Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti herců z Austrálie, kteří bodují u diváků. Někteří už jsou hereckými bardy, jiní jsou součástí mladé generace, která teprve na své místo na výslunní čeká. Ať tak, či tak, jsou to fešáci, kteří o zástupy fanynek nemají nouzi. Přesvědčte se sami.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Hugh Jackman je nejen herec, ale i producent, zpěvák a tanečník. Celosvětově proslul především rolí Wolverina v komiksové sérii X-Men. Mezi jeho další slavné filmy patří Bídníci, Největší showman nebo Dokonalý trik.
Autor: AP
Chris Hemsworth si globální slávu získal ztvárněním severského boha Thora ve filmovém světě Marvel Cinematic Universe.
Autor: Profimedia.cz
Liam Hemsworth se nejvíce proslavil rolí Galea Hawthornea ve filmové sérii Hunger Games a působením ve fantasy seriálu Zaklínač (The Witcher). Pochází ze slavné herecké rodiny. Jeho starší bratři jsou Chris a Luke Hemsworthovi.
Autor: Profimedia.cz
Russell Crowe je australský herec, režisér a hudebník. Nejvíce se proslavil rolí římského generála Maxima ve velkofilmu Gladiátor (2000), která mu vynesla Oscara. Mezi jeho další klíčové snímky patří L. A. – Přísně tajné nebo Čistá duše.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Mel Gibson je slavný americko-australský herec, režisér a producent. Zazářil ve filmech jako Šílený Max, Po čem ženy touží nebo Smrtonosná zbraň.
Autor: Reuters
Eric Bana je oceňovaný herec a bývalý komik narozený v roce 1968 v Melbourne. Od standupů přešel k vážným rolím v dramatech i velkorozpočtových hollywoodských trhácích.
Autor: AP
Simon Baker je herec a režisér, který se celosvětově proslavil především rolí Patricka Janea v seriálu Mentalista.
Autor: Reuters
Geoffrey Rush je významný australský herec a jeden z mála držitelů tzv. Herecké trojkoruny (Triple Crown of Acting) – získal Oscara, cenu Emmy i divadelní cenu Tony. Celosvětově proslul zejména jako excentrický kapitán Hector Barbossa ve filmové sérii Piráti z Karibiku.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Guy Pearce je britsko-australský herec a hudebník. Proslavil se díky australské telenovele Neighbours (Sousedé) a následně zazářil v hollywoodských trhácích jako L. A. – Přísně tajné, Memento, Warholka nebo Králova řeč.
Autor: AP
Sam Worthington se proslavil po celém světě hlavní rolí Jakea Sullyho v megahitu Avatar (2009) a účinkováním ve snímcích jako Souboj titánů nebo Terminator Salvation.
Autor: ČTK
Australský herec Jacob Elordi se proslavil jako idol dívčích srdcí Noah Flynn ve filmu Stánek s polibky na Netflixu. Celosvětový respekt získal drsnější rolí Natea Jacobse v seriálu Euforie (HBO) a ztvárněním Elvise Presleyho ve snímku Priscilla.
Autor: Profimedia.cz
Joel Edgerton je uznávaný herec, režisér, scenárista a producent. Mezi jeho nejznámější role patří Owen Lars ze série Star Wars (včetně seriálu Obi-Wan Kenobi), Tom Buchanan ve Velkém Gatsbym nebo hlavní role ve filmech Warrior a Train Dreams.
Autor: AP
Travis Fimmel je nejen herec, ale i bývalý model. Celosvětově proslul zejména rolí legendárního vikingského krále Ragnara Lothbroka v historickém seriálu Vikingové nebo jako Anduin Lothar ve filmu Warcraft.
Autor: HBO
Australan Luke Bracey se proslavil rolemi v hollywoodských trhácích i romantických filmech. Průlom v jeho kariéře nastal po účinkování v seriálu Home and Away, načež se úspěšně prosadil ve filmovém průmyslu.
Autor: AP
Jason Clarke je filmový a televizní herec. Často je obsazován do drsných, morálně nejednoznačných nebo záporných rolí. Svůj herecký talent rozvíjel na prestižní škole Victorian College of the Arts v Melbourne.
Autor: Apex Entertainment
Luke Hemsworth je nejstarší ze slavného hereckého tria bratrů (jeho mladšími bratry jsou známí herci Chris a Liam). Globálně se proslavil zejména rolí šéfa bezpečnosti Ashleyho Stubbse v seriálu Westworld z produkce HBO.
Autor: AP
Ben Mendelsohn (celým jménem Paul Benjamin Mendelsohn) je uznávaný herec známý pro své charismatické, často záporné či psychologicky složité postavy.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Murray Bartlett se narodil 20. března 1971 v Sydney. Mezinárodní věhlas získal díky průlomové roli excentrického hotelového manažera Armonda v satirickém seriálu Bílý lotos (The White Lotus), za kterou obdržel prestižní cenu Emmy.
Autor: Reuters
Dacre Montgomery se celosvětově proslavil jako problémový Billy Hargrove v seriálu Stranger Things a jako Jason (Červený strážce) ve filmu Power Rangers: Strážci vesmíru.
Autor: Profimedia.cz
Brenton Thwaites je známý zejména jako představitel Dicka Graysona (Nightwinga) v seriálu Titans, Henryho Turnera ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta a prince Filipa ve snímku Zloba – Královna černé magie.
Autor: Profimedia.cz
Sam Reid se mezinárodně proslavil především rolí upíra Lestata de Lioncourt v gotickém hororovém seriálu Interview s upírem (dnes známém jako The Vampire Lestat) na stanici AMC.
Autor: AP
Kodi Smit-McPhee se proslavil již v dětském věku. Globální věhlas mu přinesla role v dramatu Cesta (2009) a průlomový výkon ve filmu Síla psa (2021), za který získal Zlatý glóbus a nominaci na Oscara.
Autor: AP
Charlie Vickers je celosvětově znýmý díky roli Saurona (v přestrojení za Halbranda) ve fantasy seriálu Pán prstenů: Prsteny moci.
Autor: Profimedia.cz
Stacy Clausen je mladý australský herec. Do povědomí diváků se dostal jako výrazný talent a hvězda několika filmových a seriálových projektů.
Autor: Profimedia.cz
Ioane Sa’ula se nejvíce proslavil ve filmu Kaskadér. Zazářil také v seriálu Bump jako Vince Ingram.
Autor: Profimedia.cz
Zac Burgess pochází z města Bellingen v Novém Jižním Walesu. Proslavil se především rolí Eliho Bella ve výrazném australském seriálu Boy Swallows Universe (2024) a ztvárněním hlavní postavy Luciena Belmonta v seriálovém remaku Velmi nebezpečné známosti (Cruel Intentions, 2024).
Autor: Profimedia.cz
Bryn Chapman Parish je nejen herec, ale i hudebník. Proslavil se zejména rolí Spencera „Spidera“ Whitea v úspěšném netflixovském seriálu Škola zlomených srdcí (Heartbreak High).
Autor: Profimedia.cz
Sullivan Stapleton se proslavil po celém světě díky rolím v akčních filmech a seriálech.
Autor: Profimedia.cz
Josh Heuston je australský herec a model smíšeného australsko-jihoasijského původu. Mezinárodně proslul zejména jako představitel Constantina Corrina ve sci-fi seriálu Dune: Prophecy a díky rolím ve filmech a seriálech jako Thor: Love and Thunder či Dive Club.
Autor: Profimedia.cz
Joseph Zada se do mezinárodního povědomí se dostal díky účinkování v seriálech Invisible Boys a East of Eden. Získal také roli mladého Haymitche Abernathyho ve filmu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.
Autor: Profimedia.cz
Cody Fern je nejen herec, ale i režisér a scenárista. Do celosvětového povědomí se výrazně zapsal díky spolupráci s režisérem Ryanem Murphym v populárních seriálových antologiích a účinkováním ve sci-fi sérii Nadace (Foundation).
Autor: Profimedia.cz
Daniel MacPherson je známý nejen jako herec, ale i televizní moderátor. Proslavil se zejména jako Joel Samuels v seriálu Neighbours a Arion Elessedil v seriálu The Shannara Chronicles. Mimo to má za sebou hlavní roli v MMA akčním filmu Beast.
Autor: Profimedia.cz
Damon Herriman se proslavil zejména rolí Deweyho Crowa v seriálu Justified. Pozornost celého světa si získal unikátním kouskem, když v témže roce ztvárnil postavu Charlese Mansona ve filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu i v seriálu Mindhunter.
Autor: Profimedia.cz
Callan McAuliffe do mezinárodního povědomí vstoupil už jako dítě. Mezi jeho nejznámější role patří Bryce Loski ve filmu Má mě rád, nemá mě rád (Flipped), Sam v akčňáku Jsem číslo čtyři a mladý Jay Gatsby ve velkofilmu Velký Gatsby.
Autor: Profimedia.cz
Richard Roxburgh je všestranný australský herec, režisér a scenárista. Proslavil se po celém světě díky charismatickým záporným i dramatickým rolím ve filmech jako Moulin Rouge! (vévoda z Monrothu), Van Helsing (Hrabě Dracula) nebo Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny.
Autor: ČTK
Anthony LaPaglia je známý pro svou charismatickou a drsnou vizáž. Nejvíce se proslavil hlavní rolí agenta Jacka Malonea v seriálu Beze stopy, za kterou získal Zlatý glóbus.
Autor: Profimedia.cz
Nathaniel Buzolic je herec a producent. Mezi jeho nejznámější role patří upír Kol Mikaelson v populárních seriálech Upíří deníky (The Vampire Diaries) a The Originals. Diváci si ho mohou pamatovat také jako Deana v seriálu Prolhané krásky (Pretty Little Liars) či z válečného filmu Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny.
Autor: Profimedia.cz
Alex O’Loughlin je herec, scenárista a režisér, který se celosvětově proslavil rolí velitele Stevea McGarretta v populárním krimi seriálu Hawaii 5-0.
Autor: Profimedia.cz
David Wenham se proslavil po celém světě rolemi jako Faramir ve filmové sérii Pán prstenů, Dilios ve filmu 300: Bitva u Thermopyl nebo mnich Carl ve Van Helsingovi.
Autor: Profimedia.cz
Jai Courtney je známý především rolí Varra v seriálu Spartacus: Krev a písek. Diváci jej znají jako akčního hrdinu díky velkorozpočtovým snímkům jako Smrtonosná past: Opět v akci, Terminator Genisys, Divergence nebo Sebevražedný oddíl.
Autor: Profimedia.cz
Richard Brancatisano, herec a hudebník. Celosvětově se proslavil především rolí Xandera Blyho (zeleného strážce) v populárním seriálu Power Rangers Mystic Force.
Autor: Profimedia.cz
Darren Gilshenan nejen hraje, ale i píše scénáře. Absolvoval prestižní Národní institut dramatického umění (NIDA). Proslul především díky divadelním inscenacím a rolím v australských televizních komediích a dramatech, včetně seriálů The Moodys nebo Colin From Accounts.
Autor: Profimedia.cz
Remy Hii je australský herec malajsijského původu. Mezinárodní pozornost si získal díky rolím prince Jingima v seriálu Marco Polo, Alistaira Chenga v komedii Crazy Rich Asians nebo Brada Davise ve filmu Spider-Man: Daleko od domova.
Autor: ČTK
Damien Garvey je známý herec a bývalý hudebník. V průběhu své kariéry se stal populární tváří především díky výrazným vedlejším rolím v mnoha úspěšných australských i mezinárodních projektech.
Autor: Profimedia.cz
Hugo Weaving je uznávaný anglo-australský herec narozený v Nigérii. Mezi jeho nejznámější role patří nelítostný agent Smith v kultovní sérii Matrix, elfí lord Elrond v trilogiích Pán prstenů a Hobit, a také V ve filmu V jako Vendeta.
Autor: Profimedia.cz
Angus McLaren, kromě hraní se věnuje i hudbě. Mezinárodně se proslavil především rolí Lewise McCartneye v populárním seriálu H2O: Stačí přidat vodu a postavou Nathana Raftera v úspěšném dramatu Packed to the Rafters.
Autor: Profimedia.cz
Marcus Vanco je nadějným začínajícím australským hercem, kterému jsou aktuálně přiřazovány vedlejší role. Má však velké ambice a chtěl by se dostat do Hollywoodu..
Autor: Profimedia.cz
James Frecheville se proslavil především rolí chladného mladíka J v oceňovaném kriminálním dramatu Království zvířat (2010).
Autor: Profimedia.cz
Sean Keenan si mezinárodní i domácí publikum získal jak díky své průlomové dětské roli, tak díky oceňovaným výkonům v kritikou chválených filmech.
Autor: Profimedia.cz
Costa D’Angelo je nejen hercem, ale i influencerem a modelem, který boduje především u mladší věkové kategorie.
Autor: Profimedia.cz
Ezekiel Simat pochází ze Sydney a jeho hvězda strmě stoupá. Živí se jako herec, model a influencer.
Autor: Profimedia.cz
Daniel Monks, herec a scenárista pocházející z nejmenšího kontinentu. Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří nezávislý film Pulse (2017), kde ztvárnil hlavní roli a získal nominaci na cenu AACTA. Zářil také v seriálech KAOS a A Knight of the Seven Kingdoms, nebo ve filmu Ricky Stanicky.
Autor: Profimedia.cz
Chai Hansen je thajsko-australský herec. Do povědomí diváků se zapsal především díky rolím v populárních fantasy a sci-fi seriálech.
Autor: Profimedia.cz
Harrison Sloan Gilbertson svou kariéru započal již v šesti letech na divadelních prknech. Mezi jeho nejznámější filmové a seriálové role patří snímky jako Need for Speed (2014), Upgrade (2018), Ve vysoké trávě (2019) nebo seriál The Peripheral.
Autor: Profimedia.cz
Christopher James Baker je známý především díky rolím v populárních televizních seriálech. Nejvíce se proslavil jako Boyd Langmore v dramatu Ozark, Henry King Sr. (Brainwave) v komiksové sérii Stargirl a dále účinkováním v projektech Temný případ nebo Agenti S.H.I.E.L.D.
Autor: Profimedia.cz
Alex Fitzalan se kromě hraní věnuje i modelingu, proslavil se především rolí Harryho Binghama v populárním seriálu The Society (Lidská společnost) na platformě Netflix.
Autor: Profimedia.cz
Hunter Page-Lochard je uznávaný australský divadelní a filmový herec. Je známý díky svému domorodému (aboriginskému) a americkému původu. Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří hlavní role v seriálech Cleverman a Critical Incident.
Autor: Profimedia.cz
Lincoln Younes je známý jako Casey Braxton v seriálu Home and Away a jako hlavní hvězda Last King of the Cross na Paramount+.
Autor: Profimedia.cz
Ryan Corr si mezinárodní pozornost získal rolí sira Harwina Stronga ve fantasy seriálu House of the Dragon z universa Hry o trůny. Svoji kariéru odstartoval již ve třinácti letech a od té doby se pravidelně objevuje v úspěšných filmech i seriálech.
Autor: Profimedia.cz