším obdobím. Proč?
Voňavé oleje si vyrobíte i doma. Stačí jen nasávat jejich účinky
Vůně v nás probouzejí pocit štěstí. Například éterické oleje dokážou během pár vteřin zlepšit náladu i zdraví. A nemusíte je zdlouhavě shánět, zvládnete si je vyrobit i doma.
Australští hasiči jsou opět tu. Nechybí odhalená hruď a zvířátka
Jako již tradičně australští hasiči odhalili nový kalendář, který vznikl za účelem získat co nejvíce peněz pro charitativní účely. Opět nechybí odhalená svalnatá těla, roztomilá zvířata a úsměvy...
Brutálně upřímný a horlivý Střelec. Brad Pitt i Roman Šebrle z pohledu hvězd
Střelci bývají nenapravitelně optimističtí, nadšení a ve svém projevu až brutálně upřímní. Citlivější lidé je proto moc nemusejí, ale všichni ostatní jim to právě pro jejich často až dětsky naivní...
Jak odpočívat efektivně. Desatero pro lepší pohodu a menší stres
I když víte, že odpočívat potřebujete, často to odkládáte. Nedokážete vypnout hlavu, zastavit se, pořád něco řešíte a máte pocit, že na chvíli si sednout je ztráta času. Poradíme vám, jak to změnit.
Tartaletky s tvarohem
Střední
60 min
Luxusní tartaletky, které se vám rozplynou na jazyku.
Strach ze tmy se u dětí vyvíjí. Nejhorší je doba, kdy si uvědomí smrt, říká psycholog
Proč se děti bojí toho, co dospělí nevidí? Jak se obavy z neznámého mění s věkem a co si někdy dospělí představují, když stojí na kraji srázu? Některá vysvětlení přinášejí poznatky psychologa Jana...
Nenoste spodní prádlo, nabádá žena, která si kalhotkami poranila rozkrok
Kaela Tuckerová kvůli spodnímu prádlu skončila v nemocnici. Stala se jí bizarní „nehoda“ právě kvůli kalhotkám. Ty se jí během spánku natolik zařízly do intimních míst, že jí způsobily odřeninu a...
Adventní manuál na cukroví. Nejlepší recepty. kdy péct a jak ho skladovat
Konec listopadu a začátek prosince je ideálním časem, kdy se pustit do pečení vánočního cukroví. Chcete si i u vás doma v klidu vykouzlit tu pravou adventní atmosféru plnou vůně skořice a vanilky?...
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...
Krásná i během podzimní fujavice? Pleť pokvete, stačí pár triků
Déšť, vítr, chlad i přetopené místnosti dokážou s naším vzhledem pořádně zamávat. Díky troše pozornosti, správně zvoleným produktům a několika jednoduchým trikům však můžete zůstat upravená, svěží a...
Ekzém mě provází celým mým životem. Pomohla mi biologická léčba
S atopickým ekzémem se trápím od dětství. Můj stav se zhoršoval s věkem a ovlivňoval můj život. Po letech neúspěšné léčby jsem se konečně dočkal úlevy. Čtenář Aleš napsal další díl seriálu Můj boj s...