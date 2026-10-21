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Lebka nosorožce i hrob slavného okultisty. Osudy odhaluje průvodkyně hřbitovy

Anna Bortlová
  20:00

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Kateřina Svobodová | foto: Michal Fanta

Kateřina Svobodová už dvanáct let provádí návštěvníky po pražských hřbitovech. Na některých se více zaměřuje na funerální umění, jinde spíš na osudy pochovaných lidí. „Třeba na hrobě sportovního propagátora Josefa Rösslera-Ořovského najdeme lyže. Omylem mu byly zaslány ze Skandinávie a jako první člověk na nich sjel pražský Václavák,“ usmívá se průvodkyně.

V jedno krásné čtvrteční odpoledne přichází na hřbitov na pražských Malvazinkách pár lidí s květinami a dvojice žen s foťákem kolem krku. „Dobrý deň, môžem sa vás opýtať, kde nájdeme hrob Karla Gotta?“ ptají se hned u vrátnice.

„Přijde mi škoda, že lidé tento hřbitov objevili až poté, co tady byly před sedmi lety uloženy jeho ostatky,“ povzdechne si Kateřina Svobodová, se kterou se jdu po Malvazinkách projít.

„Je tady pohřbeno velké množství lidí se zajímavými osudy, na které se už trochu zapomnělo. A právě ty chci návštěvníkům během svých prohlídek přiblížit. Hned na úvod jim říkám, že u zpěvákova hrobu se zastavovat nebudeme,“ upozorňuje Kateřina a ukazuje mi původní mapku hřbitova.

„Tafofil je člověk, který má rád hřbitovy, aniž by zde nutně vyhledával duchařinu. Já je opravdu miluju. Tamní prostředí a klid mi dělají dobře.“

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