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Osmapadesátiletá Allegra Cole dnes těžko lidem vysvětluje, že byla v minulosti silně věřící a žila v mormonské komunitě. A přesto tomu tak je. Právě tato zkušenost změnila její pohled na svět a rozhodla se proměnit k obrazu svému. Dnes už plastiky nepočítá. Má osm dětí a několik vnoučat a užívá si slávu.
Autor: koláž iDNES.cz
V roce 2009 měla za sebou první plastiku prsou, kterou si doslova vymodlila, a šest dětí. Tehdy jí lidé naznačovali, že to s velikostí implantátů přehnala. Dnes má však po několikáté plastice prsou objem hrudníku mnohonásobně větší. „Nebyla jsem tam šťastná. Nebylo to místo, kde jsem chtěla trávit zbytek svého života,“ uvedla na Instagramu ke své mormonské minulosti.
Autor: Profimedia.cz
Do svých třiceti let byla ztělesněním slušnosti. Pak se ale rozhodla pro radikální proměnu, jejímž cílem bylo dosáhnout přehnaných ženských křivek inspirovaných například kreslenou postavou Jessicy Rabbit.
Autor: Profimedia.cz
Podstoupila několik masivních operací prsou. Velikost jejího hrudníku dosáhla gigantických rozměrů (často zmiňovaná velikost 34MM) a sama otevřeně přiznává, že je na plastikách závislá. Kromě prsou podstoupila také brazilský lifting zadku (BBL) a různé úpravy obličeje.
Autor: Profimedia.cz
První operace si financovala sama a s pomocí tehdejšího manžela, později na její nákladné zákroky přispívali i její online fanoušci (tzv. „sugar daddies“ / internetoví donátoři).
Autor: Profimedia.cz
Její příběh poprvé masivně rezonoval v dokumentu britské platformy Barcroft TV s názvem From Mormon to Glamour Model (Od mormonky ke glamour modelce) v rámci série Hooked on the Look. Objevila se také v populární americké televizní reality show o nepovedených plastikách Botched.
Autor: Profimedia.cz
V současnosti žije v Newport Beach v Kalifornii. Působí jako digitální tvůrkyně a influencerka, přičemž na svém Instagramu nasbírala přes 1,6 milionu sledujících. Vedle odvážných fotek zde prezentuje i svůj běžný život, rodinu (např. pravidelné příspěvky s dcerou Miou nebo synem Kingstonem) a zaměřuje se na témata osobního růstu, sebevědomí a ženského potěšení. Spravuje také vlastní podnikatelskou značku Allegra Cole Enterprises.
Autor: Profimedia.cz
„Žena by neměla být závislá na muži, protože on pak nad mí má obrovskou moc. Myslím, že v dnešním světě už všichni víme, že ženy mají stejná práva jako muži,“ uvedla na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Přestože se proslavila svým tělem, v poslední době se Allegra vrací ke své původní vášni – ke klavíru a skládání hudby. Na svých platformách sdílí hlubší texty, kde hru na klavír přirovnává k ženské sexualitě. Stále tvrdí, že ženy byly často naučené „hrát podle not někoho jiného pro cizí uznání“, zatímco skutečné potěšení přichází, až když člověk noty odhodí a nechá tělo hrát to, co opravdu cítí. Připravuje také vlastní hudební projekty.
Autor: Profimedia.cz
„Hudba je součástí našeho světa a měli bychom ji podporovat v každém z nás. Přála bych si, aby mohly všechny děti zpívat a hrát na hudební nástroje a šířit něco tak krásného, jako je hudba,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Allegra má celkem čtyři velké augmentace prsou. Do implantátů si navíc nechává pravidelně doplňovat speciální solný roztok, aby kůži ještě více napnula a objem zvětšila.
Autor: Profimedia.cz
Absolvovala dva brazilské liftingy zadku (BBL) kombinované s implantáty a minimálně pět kol injekčních výplní do hýždí. V prosinci 2021 dokonce obletělo internet bizarní video, kde si musela nůžkami rozstřihnout zaříznutá tanga, protože jí zadek po injekcích extrémně otekl.
Autor: Profimedia.cz
Kromě toho má na svém seznamu další zákroky, jako je plastika břicha (tummy tuck), liposukce, rty, výplně tváří a pravidelné aplikace botoxu.
Autor: Profimedia.cz
V lednu 2022 prošla Allegra rozchodem se svým dlouholetým partnerem. Tento rozchod reflektovala i na svých sociálních sítích, kde psala o „manifestaci nové energie“ a o tom, jaké to je být silnou a nezávislou ženou, která si buduje svůj vlastní svět.
Autor: Profimedia.cz
Svou popularitu se rozhodla přetavit v byznys a založila crowdfundingovou službu BustMob. Tato platforma měla pomáhat ostatním ženám, které touží po plastické operaci prsních implantátů, ale nemohou si ji samy finančně dovolit, najít online donátory a sponzory, podobně jako to na začátku dělala ona sama.
Autor: Profimedia.cz
Navzdory své profesi v oblasti glamour a OnlyFans obsahu Allegra tvrdí, že modeling z ní nedělá špatnou matku. „Děkuji za to, v jakém světě žijeme. Nedovedu si představit, kdybych pro všechny byla ta špatná,“ zmínila.
Autor: Profimedia.cz
Allegra bývala dříve pohlednou brunetkou. Její původní vzhled už v tom současném ale najde málokdo. Především její nejbližší původní rodina je z proměn zdrcená a nadále ji nepovažují za vlastní příbuznou. V mormonské komunitě už podle nich nemá místo.
Autor: Profimedia.cz
Jejím prvním manželem byl její středoškolská láska Sam, se kterým měla tři děti (včetně nejstarší dcery Hillary). Sam však v roce 1996 tragicky zemřel. Později se provdala za Dysona Salleha (o deset let mladšího), se kterým měla dalších pět dětí. „Jsem v zásadě ráda, že moje druhé manželství dospělo k rozvodu. Protože jen díky tomu jsem našla sebe samu,“ vzkázala.
Autor: Profimedia.cz
Její radikální proměna v glamour sexsymbol a odchod od mormonské víry si vybraly daň v rodinných vztazích. Tři její starší dcery z prvního manželství s ní údajně přerušily veškeré kontakty, protože nedokázaly přijmout její nový životní styl a prezentaci na internetu.
Autor: Profimedia.cz
Lidé na internetu a fanoušci bizarních modifikací často propočítávají fyzickou zátěž, kterou Allegra nosí. Implantát v každém prsu váží přibližně 8 až 9 kilogramů. Uživatelé na sociálních sítích to s nadsázkou komentují tak, jako by neustále na hrudníku nosila dvě měsíční miminka.
Autor: Profimedia.cz
Když se Allegra Cole objevila v populární reality show Famous Birthdays televize E!, kde slavní chirurgové Terry Dubrow a Paul Nassif opravují nepovedené zákroky, vzbudila velký rozruch. Lékaři ji tehdy varovali před extrémními zdravotními riziky spojenými s neustálým zvětšováním prsou a injekcemi do hýždí. Allegra však zákroky nevnímala jako „zpackané“, ale jako součást své specifické estetické vize. „Ne. Nikdy to nebyl špatný nápad. Vždy to bylo to nejlepší rozhodnutí. Nelituji jediné plastiky,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Navzdory tomu, že její vzhled je často kritizován jako objektivizace žen, sama sebe Allegra Cole označuje za feministku. Ve svých prohlášeních tvrdí, že stoprocentní kontrola nad vlastním tělem a možnost modifikovat ho bez ohledu na společenské diktáty a předsudky je pro ni tou nejvyšší formou ženského osvobození a posílení.
Autor: Profimedia.cz