Marcel s Lucií přišli o peníze i iluze. Proměna je měla znovu nakopnout

Jsou spolu šest let, žijí v Brně a každý z nich má dítě z předešlého vztahu – Lucie devítiletého syna Káju a Marcel jedenáctiletou dceru Karolínu. Bydlí sice každý jinde, ale v práci jsou spolu od rána do večera.

„My jsme na sebe zbyli,“ zavtipkoval Marcel (49), který s přítelkyní Lucií (32) zažil těžké chvíle. V podnikání je podvedli a přišli o peníze i iluze. Mají stánek s občerstvením a denně připraví ve dvou okolo sto padesáti hamburgerů.

„Jelikož děláme už tolik let, tak jsme si potřebovali odpočinout a trošku se odreagovat,“ vysvětlil. „Na dovolené jsme spolu ještě nikde nebyli,“ dodala Lucie. „My jsme na dovolené pořád. V práci, tam je to u řeky,“ pokusil se zlehčit její slova Marcel.

Náročný život bez odpočinku se na vzhledu páru výrazně podepsal, moc jim neprospělo ani mlsání sladkostí, kterým zahánějí stres. „Někdo víc kouří, někdo pije, my to zaháníme čokoládou,“ přiznali.

Zatímco Lucie toužila především po vylepšení pleti, Marcel potřeboval hlavně zhubnout a vyřešit problém se zuby. „Chybí mi jich dost, minimálně deset, je to ostuda,“ připustil s tím, že si je postupně vytrhal sám, když ho bolely. „Kombinačkama,“ dodal.

„Vypadá unaveně, vyčerpaně, taková povolená,“ zhodnotili kolemjdoucí Luciin vzhled. „Je vidět, že toho má dost za sebou.“ Všímali si špatné pleti i kruhů pod očima. „Působí nešťastně a smutně, nemá se ráda,“ uvažovali o mladé ženě, které tipovali od 38 do 50 let.

Marcel sklidil kritiku zejména za svou nadváhu a chybějící zuby. „Působí zanedbaně, naštvaně, asi není se svým životem spokojený.“ Odhadovaný věk se pohyboval od 55 do 64 let.

Lucie před proměnou

Proměna Lucie: Hezčí prsa a hladší pleť

Garantkami proměny unavené mladé ženy byly lékařka Eva Dřevínková a make-up artistka Lucia Hrušková-Gibodová. „Já si myslím, že bychom mohly pomoci s pletí i s postavou,“ slíbila lékařka.

Kontrolní měření bylo pro Lucii překvapením, i když asi tušila, že její jídelníček není žádná sláva. „Denně litr a půl limonády,“ zhrozila se výživová poradkyně Jitka Tomešová. „Vy vypijete sto gramů cukru, to je deset rovných polévkových lžic. To se za týden blíží jednomu kilogramu. A teď si vezměte, kolik je to za měsíc,“ dodala.

Pak Lucie vyrazila na dentální hygienu, aby se naučila o své zuby pečovat a nedopadla jako její přítel.

Protože ji trápila nestejná velikost prsů, vzala si Lucku do parády doktorka Dřevínková. „Operace dopadla výborně, podařilo se nám zkorigovat asymetrii,“ řekla. „Do pravého prsu jsme vložili implantát, doufám, že bude Lucka spokojená.“

Stesk po příteli a synovi zaháněla Lucie všelijak. Například tvořením z korálků, na které obyčejně nemá čas.

Také další návštěva byla důležitá pro její sebevědomí. „Vy jste asi dřív měla hodně akné, že?“ zeptala se Lucie dermatoložka Zuzana Kuklíková na „zkrášlovací“ klinice. „Vzali bychom celou tu oblast tváří, kde máte nejvíc jizvičky,“ slíbila. Nejdříve si ale klientku odvedl plastický chirurg Martin Tománek, který jí pomocí liposukce vylepšil postavu.

Tvář potom Lucii ošetřila lékařka pomocí frakčního laseru. „Dochází tak k přestavbě a novotvorbě kolagenu a tím k vyhlazení jizviček,“ dodala.



Setkání se stylistkou Gábinou se Lucii líbilo a vybrané outfity si užila, ale sama přiznala, že k módě nemá vztah. „Obleču se a jdu,“ řekla. „Já z Lucky cítím takový vzdor, ona je rebelka, a podle toho budu vybírat outfit,“ prozradila stylistka.

Splněným snem byla pro Lucii návštěva ve studiu, kde ztvárňuje moderátorka Martina jednu z postav seriálu Ordinace v Růžové zahradě. Překvapil ji také herec Martin Zounar, se kterým si mohla popovídat. „Zážitek je to famózní,“ svěřila se pak Lucie. „Vidět, kde se to natáčí... A vůbec jsem si nepředstavovala, že to tu takhle vypadá.“

Korunou krásy ženy jsou vlasy, a tak se Lucie vypravila do salonu Petry Měchurové. „Bylo vidět, že jsou vlasy barvené doma, postrádalo to přirozenost,“ zhodnotila vlasová stylistka stav hřívy své klientky a rozhodla se pro oživení barvy a lehký střih. „Bylo to příjemné. Dlouho jsem u kadeřníka, nebyla, takže jsem si to moc užila,“ usmívala se Lucie.

Sezení u výživové poradkyně prozradilo, že mladá žena očividně dodržovala její doporučení. Zhubla o více než čtyři kila a výsledky byly v pořádku.

„Určitě jsem spokojená, budu se na sebe líp dívat a třeba se budu mít i víc ráda,“ doufala Lucie. „Těch pět let, co máme za sebou, je příšernejch, odpočinek je potřeba a je ho potřeba víc. Takže to budeme muset nějak skloubit.“

Lucie po proměně

Na závěrečné finále oblékla Gábina Lucii do červených sexy šatů a vysokých podpatků. „To je nádhera,“ zhodnotila její vzhled Lucia Hrušková-Gibodová. „Účes je nádherný, ale hlavně ta jiskra v oku,“ dodala. „Lucko, vy jste úplná kočka. Prokoukla jste, smějete se, vypadáte úžasně, jste štíhlá,“ chválila Eva Dřevínková.



Také Lucie byla s proměnou spokojená. „Wow, nemám slov. Krásný, moc děkuju,“ špitla. Ve vitríně se pak tvářila o hodně sebevědoměji a spokojeněji než minule.

„Vypadá, že o sebe pečuje, působí pozitivně, mile, mladě, svěže, sympaticky,“ dozvěděla se o sobě. Kolemjdoucí chválili i její postavu a pleť. Tentokrát jí navíc tipovali nižší věk, než měla v občance: od 27 do 29 let.

Proměna Marcela: zářivý úsměv i štíhlý pas

Garanty proměny unaveného muže byli stomatolog Alexander Schill a stylista Jan Koukol. „Marcelovi určitě pomůžeme,“ slíbil zubní lékař. „Nebude to úplně jednoduchá záležitost, ale ten výsledek bude stát za to.“ Také stylista se na práci těšil: „Vy máte mladší přítelkyní, tak naším cílem bude, abyste vypadal mladě a svěže.“

Marcel před proměnou

První Marcelovy kroky vedly k výživové poradkyni. „Přístroj si myslí, že byste měl zhubnout 16,8 kilogramu,“ šokovala svého klienta, kterému vyšel biologický věk na 64 let. Vytkla mu také složení jídelníčku, kde převažovaly koblížky, sušenky a další sladká jídla. „Chybí tam kvalitní bílkoviny,“ vytkla Marcelovi a předala mu speciální fitness menu.



„Výsledky jsou katastrofický, ten věk – no hrůza. To mě docela dostalo. Patnáct let navíc! Jsem zděšenej, ale aspoň mě to vyburcuje k lepším výkonům,“ přiznal Marcel, který prohlásil, že je zvědavý, co ho čeká. Strach prý nemá z ničeho.

V posilovně se zapotil pod vedením trenéra Kira Markopulose, který mu „naordinoval“ dřepy a procvičování problematických partií. Zacvičila si s ním i moderátorka Martina.

Když přišel na kliniku plastické chirurgie, netušil, že jde rovnou na operaci. „Jsem z toho úplně v šoku,“ prohlásil Marcel a přál si dvě pilulky na uklidnění. Lékařka Dřevínková mu upravila dolní i horní víčka a libovala si, jak byl vzorný pacient. „Myslím si, že to Marcelovi rozzáří oči, neměl by být tolik unavený a mělo by se mu lépe koukat,“ poznamenala.

I Marcel byl překvapen, že to tak hrozné nebylo. „Je to tady úplně super. Málem jsem u toho usnul, takže tohle byla brnkačka,“ pochvaloval si.

Ve volném čase se snažil hodně chodit a pravidelně cvičil. Jednou se také vydal do lesa na úklid odpadků. Nedalo mu to. Aktivita mu pomáhala proti stesku, ale denně na Lucii vzpomínal. „Řekli jsme si, že v osm hodin večer budeme na sebe myslet a posílat si energii,“ prozradil s tím, že Lucka je tvrďák. „Zažila si teror od bývalýho,“ dodal.

Velkým dnem pro něj byla návštěva zubní kliniky. „Extrahovali jsme nezachranitelné zuby a doufám, že se poučí,“ řekl stomatolog, který se pustil do opravy Marcelova úsměvu.

Na klinice estetické chirurgie pak Marcel podstoupil ultrazvukové ošetření podbradku a kryolipolýzu břicha. Největší změnou pro něj pak byly nové zuby, nemohl se na ně vynadívat. „Bude se nejen moci smát, ale také mluvit a kousat,“ uvedl stomatolog Schill.

Co se týká oblečení, znal dosud Marcel jen zástěru, protože celé dny trávil v kiosku. Stylista Jan Koukol pro něj proto připravil jak sako, tak svetr i koženou bundu. „Cítím se v tom dobře,“ přiznal Marcel, který viditelně zhubl.

Na závěrečném přeměření se proto také dočkal pochvaly. Bylo totiž vidět, že nejen přísně dodržoval stravu, ale také ve volných chvílích cvičil. „Jste hrdina, máte od prvního měření dole osm kilogramů,“ oznámila mu výživová poradkyně. „U vás byl velký problém břišní tuk, který je už skoro v normě. Je to jeden z nejlepších výsledků, jaký jsem u našich klientů viděla v tak krátkém časovém rozmezí,“ dodala.

Také Marcel byl spokojen. „Jako bych ani nikdy infarkt neměl,“ řekl. „Cítím se v pohodě, plnej energie. Zároveň jsem si uvědomil, co pro mě znamená přítelkyně. Dlužím jí tolik, že jí to budu vracet láskou a vším. Jsem neskutečně šťastnej,“ přiznal.

Marcel po proměně

Když poprvé předstoupil před své garanty, nemohli ho poznat. „Je to jiný člověk, než jsem viděl poprvé,“ řekl stomatolog Schill. „Nejen šaty, ale i zuby dělají člověka,“ dodala moderátorka Martina.



Sám Marcel byl u zrcadla dojatý. „Úžasný, to není možný. Děkuju,“ ohromeně prohlásil při pohledu na své mladší a štíhlejší já. A pochvalu sklidil i ve vitríně. Dozvěděl se, že je charismatický, sluší mu to, má pěkné zuby a vypadá jako George Clooney, ale mladší. Odhadovaný věk byl maximálně 44 let.

Když se poprvé po měsíci proměn setkali s přítelkyní, byli oba nadšeni. „Jiný člověk, moc krásný,“ šeptala Lucie, kterou pak Marcel překvapil tím, že vytáhl z kapsy prsten, poklekl a požádal ji o ruku s tím, že to sice stále odmítal, ale ví, že ona je ta jediná pravá.

VIDEO: Proměna Marcela a Lucie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak se povedla proměna? celkem hlasů: 247