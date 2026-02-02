Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru

Autor:
  8:29
„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské potíže. Některé osobnosti se tomuto démonu nedokázaly postavit a nakonec je zničil úplně.
Slavní, kteří propadli alkoholu. Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026) Robert Downey Jr. na udílení Critics Choice Awards (Santa Monica, 14. ledna... Richard Harris, známý jako Brumbál z filmové série Harry Potter, obdržel... Peter O’Toole a Petula Clarková ve filmu Sbohem, pane profesore Anthony Hopkins jako Nicholas Winton ve filmu Jeden život Kmotr se stal jedním z nejlepších filmů světové kinematografie. Jeho předlohou... Humphrey Bogart se stal ikonou amerického filmu. Na jeho pohřbu se sešla... Shia LaBeouf John Barrymore ve filmu Bulldog Drummond's Peril (1938) Nicolas Cage (New York, 9. dubna 2022) Drew Barrymore na Breakthrough Prize v Santa Monice (5. dubna 2025)

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...

Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru

Slavní, kteří propadli alkoholu.

„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...

Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Podle Ivany mívá její partner občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu:...

Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...

Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti.

Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...

Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky

Jsou stejně staré, ale vypadají často, jako kdyby je dělilo několik let. Jen...

Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...

Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními

Trapasy se nevyhýbají ani slavným hvězdnám.

Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...

3. února 2026  10:55

Přes šikanu až k hvězdné kariéře, žena s hendikepem učí ženy líčit se

Jako make-up artistka si žena vydělá dostatek financí, aby mohla sama fungovat.

Čtyřiadvacetiletá Hannah Tyrová si jako dítě užila své. I přes roky šikany se ovšem dokázala vzchopit a ukázat se online lidem po celém světě, aby je učila správně se líčit. Dnes má přes sto tisíc...

3. února 2026  8:38

Hodiny místo kalorií: Trend, který mění pohled na hubnutí

Ilustrační fotografie

Jíst méně často, ale chytře. Přerušovaný půst není o hladovění, nýbrž o respektu k přirozenému rytmu těla. Proč může pomoci s hubnutím, chutěmi i trávením, komu naopak nesedí a jak ho nastavit tak,...

3. února 2026

Červený, žlutý, zelený. S těmito drinky se vám podaří zhubnout, zkuste je

Špenátové smoothie s jablky a smoothie s borůvkami a červenou řepou

Doušek za douškem k vytoužené váze – ke štíhlosti se dostanete pitím těchto drinků. Vyzkoušíte je?

3. února 2026

Dělej blbosti a nes důsledky. Trendem sociálních sítí je FAFO rodičovství

Ilustrační snímek

Tvrdý a nekompromisní přístup k výchově – takový je nový trend rodičovství, který právě koluje na sociálních sítích. Metoda FAFO je zkratkou hesla, které by se dalo volně přeložit jako: Dělej...

3. února 2026

Horší sex i riziko úmrtí. Proč vypnout alkohol nejen v únoru, ale napořád

Ilustrační snímek

Každým rokem přitáhne kampaň Suchej únor víc lidí. Zatímco v prvním ročníku v roce 2013 se do ní zapojila asi stovka mužů, na které byla původně cílena, loni už si měsíc bez alkoholu vyzkoušelo přes...

3. února 2026

Ultrazpracované jídlo jako legální droga. Výrobci potravin hacknuli náš mozek

Premium
ilustrační snímek

Jsou průmyslově vylepšené potraviny pohodlnou volbou pro hektické dny, nebo pastí na naše chutě a emoce? Proč je tak těžké přestat je konzumovat a co dělat, když se z jídla stane spíš zdroj instantní...

2. února 2026

Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru

Slavní, kteří propadli alkoholu.

„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...

2. února 2026  8:29

Horoskop na první únorový týden: Co čeká vaše znamení?

horoskop

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

2. února 2026

Příběh Ireny: Zamilovala jsem se do mladšího kolegy, mám se rozvést?

Ilustrační snímek

Nemělo se to asi stát, ale stalo se. Můj dosavadní život je vzhůru nohama a to kvůli jednomu člověku, který loni nastoupil k nám do práce. Bude mi čtyřicet a myslela jsem si, že tohle se mně stát...

2. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou

Stříbrné šaty vyniknou na drobných blondýnkách, které rozzáří. Špagetová...

Nezáleží na tom, jestli vyrážíte na maturitní ples svého potomka, hasičský bál nebo jinou společenskou událost. Za všech okolností jistě chcete, aby vám to slušelo a zároveň jste se cítila pohodlně....

2. února 2026

Móda ve znamení hygge. Je hřejivá, pohodlná, láká k zachumlání

Svetr, ze kterého už na první pohled sálá příjemné teplo, je základem šatníku...

Buďte trendy, buďte v pohodě. A jako bonus tak světu dokážete, že je vám dobře a teplo. Vyzkoušejte nosit hygge.

2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.