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Kelsey Merrittová: filipínská kráska, která z modelingu míří do Hollywoodu

Bibiana Martina Hykl
Fotočlánek   11:06
Modelka s dokonalým tělem Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová Kelsey Merrittová
Kelsey Merrittová je filipínsko-americká modelka a influencerka, která se zapsala do historie jako vůbec první Filipínka, která šla přehlídku pro Victoria’s Secret. Inspiruje nejen svou přirozenou krásou a smyslem pro módu, ale také velmi ukázněným životním stylem s důrazem na zdravou stravu.

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