Modelka Amelia Gray je rebelkou, která se nebojí vyrazit na party v outfitu, který odhaluje vnady. Svou ženskost chce ukazovat na každém kroku a na dovolené zásadně na pláži odhazuje vrchní díl bikin. Podívejte se do galerie, jak jí to sluší. Svou krásu zdědila po slavné mamince.
Modelka Amelia Gray Hamlinová je stejně půvabná jako její maminka herečka Lisa Rinna.
Amelia nikdy neměla problém s ukazováním vlastního těla. „Za svou ženskost se nestydím. Není neslušné být hrdá na své křivky,“ myslí si.
O svou postavu pravidelně pečuje. Miluje pilates a na cvičení je zvyklá odmala. Už jako dítě každé ráno se svou matkou cvičila jógu.
Modeling je její vášní a ačkoli původně chtěla být profesorkou, dnes je šťastná, že se pro kariéru modelky rozhodla.
Ráda je středem pozornosti a dráždí fotografy outfity, které by vynesl na červený koberec jen málokdo.
Už v devatenácti letech podstoupila plastiku prsou. Důvodem byla ovšem infekce, kterou způsobil neodborně aplikovaný piercing.
Stejně jako další americké celebrity i ona letos vyrazila na dovolenou do Evropy. Užívala si na pobřeží Itálie.
Amelia Gray Hamlinová na Met Gala v New Yorku. Tehdy módní kritici řešili především její podivný účes.
