|
Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru
KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách
Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...
„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...
Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka
Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...
Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování
Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...
Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky
Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...
Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními
Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...
Přes šikanu až k hvězdné kariéře, žena s hendikepem učí ženy líčit se
Čtyřiadvacetiletá Hannah Tyrová si jako dítě užila své. I přes roky šikany se ovšem dokázala vzchopit a ukázat se online lidem po celém světě, aby je učila správně se líčit. Dnes má přes sto tisíc...
Hodiny místo kalorií: Trend, který mění pohled na hubnutí
Jíst méně často, ale chytře. Přerušovaný půst není o hladovění, nýbrž o respektu k přirozenému rytmu těla. Proč může pomoci s hubnutím, chutěmi i trávením, komu naopak nesedí a jak ho nastavit tak,...
Červený, žlutý, zelený. S těmito drinky se vám podaří zhubnout, zkuste je
Doušek za douškem k vytoužené váze – ke štíhlosti se dostanete pitím těchto drinků. Vyzkoušíte je?
Dělej blbosti a nes důsledky. Trendem sociálních sítí je FAFO rodičovství
Tvrdý a nekompromisní přístup k výchově – takový je nový trend rodičovství, který právě koluje na sociálních sítích. Metoda FAFO je zkratkou hesla, které by se dalo volně přeložit jako: Dělej...
Horší sex i riziko úmrtí. Proč vypnout alkohol nejen v únoru, ale napořád
Každým rokem přitáhne kampaň Suchej únor víc lidí. Zatímco v prvním ročníku v roce 2013 se do ní zapojila asi stovka mužů, na které byla původně cílena, loni už si měsíc bez alkoholu vyzkoušelo přes...
Ultrazpracované jídlo jako legální droga. Výrobci potravin hacknuli náš mozek
Jsou průmyslově vylepšené potraviny pohodlnou volbou pro hektické dny, nebo pastí na naše chutě a emoce? Proč je tak těžké přestat je konzumovat a co dělat, když se z jídla stane spíš zdroj instantní...
Horoskop na první únorový týden: Co čeká vaše znamení?
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Příběh Ireny: Zamilovala jsem se do mladšího kolegy, mám se rozvést?
Nemělo se to asi stát, ale stalo se. Můj dosavadní život je vzhůru nohama a to kvůli jednomu člověku, který loni nastoupil k nám do práce. Bude mi čtyřicet a myslela jsem si, že tohle se mně stát...
Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou
Nezáleží na tom, jestli vyrážíte na maturitní ples svého potomka, hasičský bál nebo jinou společenskou událost. Za všech okolností jistě chcete, aby vám to slušelo a zároveň jste se cítila pohodlně....
Móda ve znamení hygge. Je hřejivá, pohodlná, láká k zachumlání
Buďte trendy, buďte v pohodě. A jako bonus tak světu dokážete, že je vám dobře a teplo. Vyzkoušejte nosit hygge.