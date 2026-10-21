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Bývala silně věřící mormonkou, dnes se influencerka chlubí obřím poprsím

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Allegra má obří poprsí. Allegra Cole Allegra Cole Podstoupila několik masivních operací prsou. Velikost jejího hrudníku dosáhla... Allegra Cole Allegra Cole Allegra Cole Allegra Cole Allegra Cole Allegra Cole Allegra Cole Allegra Cole
Osmapadesátiletá Allegra Cole dnes těžko lidem vysvětluje, že byla v minulosti silně věřící a žila v mormonské komunitě. A přesto tomu tak je. Právě tato zkušenost změnila její pohled na svět a rozhodla se proměnit k obrazu svému. Dnes už plastiky nepočítá. Má osm dětí a několik vnoučat a užívá si slávu.

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