Nový rok ve znamení pohybu. Zahoďte bavlněné legíny i vytahanou podprsenku

Dostat se do kondice, zhubnout nějaké to kilo, zpevnit svalstvo – to jsou nejčastější důvody, proč cvičení každoročně figuruje na seznamech předsevzetí mnoha žen.

Ovšem pohyb má mnohem víc benefitů. Pravidelná fyzická aktivita také zlepšuje spánek, napomáhá proti úzkostným stavům a jiným psychickým neduhům, zmírňuje napětí, mysl je bystřejší a díky vyplaveným hormonům štěstí se cítíme spokojenější.

Dávat si do těla pravidelně je rozhodně ku prospěchu kvality života. Pokud zrovna vy stále otálíte a posloucháte své lenivé já nebo se vymlouváte na nedostatek příležitostí, je nejvyšší čas to změnit. Ale pozor, i sportovní móda má svá úskalí!

Pro cvičení venku

Ani s chladnějšími dny se nemusíte vzdávat čerstvého vzduchu. Ano, když je chladno a sychravo, málokomu se chce vyrazit ven. Uvědomte si, že neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený sportovec. Co by vám tedy ve sportovním šatníku v tomto období nemělo chybět?

Rozhodně legíny, případně kalhoty, ne ale ledajaké. Při venkovních aktivitách by zimní funkční legíny měly mít vnitřní stranu počesanou. Udrží tak teplo a zároveň odvádějí pot.

Při nižších teplotách je nutné, aby bylo oblečení odolnější vůči větru a vodě. „Až opravdu přituhne, mějte po ruce termo legíny, protože v těch klasických byste zvlášť při běhu měli velmi rychlé omrzlá stehna. Vyplatí se mít i spodní termo kalhoty, které lze nosit právě pod volnější sportovní kalhoty nebo třeba pod kalhoty na lyže,“ radí Iva Janoušková z e-shopu Astratex.cz, který kromě spodního prádla prodává právě i sportovní oblečení.

Co se týče vrchní částí oděvů, pak v zimě mnohdy dvě kvalitní vrstvy sportovního oblečení nestačí. A to ani tehdy, kdy jste vybavena termo trikem s dlouhým rukávem a fleecovou mikinou. Jakmile teploty klesnou, přidejte vestu, díky níž bude tělo v teple, ale paže budou příjemně volné, což je při pohybu velmi důležité.

Nepodceňujte ani doplňky. Čepici byste měla nosit nejen tehdy, kdy se objevuje na teploměru nula a méně. Čelenka nebo slabší pokrývka hlavy je žádoucí už při teplotách kolem 10 °C. Skvělým vynálezem je pak elastický bederní pás, který udrží vaše záda hezky v teple. I ten oceníte v mnoha dalších situacích, nikoli jen při sportu.