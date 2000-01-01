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Kelsey Merrittová je filipínsko-americká modelka a influencerka, která se zapsala do historie jako vůbec první Filipínka, která šla přehlídku pro Victoria’s Secret. Inspiruje nejen svou přirozenou krásou a smyslem pro módu, ale také velmi ukázněným životním stylem s důrazem na zdravou stravu.
Autor: koláž iDNES.cz
Na rozdíl od mnoha modelek kladla Kelsey velký důraz na vzdělání. V roce 2017 úspěšně dokončila studium komunikace na filipínské univerzitě Ateneo de Manila University. Teprve po promoci se přestěhovala do USA.
Autor: Profimedia.cz
S modelingem začala už na Filipínách v patnácti letech, kde točila lokální reklamy a objevovala se na obálkách časopisů. Její mezinárodní průlom však přišel po přesunu do USA. Byl to raketový vzestup.
Autor: Profimedia.cz
Ve svých dvaadvaceti letech prošla castingem na nejsledovanější přehlídku světa. Stala se historicky první modelkou filipínského původu, která oblékla křídla Victoria’s Secret.
Autor: Profimedia.cz
Krátce nato se stala opět první Filipínkou, která nafotila prestižní plavkové vydání Sports Illustrated Swimsuit Issue, a to hned tři roky po sobě.
Autor: Profimedia.cz
Spolupracovala s módními giganty jako Calvin Klein, DKNY, Polo Ralph Lauren, Maybelline, H&M či Skims (značka Kim Kardashianové). Pravidelně se objevuje na stránkách americké Vogue, Harper’s Bazaar nebo ELLE.
Autor: Profimedia.cz
Na sociálních sítích, zejména na svém Instagramu @kelseymerritt, ji sleduje více než 2 miliony lidí.
Autor: Profimedia.cz
Její vizuální styl je založený na minimalismu, zdravé, zářící pleti bez těžkého líčení, neutrálních barvách a jednoduché eleganci.
Autor: Profimedia.cz
V poslední době se pod křídly prestižní agentury IMG kromě modelingu intenzivně věnuje také kurzům herectví a směřuje svou kariéru před filmové kamery.
Autor: Profimedia.cz
Velkou část jejího obsahu tvoří inspirace ze sportu a cvičení – především pilates a golf a zdravého stravování.
Autor: Profimedia.cz
Angažuje se v oblasti environmentálních témat, zejména v kampaních za snižování plastového odpadu v oceánech.
Autor: Profimedia.cz
Kelsey si své soukromí poměrně střeží, ale bulvární média často sledovala její vztahy se známými muži.
Autor: Profimedia.cz
Několik let tvořila stabilní pár s dvojnásobným olympijským vítězem v plavání Conorem Dwyerem. Později byl jejím partnerem známý americký herec Chace Crawford (hvězda seriálu Super drbna).
Autor: Profimedia.cz
Kelsey Merritt je dokonalým příkladem moderní influencerky, která dokázala propojit exotickou krásu, akademické vzdělání a historický úspěch v módním průmyslu do podoby velmi vkusného a inspirativního online profilu.
Autor: Profimedia.cz
Téměř každý den cvičí Kelsey Megaformer Pilates (velmi intenzivní verze pilates na speciálních strojích) a klasické pilates na podložce. Kombinuje to s posilovnou, kde se zaměřuje na zadek a břicho.
Autor: Profimedia.cz
Drží se pravidla 80/20. Většinu času (80 %) jí extrémně zdravě – její jídelníček tvoří avokádové tousty, hodně zeleniny, ryby, kuřecí maso a matcha latté s ovesným mlékem. Zbylých 20 % si bez výčitek užívá pizzu, těstoviny nebo tradiční filipínská jídla.
Autor: Profimedia.cz
Kelsey natočila pro americký časopis Vogue video se svou ranní rutinou, které mělo miliony zhlédnutí. Zakládá si na tom, aby její pleť vypadala „šťavnatě“ a přirozeně. Ráno obličej omyje pouze studenou vodou, aby nevysušovala pokožku. Následně nanáší hydratační sérum, lehký krém a vždy oční krém, který vklepává prsty.
Autor: Profimedia.cz
Žije v Los Angeles a pochází z Filipín, takže nikdy neodchází z domu bez SPF 50, což označuje za svůj největší trik proti stárnutí pleti.
Autor: Profimedia.cz
I když žije v USA, na svůj původ je nesmírně hrdá a na Filipínách je považována za národní hrdinku (podobně jako vítězky Miss Universe).
Autor: Profimedia.cz
Kelsey se v poslední době rozhodla zásadně změnit směr své kariéry. V rozhovorech pro prestižní magazíny (stala se například hlavní tváří zářijového vydání Haute Living 2026) přiznala, že přehlídková mola pro ni byla pouhým začátkem.
Autor: Profimedia.cz
Intenzivně se stahuje z klasického modelingu a v New Yorku a Los Angeles navštěvuje herecké kurzy. Chce se naplno prosadit ve filmu.
Autor: Profimedia.cz
V červnu 2026 podepsala smlouvu s jednou z nejmocnějších modelingových a talentových agentur na světě – IMG Models, což jí má otevřít dveře právě do Hollywoodu. Nadále s nimi spolupracuje na kampaních pro luxusní domy jako Tiffany & Co. nebo Dior.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv na Instagramu působí jako křehká princezna, Kelsey miluje adrenalin. Mezi její největší vášně patří surfování, kterému se věnuje, kdykoliv je na Filipínách nebo v Kalifornii. Kromě toho je certifikovanou potápěčkou (scuba diving), ráda lyžuje a dokonce se učí pilotovat malá letadla.
Autor: Profimedia.cz