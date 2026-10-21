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Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...
KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů
Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...
Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky
Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...
Svalnatý model zaujal v reality show Survivor. Dnes boří sítě tělem bohů
Konstantinos Vasalos z Řecka se do povědomí veřejnosti dostal díky účinkování v televizní reality show Survivor, což bleskově nastartovalo jeho kariéru v modelingu a na sociálních sítích. A není...
Krásky z telenovel, které jsme milovali. Jak vypadají dnes?
Divoký anděl, Manuela, Jsi můj život, Esmeralda, Rosalinda. To je jen malý výčet telenovel, které běžely na televizních obrazovkách a lidé se těšili na každý nový díl, kde se odhalí novinky z životů...
Alzheimer se plíží i 20 let, nové léky jsou revolucí, říká neurolog Hort
Zapomenout jméno herce nebo název filmu ještě neznamená, že člověk trpí Alzheimerovou nemocí. Varovnější je, když se paměť postupně zhoršuje nebo člověk nedokáže propojit dvě informace, které spolu...
Na mateřství si počkaly. 60 slavných žen, které otěhotněly po čtyřicítce
Zatímco dříve bývaly ženy ve čtyřiceti letech mnohdy už babičkami, dnes si pořizují první potomky nebo je teprve těhotenství čeká. Podívejte se do galerie na šedesát slavných žen, které si...
Hubnutí po čtyřicítce má jasná pravidla. Kde je hranice bezpečného tempa?
Představa, že se po čtyřicítce metabolismus zčistajasna zasekne a hubnutí se změní v nekonečné trápení, je podle rozsáhlých vědeckých výzkumů čistá fáma. Přesto má shazování kil ve středním věku svá...
Říjnový úplněk v Býku letos vybízí ke zpomalení. Víme, kdy přesně nastane
Lovecký úplněk nastane v pondělí 26. října 2026 v 5:12 ráno. Ve znamení Býka symbolicky obrátí pozornost k jistotám, vztahům a tomu, co má v našem životě skutečnou hodnotu. Nabídne příležitost...
Krajky, podpatky a tajné fantazie: Proč muži oblékají ženské šaty?
Krajkové kalhotky, šaty nebo vysoké podpatky už dávno nejsou jen výsadou žen. Stále více mužů přiznává, že jim ženské oblečení dodává sebevědomí, pomáhá objevovat vlastní identitu nebo zpestřuje...
Přezujte se do podzimu. Obujete kozačky, nebo raději pánské polobotky?
Příchod podzimu s sebou každoročně přináší i obměnu botníku. Letos hrají prim přírodní odstíny, které snadno sladíte se všemi barvami, které máte ve skříni. Pro inspiraci si však módní návrháři zašli...
Čechů už se neptám, jak se mají. Proč se Kanaďanka v Praze cítí jako doma
Když v roce 2022 poprvé přijela do Prahy, měla pocit, že je doma. O pár let později už tu skutečně žije. Sophia vyměnila Kanadu za Česko a tvrdí, že se jí tu bydlí výrazně lépe. Co ji na životě v...
Pět nenápadných zlozvyků, kterými každý den škodíte svým očím
Mnete si často unavené oči, při práci na počítači zapomínáte mrkat nebo před spaním dlouho hledíte do mobilu? Zdánlivě nevinné návyky mohou očím škodit víc, než si myslíte. Jejich následky se nemusí...
Od bužírek až k tuftování. Jaké tvořivé trendy pobláznily Česko
Dříve korálky, dnes koberce? Zavzpomínejte si a projeďte si s námi rukodělné mikrotrendy a fenomény, které v průběhu dekád ovládly školní lavice, dětské pokoje, ale i volný čas dospělých. I bez...
Lebka nosorožce i hrob slavného okultisty. Osudy odhaluje průvodkyně hřbitovy
Kateřina Svobodová už dvanáct let provádí návštěvníky po pražských hřbitovech. Na některých se více zaměřuje na funerální umění, jinde spíš na osudy pochovaných lidí. „Třeba na hrobě sportovního...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Polévka z pečeného patizonu: S rajčaty, rozmarýnem a parmazánovým chipsem
Lehké
60 min
Pečený patizon má jemnou chuť, kterou zvýrazní česnek, rozmarýn a rajčata. Polévku doplňuje...
Česká žena vstává a obléká se po svém. Zuzana Kubíčková představila novou kolekci
Návrhářka Zuzana Kubíčková proměnila svůj pražský ateliér nejen v přehlídkové molo, ale také v lekci filozofie a sociologie. Svou novou kolekcí Poetica totiž otevřela otázku, kolik podob ženy během...