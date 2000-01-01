náhledy
„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské potíže. Některé osobnosti se tomuto démonu nedokázaly postavit a nakonec je zničil úplně.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Mickey Rourke s alkoholem v životě bojoval opakovaně. Několikrát byl v léčebně, ale vždy se po nějakém čase k alkoholu vrátil. I v současné době na tom není dobře. Navíc mu došly finance a byl vystěhován z domu, který si pronajal. Dokonce na něj byla uspořádána veřejná sbírka. Tu však odmítl a uvedl, že nikdy o peníze nikoho nežádal. Hollywood má o herce vážné obavy
Autor: Profimedia.cz
Herec Robert Downey Jr. je jeden z mála hollywoodských idolů, kteří dokázali alkohol dostat pod kontrolu a nakonec se ho vzdát úplně. Nevypadalo to s ním vůbec dobře, ale pobyty v léčebnách mu pomohly. „Dnes už o alkoholu mohu otevřeně mluvit. Je to za mnou, závislost jsem porazil. Už nikdy se ho však nemohu napít, protože by ho moje tělo okamžitě chtělo znovu,“ uvedl pro People.
Autor: AP
I herec Richard Harris měl velké problémy s alkoholem. Vedl bouřlivý život a alkohol byl u něj každodenní záležitostí. V roce 1978 s ním však skončil úplně. Kvůli alkoholu málem zemřel. Měl ho v sobě tolik, že už hrozila otrava a kolaps organismu. Nakonec se opět vyšvihl „do sedla“ a u filmu zazářil. Světu dokázal, co v něm je, když zabodoval jako Brumbál v sérii o Harry Potterovi.
Autor: koláž iDNES
Herec Peter O’Toole byl proslulý divokým životním stylem a těžkým alkoholismem, který byl součástí jeho image v šedesátých letech. Kvůli pití měl v 70. letech vážné zdravotní problémy a podstoupil operaci slinivky. Později přestal pít, ale alkohol zničil jeho manželství se Siân Phillipsovou.
Autor: ČT
Herec Anthony Hopkins, držitel Oscara, byl v mládí těžkým alkoholikem, který se koncem 60. let málem upil k smrti. Zlom nastal v roce 1975 po probuzení v cizím hotelu, kdy si uvědomil nutnost změny. Od té doby, díky podpoře a uvědomění si své situace, nepil a zcela změnil svůj životní styl. „Byl jsem šílený, byl jsem blázen. Divím se, že ještě žiji. Zažil jsem toho tolik,“ uvedl.
Autor: Vertical Ent.
Herec Marlon Brando jako dítě viděl matku i otce denně pít alkohol. V nízkém věku je hledal po barech, když se probudil sám doma uprostřed noci. Ani takové zážitky ho však od alkoholu neodradily a sám závislosti později propadl. Byl v takové situaci, že nebyl schopen se o sebe sám postarat. Nakonec však nad alkoholem zvítězil a pít přestal.
Autor: Profimedia.cz
Herec Humphrey Bogart chodil často na natáčení v šíleném stavu. Měl kocovinu nebo byl pod vlivem. Po nocích se s přáteli toulal po barech a bez alkoholu nebyl schopen ráno vstát. Nakonec zemřel na rakovinu jícnu. Podle lékařů byl právě alkohol v kombinaci s kouřením jasnou příčinou jeho potíží, které se mu staly osudnými.
Autor: Profimedia.cz
Na pokraji šílenství byl kvůli alkoholu i herec Shia LaBeouf. V minulosti otevřeně přiznal těžkou závislost na alkoholu, která vyústila v četné skandály, agresivní chování a zatčení policií. Po sérii incidentů nastoupil do léčebny, přičemž své chování označil za ostudné a neomluvitelné. Problémy byly částečně spojeny s bouřlivým životním stylem a traumatem z dětství. Dnes už je „čistý“.
Autor: Reuters
Herec John Barrymore také bojoval se závislostí na alkoholu. Mnohokrát byl kvůli tomu hospitalizován. Byl špatným příkladem pro své děti, které byly nakonec také na alkoholu závislé. A bohužel mělo jeho chování vliv i na jeho vnučku, herečku Drew Barrymore. „Říkala jsem si, že děda byl frajer a pil. Tak to asi bylo v pořádku. Doopravdy jsem si v počátku neuvědomovala, jaké problémy si způsobuji,“ uvedla herečka, která se přitom s dědečkem osobně nikdy nesetkala. Zemřel totiž dávno předtím, než se ona vůbec narodila.
Autor: Profimedia.cz
V mládí alkoholu propadl i Nicolas Cage, Kombinoval kokain i whiskey a dostal se do velkých potíží. Pomohla mu až léčebna. Bez alkoholu se opět dostal na vrchol a dnes je hvězdou Hollywoodu.
Autor: AP
Herečka Drew Barrymore začala pít už jako malá holčička. Její příběh je extrémně odstrašující a otevřeně o něm hovoří, aby odradila co nejvíc lidí. „Je nepředstavitelné, že někdo dovolil pít malému dítěti. Já sama bych to jako matka nikdy nedovolila. Mohlo mě to zabít. Je to temno, které musíme zničit,“ sdělila v minulosti herečka, která už dnes alkohol nepije.
Autor: AP
Britský herec Oliver Reed byl známý svým divokým životním stylem a těžkým alkoholismem. Zemřel na infarkt během natáčení filmu Gladiátor na Maltě po nadměrné konzumaci alkoholu. Přestože měl před natáčením slíbit abstinenci, jeho závislost vedla k tragickému konci ve věku jednašedesáti let.
Autor: Profimedia.cz
Herec a komik Robin Williams alkoholu propadl v mládí. Pak na dvacet let s alkoholem přestal a nakonec mu znovu propadl. V kombinaci s přepracovaností, špatným psychickým zdravím to vše vedlo k tragédii, která šokovala celý svět. Rozhodl se dobrovolně vzít si život. Oběsil se.
Autor: Profimedia.cz
Herec Errol Flynn (vpravo) byl závislý na alkoholu i drogách. Jeho závislost byla tak vážná, že si dokonce vstřikoval vodku do pomerančů, které následně bral na natáčení. Extrémní závislost na alkoholu vedla nakonec k jeho úmrtí. „Nikoho to nepřekvapilo. Upřímně jsme si mysleli, že to jeho tělo nemůže vydržet. Když mu bylo třicet, pil takřka nepřetržitě. Budil se i uprostřed noci a pil vodku, kterou měl na nočním stolku,“ uvedl tehdy jeho blízký přítel.
Autor: Profimedia.cz
Herec Richard Burton byl celoživotní těžký alkoholik a kuřák (60 až 100 cigaret denně), což vážně podlomilo jeho zdraví. V 70. letech konzumoval až tři láhve vodky denně, trpěl cirhózou jater a kvůli neschopnosti stát na nohou musel točit scény vsedě. Zemřel v 58 letech na krvácení do mozku.
Autor: Jonathan Alcorn , Profimedia.cz
Herec Montgomery Clift neměl lehký osud. Jeho život i kariéru tragicky poznamenala závislost na alkoholu a lécích. Po těžké autonehodě v roce 1956 začal pít a zneužívat léky proti bolesti, což vedlo k fyzickému i psychickému úpadku. Poslední roky jeho života jsou označovány jako „nejdelší sebevražda v Hollywoodu“, která skončila smrtí v pouhých pětačtyřiceti letech.
Autor: ČTK
Herečka Ava Gardnerová byla těžkou alkoholičkou, což v kombinaci s dlouholetým silným kouřením vážně podlomilo její zdraví a vedlo k předčasnému konci kariéry. Její závislost, často spojená s bouřlivými večírky a nezdravým životním stylem, vyvrcholila v pozdních letech po sérii mrtvic, které ji v pětašedesáti letech zanechaly částečně ochrnutou.
Autor: Profimedia.cz
Herec Michael Landon se během své kariéry potýkal se silnou závislostí na alkoholu a cigaretách. Podle kolegyně Melissy Gilbertové pil alkohol denně i během natáčení. Jeho konzumace alkoholu se v pozdějších letech vystupňovala, což vedlo k obavám o bezpečnost na pracovišti. Ve čtyřiapadesáti letech zemřel na rakovinu slinivky břišní.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Elizabeth Taylorová byla jednou z největších hvězd Hollywoodu. Sláva však byla vykoupena alkoholismem. Bojovala se závislostí na alkoholu a lécích na předpis, což v kombinaci způsobilo několik krizových situací vyžadujících hospitalizaci. Své problémy, často spojené s osobními krizemi, osamělostí a bolestmi, nikdy zcela neskrývala a prošla úspěšnou léčbou. Později se stala otevřenou bojovnicí za zdraví a práva pacientů.
Autor: Profimedia.cz
Rozhodnutí bojovat se závislostí na drogách a alkoholu přišlo podle herce Bradleyho Coopera po rozhovoru s jeho přítelem Willem Arnettem, který je jedním z tvůrců zmíněného podcastu. Ten v roce 2004 sám přiznal závislost na alkoholu a právě jeho přiznání prý herce přimělo změnit životní styl. Bradley už se alkoholu ani nedotkne.
Autor: AP
Herec Macaulay Culkin byl na alkoholu závislý zhruba před dvaceti lety. Tehdy na tom nebyl dobře psychicky, bral i drogy a vyrovnával se s rozchodem s herečkou Milou Kunisovou. Nikdy nenastoupil do léčebny a se závislostí se dokázal vypořádat sám. Dnes už nepije.
Autor: AP
Herečka Marilyn Monroe se během svého života potýkala se závislostí na alkoholu a lécích na předpis, což bylo prohloubeno jejími psychickými problémy, úzkostmi a strachem z genetické zátěže. Její závislost a nestabilita byly důsledkem traumatického dětství a vysokého tlaku v Hollywoodu, což vedlo i k jejímu tragickému konci.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Amy Winehouse zemřela 23. července 2011 ve věku 27 let na následky otravy alkoholem, když její tělo obsahovalo 4,16 promile alkoholu. Dlouholetý boj se závislostí na alkoholu a drogách byl spojen s bulimií, což vedlo k náhlé smrti. Soud potvrdil, že šlo o neúmyslný důsledek nadměrného pití.
Autor: Profimedia.cz
Hudebník Jim Morrison trpěl těžkou závislostí na alkoholu a drogách, která se rozvinula po roce 1967. Jeho excesy, divoká vystoupení a temná osobnost byly s touto závislostí úzce spjaty. Alkoholismus výrazně přispěl k jeho špatnému fyzickému stavu a předčasné smrti v roce 1971 ve věku 27 let v Paříži.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a manželka 38. prezidenta USA Betty Fordová, v roce 1978 otevřeně přiznala závislost na alkoholu a lécích proti bolesti (opioidech), k níž vedly dlouhodobé zdravotní problémy. Po rodinné intervenci úspěšně podstoupila léčbu a následně založila vlivné Betty Ford Center, které pomohlo tisícům lidí. Její veřejná otevřenost pomohla bořit tabu kolem závislosti.
Autor: ČTK
Astronaut Buzz Aldrin, druhý člověk na Měsíci, po návratu z mise Apollo 11 v roce 1969 bojoval s těžkými depresemi a alkoholismem, což pramenilo ze ztráty životního cíle a rodinných dispozic. Po letech intenzivního pití a osobních krizí, včetně rozvodu a zkrachovalého prodeje aut, nastoupil v roce 1975 na léčení.
Autor: ČTK
Dolores O’Riordanová, zpěvačka skupiny The Cranberries, zemřela 15. ledna 2018 ve věku 46 let v důsledku nešťastné nehody. Vyšetřování potvrdilo, že se utopila ve vaně v londýnském hotelu po nadměrném požití alkoholu. V krvi měla vysokou hladinu této látky, přičemž v jejím pokoji byly nalezeny prázdné láhve.
Autor: Profimedia.cz
Herec Samuel L. Jackson přiznal, že byl v minulosti na alkoholu závislý. Bral i drogy a rozhodně nežil spořádaně. To už je však minulost. Dnes jde příkladem. Dokonce cvičí a jí zdravě.
Autor: AP
Zápasník Andre the Giant byl známý svou enormní konzumací alkoholu, často si dal přes 100 piv na posezení (rekordně údajně až 156) nebo lahve vína před zápasy. Jeho pití bylo spíše způsobem zvládání chronické bolesti z akromegalie a zranění než čistým alkoholismem, tvrdí kolegové, přičemž alkohol na něj kvůli jeho obrovské postavě (224 cm, přes 230 kg) působil minimálně.
Autor: Profimedia.cz