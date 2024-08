Tenké obočí je opět v módě. Pro většinu z nás je to špatná zpráva

Dovolím si na začátek osobní poznámku. Po tátovi jsem zdědila velmi husté obočí, které roste i tam, kde nechci. Už v dětství mi přivodilo trauma a přišla jsem si hezká asi jako Leonid Iljič Brežněv. Mindrák mi vyléčila až má kosmetička, která mi už pěknou řádku let vytrvale oznamuje: „Vy máte tak krásné obočí“.

Že má pravdu, jsem sama uznala v minulé dekádě. Mezi největší hvězdy modelingu se skoro ze dne na den vyšvihla Cara Delevingne, která svou image postavila na bujném obočí. Zrodil se trend, který tu s námi vydržel více než deset let. My brežněvovské typy jsme svou chloubu konečně mohly nechat volně růst, ty méně obdařené z nás si jej nechaly tetovat. Jenže doba huňatosti se nejspíš chýlí ke konci.

Kolo štěstěny opět vyzdvihlo na vrchol ty, které se dokázaly během devadesátých let zdecimovat pinzetou a špatným osvětlením. Předvojem nového trendu jsou celebrity. Pamela Andersonová okouzluje v poslední době svou přirozenou krásou a tenoučkým obočím, podobně činí také Bella Hadidová či Doja Cat. Zendaya a Lady Gaga si jej nechaly obarvit na blond. Tenké linky se objevily na některých módních přehlídkách na letošních týdnech módy.

Hojně diskutovaná byla v tomto ohledu letošní přehlídka Maison Margiela. Modelky byly nalíčené jako porcelánové panenky a měly extrémně úzké obočí.

Současné obočí se ovšem od toho devadesátkového přeci jen trochu liší. Je vyhnáno do elegantní křivky a rozhodně nejde přehlédnout. Jinými slovy řečeno – je tenké, ale za každých okolností dobře viditelné, tmavé a dlouhé. Má také texturu, chloupky by měly být rozpoznat. Čára nakreslená tužkou byla zatím k vidění spíš jen výjimečně, a to na módních přehlídkách.

Majitelky hustého obočí budou tedy opět mít výhodu, avšak také více práce s údržbou. Vypomoci si samozřejmě i tentokrát jde vláskováním či laminací.

I přes tyto drobné změny není návrat tenkého obočí pro většinu z nás dobrou zprávou. Sluší totiž jen málokomu – konkrétně štíhlému obličeji s výraznými lícními kostmi. Na obličeji běžné smrtelnice s otylejšími tvářemi vypadá poněkud disproporčně.

Dodejme otřepané, nicméně pravdivé rčení, že trendy jsou fajn, ale nejsou univerzálně slušivé. Obočí je přitom extrémně důležité, protože dokáže změnit výraz. Upravovat by se tedy mělo nanejvýš opatrně. Záleží na tvaru obličeje, lícních kostí i očí.

Dobře proto zvažte, zda jste typ, kterému tenké obočí bude slušet. Ideálně se poraďte s vizážistkou. Pokud se vám trend líbí a chcete s obočím experimentovat, myslete především na to, že tato úprava se nedá jednoduše vzít zpět. Špatný makeup odlíčíte, nelichotivé oblečení vrátíte. Ale obočí? Co jednou vytrháte, to už jen tak nedoroste. Nebo si aspoň budete muset pár týdnů počkat.

19. března 2024

Svěřte se proto do péče vizážistky, ideálně alespoň jednou za měsíc. Samy provádějte pouze nezbytné úpravy. Trhejte jen vyloženě trčící chloupky, či ty, které rostou úplně mimo oblouk. Nikdy netrhejte obočí seshora, vždy jen zdola.

Druhou, o něco bezpečnější možností je skrýt obočí pod vrstvou korektoru a nechat viditelný je úzký proužek, či jej skrýt úplně a namalovat přes něj falešné obočí tužkou. Můžete si tak „nanečisto“ vyzkoušet, zda by zrovna vám tenké obočí slušelo.