Osmadvacetiletá modelka a influencerka Anastasia Karanikolaou prošla v posledních letech velkou proměnou. Z blond krásky je brunetka, kterou sledují miliony lidí na Instagramu a má rozjetou kariéru. Podívejte se v galerii, jak se poslední dobou na sociálních sítích prezentuje.
Jako její nejlepší kamarádka Kylie Jennerová na sebe ráda upozorňuje na sociálních sítích.
„Před dvaceti lety by nikoho nenapadlo, jak důležité bude být vidět. Sociální sítě vydělávají. Je to tak. Každý na to ale nemá koule,“ uvedl na Instagramu.
Anastasia se neodhaluje úplně. I fotografie v bikinách ale jejím sledujícím tačí.
Narodila se v Americe, žije v Kalifornii, ale cestuje pravidelně po celém světě.
Zatímco kamarádky Anastasie chodily na prestižní školy, ona se učila doma s matkou, která byla navíc závislá na drogách.
„Moje dětství nebylo zalité sluncem. Chci udělat všechno, abych mým budoucím dětem mohla zajistit krásné dětství a život,“ sdělila.
Otec Anastasie pochází z Řecka, ale s rodinou příliš času netrávil. Modelka v minulosti uvedla, že má problém věřit mužům.
„Když mi bylo třináct let, potkala jsem Kylie. Od té doby jsme nejlepší kamarádky. Tehdy nebyla žádná světová celebrita, byla to normální holka. A víte, co je na tom všem nejlepší? Že se nezměnila a je stále stejná,“ uvedla modelka, když mluvila o své kamarádce Kylie Jennerové.
„Nesoustředím se na negativní věci. Užívám si ty krásné věci, které v životě mám. Protože na světě je krásně,“ vzkázala fanouškům.
V současnosti má tmavé vlasy. V minulosti ale vlasy zesvětlovala. Dokonce byla úplně blond.
Ačkoli její nejlepší kamarádka miluje plastické operace, ona sama se už do dalších plastik nehrne. V minulosti si nechala upravit rty a ňadra.
„Je těžké mít se rád. Každý den otevřete internet a čtete, jací byste měli být,“ myslí si.
Na Instagramu má bez mála jedenáct milionů fanoušků a jen sociální sítě jí měsíčně vydělávají opravdu velmi vysoké sumy.
Mnohokrát uvedla, že nehledá muže, který by ji zajistil. Touží po opravdové lásce.
Randila se slavnými muži, ale poslední dobou říká, že lásku raději bude hledat u obyčejných chlápků. „Peníze ti lásku nepřinesou,“ míní.
