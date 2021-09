Krása, která trvá. Úchvatný tvar i barvu dodá obočí permanentní make-up

Svět krásy mění své názory neuvěřitelnou rychlostí. To, co je dnes hitem, může být za pár dní absolutním propadákem. V oblékání má však zmítající se vlna trendů obvykle menší dopad, než je tomu na kosmetickém poli.

Takové tričko či nelichotivé šaty, které jsou již passé, zkrátka přendáme do zadních polic šatníku a vyčkáme, až opět přijde jejich čas, věnujeme je na charitu, případně použijeme coby hadr na podlahu. A nic se neděje. Ovšem u zásadní změny účesu či zákroku ve tváři můžete svého rozhodnutí později hodně litovat.



Cesta k nápravě

Nejde jen o to, že vám nebudou slušet krátké vlasy, ty nakonec zase dorostou. Horší jsou ovšem trvalejší následky, již zmíněné „vyškubané“ obočí je toho zářným příkladem.



Éra, kdy se opustilo od přirozenosti a v kurzu byl vyumělkovaný vzhled v hlavní roli s tenoučkým obočím, je dávno pryč. Jenže co když se ani po desítkách let nechce obočí navrátit do původního stavu?

Možností řešení je nespočet. Můžete se s příliš vytrhaným a úzkým obočím smířit. Zvolit účes, kde bude dominantou vhodně střižená ofina, která nedostatek skryje a navíc vás o pár let omladí. Dále je zde varianta den co den si obočí dokreslovat. Nebo lze udělat odvážný krok, investovat pár tisícovek a nechat si chloupky odborně doplnit technikou permanentního make-upu.

„Vytetované“ obočí mnohdy od toho přirozeného ani nepoznáte.

Dvakrát měř, jednou řež

Permanentní make-up není žádnou novinkou. Ovšem nemá příliš pěknou vizitku. Většina žen se totiž stále bojí výsledku. A není se čemu divit. Je ovšem potřeba si uvědomit, že od jeho začátků uběhla již dlouhá doba. Dnešní metody jsou šetrnější a preciznější.

Když se rozhodnete „jít do tetování“ obočí, v první řadě nepodceňte výběr odbornice na obočí. Ten je alfou a omegou úspěchu. Možná, že Jarka od vedle zná někoho, kdo nabízí službu o polovinu levněji a výsledek je vcelku dobrý. Ale jste si jistá, že chcete riskovat nedobře odvedenou práci a zdravotní rizika?

Ať už jde o jakékoliv estetické úpravy, chtějte jen to nejlepší a před samotným zákrokem si vše dobře rozmyslete, zjistěte si o vybraném salonu co nejvíce a ideálně se podívejte na výsledky jejich práce na vlastní oči. Konzultace s vybranou brow artistkou taktéž mnoho napoví.

Mohlo by se zdát, že dalšími body, které je potřeba si promyslet, je výběr typu obočí, barevnost a tvar. Kdepak. V tomto ohledu vám budou nápomocní odborníci v kosmetickém studiu. Jen proškolený personál totiž nejlépe poradí, jaký styl je pro vás nejlepší.

Ač se to nezdá, cesta za perfektním obočím chvíli trvá. Určitě si vyčleňte dvě až čtyři hodiny času, kterého rozhodně litovat nebudete.

Metody permanentního make-upu obočí

Microblading

Technika známá taktéž jako vláskování má vůbec nejpřirozenější efekt. Jak už sám název vypovídá, jde o metodu, kdy se do obočí „dokreslují“ drobné chloupky. Pigment se do kůže dostává formou drobných řezů ručním perkem a čepelkou. Ač se zdá popis bolestivý, nemusíte se bát. Jde o povrchové vyřezávání chloupků.

Pudrové obočí

Zde je postup obdobný jako u klasického tetování, „nové“ obočí se vytváří tetovacím strojkem s drobnou jehlou. Ve výsledku získáte nádherně stínované obočí, které bude dlouhé měsíce vypadat jako precizně vytvořené od profesionální vizážistky, a to i tehdy, kdy se probudíte ráno odlíčená.

Kombinace

Propojení microbladingu a pudrového efektu vykouzlí vskutku působivé obočí, jež se stane dokonalou dominantou tváře.

Názor odbornice

„Přednost má u mě pudrové obočí, které je na rozdíl od microbladingu vhodné pro všechny typy pokožky. A i když se této metody hodně klientek obává, je to nejčastěji prováděná technika permanentního make-upu obočí. Po vyhojení působí skutečně velmi přirozeně,“ doporučuje Monika Nesvorná, brow artistka z Mama Studia. A dodává jednu zásadní radu: „Při výběru artistky je dobré se řídit nejen cenou, ale i prezentačními fotkami a doporučeními. Vždy se ptejte na kvalifikaci a získaný certifikát.“



Díky permanentnímu make-upu ušetříte nejen čas. Vaše obočí bude navíc vždy souměrné a dokonale upravené.

Když vám bylo přáno

Nepodlehla jste diktátu devadesátek, ale máte husté vlastní obočí, které by jen potřebovalo zkrotit? Pak se přímo pro vás nabízí laminace obočí. Ta je hitem současnosti. Snoubí se zde barvení chloupků, jejich úprava a následná fixace do požadovaného tvaru.

Po chvilce tak obočí získá zcela nový, líbivý rozměr. Ovšem nejde zde o permanentní, tedy dlouhodobější úpravu. Laminace je jen na krátký čas a je nutné ji pravidelně opakovat, pokud chcete mít stále perfektní obočí.

Někomu postačí i drobná úprava bez pomoci jehel. Laminace obočí je v tomto ohledu skvělou volbou.

Otázky a odpovědi

Jak dlouho „vytetované“ obočí vydrží?

Nejde o klasické tetování, nýbrž o vylepšení pomocí pigmentace pokožky. Barva tedy časem zmizí. Jako u všeho, i zde jde o individuální čas. V průměru však permanentní make-up obočí vydrží jeden až tři roky. Vše závisí na tom, jak zanesenou barvu zpracuje vaše tělo.

Jak pečovat o obočí po zákroku?

Následná péče je důležitá, protože ovlivňuje trvanlivost. „Po dobu hojení (cca 7 –10 dní) se doporučuje nesportovat, udržovat místo obočí suché, nechodit na sluníčko, do solária, na wellness. Jelikož je permanentní make-up obočí dvoufázový výkon, je pro výsledný efekt zapotřebí korekce, která se provádí do 8 týdnů, kdy je pokožka kompletně zahojená,“ radi brow artistka Monika Nesvorná.

Kolik krásné obočí stojí?

To je pro mnohé zásadní bod. Cena je ovšem individuální, záleží na městě, salonu,brow artistce. V průměru se ale ceny pohybují kolem 3 tisíc až 5 tisíc korun.



Permanentní make-up obočí lze podstoupit kdykoliv. Ani barva chloupků nehraje roli.

Je permanentní make-up vhodný pro každého?

Překážkou pro „tetování“ obočí mohou být různé druhy kožních chorob a alergií, jakékoliv akutní onemocnění, zánět a podobně. Dalšími důvody, kvůli kterým není permanentní make-up vhodný, jsou onkologická onemocnění, cukrovka, těhotenství a kojení. Určitě se objednejte na konzultaci s brow artistkou, která by vám měla vše ochotně vysvětlit.

Bude to bolet?

Nemusíte se bát. Strach je mnohem horší. Oblast obočí se před zákrokem znecitliví pomocí masti s analgetickým účinkem. Neucítíte tak téměř nic. Možná si i během akce i zdřímnete.



Co když se to nepovede?

Obávat se nepodařeného výsledku není třeba. Kdyby ovšem bylo nejhůře, existují lasery, které si s nepovedenou prací poradí.