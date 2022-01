Móda jako z pohřbu. Účastníci novoročního oběda se zahalili do černé

Zatímco muži si vystačí s dobře padnoucím oblekem, političky a manželky vysoce postavených politiků jsou tradičně v hledáčku veřejnosti i z módního hlediska. Výjimkou do dalších let nebude ani Jana Fialová. Na své garderobě však zřejmě bude muset ještě zapracovat.

Poněkud pytlovité šaty, které zvolila pro letošní novoroční oběd, ani v nejmenším nelichotily postavě, navíc se zdá, že byly ušity z nepraktické mačkavé látky. Vzhledem ke slavnostní události mohly být také o chlup delší. Fialová je přitom pohledná žena s vynikající figurou, která by mohla ze skříně vytáhnout i daleko zajímavější, či alespoň lépe padnoucí kousek.

Příliš se nepovedl ani výběr masivního šperku a obuvi, přesněji lodiček na klínu s podivným vázáním. Pro takovou příležitost je určitě lepší zvolit klasické lodičky bez zbytečných ozdob a na běžném podpatku, který působí slavnostněji a elegantněji. Outfit nezachránilo ani psaníčko s ornamentem, i když samo o sobě bylo vhodně zvoleným doplňkem. Fialová se v tomto případě mohla poučit z přešlapu Babišové, která se v roce 2018 vyzbrojila pro stejnou událost příliš objemnou kabelkou.

Ani v případě Ivany Zemanové se zázrak nekonal. První dáma se již roky víceméně drží svého stylu, tedy pouzdrových šatů, nejčastěji s lodičkovým nebo alespoň širokým výstřihem. Vzhledem k její postavě se jedná o dobrou, ačkoliv možná zbytečně konzervativní volbu. Šaty letos doplnila hladkými černými lodičkami.

Její manžel, který si v módě nikdy příliš neliboval, by měl příště zvolit o pár čísel delší nohavice a alespoň pro oficiální společnou fotku zapnout vrchní knoflíček saka.

Prezidentovi překáží pupek Názory, že prezident Zeman módu podceňuje, zaznívaly už v prvních letech jeho úřadování. „Jakou moc může vyzařovat prezident, který si dle vlastních slov během vánočního poselství z lánského zámku musel nechat rozepnuté sako, protože ho kvůli překážejícímu pupku nemohl dopnout?“ kritizoval Zemana už v roce 2015 Lukáš Loskot, ředitel Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Rozepnuté sako je v jeho případě folklor, kterého jsme byli svědky i letos.

Převažující černá barva umocňovala dojem, že osazenstvo novoročního oběda dorazilo rovnou z pohřbu. Abychom byli spravedliví, Ivana Zemanová zvolila námořnicky modrou, moc velký zásah do tmavé masy to však nebyl. Jedinými světlými body tak byly bílé košile a téměř totožné tmavě červené kravaty obou pánů. Fialovi oblek dobře padl a zdůraznil jeho štíhlou postavu, pochvalu zaslouží také detail barevně ladících respirátorů premiérského páru.

Obdobné barvy a styly mohou pramenit z relativně přísných zvyklostí i dresscodu. „Kancelář prezidenta se vždy spojí s kanceláří premiéra, aby se domluvily na barvě obleku. Ta by měla být jednotná. Nefunguje to ale tak, že se oba páry domlouvají, co budou mít na sobě,“ říká odborník na etiketu Ladislav Špaček. Kromě černého obleku je přípustný i modrý nebo šedý. K němu musí pánové obléct košili, kravatu a obout polobotky.

Celá událost by se měla nést ve znamení elegance a střídmosti. Dámy by měly vynést koktejlky ke kolenům či kostýmek, punčochy a uzavřené lodičky. Výstřelky nejsou povoleny, určitá kreativita je však přípustná. „Mladší ženy mohou volit svěží, jasnější barvy, jako je například lososová, starorůžová či meruňková. Starší dámy by měly volit tlumenější barvy, jako je bordó, tmavě modrá, fialová,“ popisuje Špaček.

Je otázkou, zdali se padesátnice Zemanová a čtyřicátnice Fialová nějakým způsobem na tmavých barvách domluvily, či zda se jedná o náhodu. Ve svém věku by si jistě mohly dovolit i veselejší barvy.

Prezident Miloš Zeman s chotí Ivanou Zemanovou pozvali na tradiční novoroční oběd premiéra Andreje Babiše s chotí Monikou Babišovou.

V roce 2020 se o poněkud zajímavější módní podívanou postaraly potomci politiků, prezidentova dcera Kateřina Zemanová a Babišovy děti Vivien a Frederik. První jmenovaná se držela spíše při zemi v bordó šatech, sourozenci přišli v nadýchaných bílo černých šatech, které střihem dokonale odpovídaly Vivienině věku, a tmavě šedém obleku se světle modrou kravatou. Pozvání do Lán dostala rodina i minulý rok, kvůli epidemickým opatřením se však nakonec sešli jen prezident a premiér.

Tradici novoročních obědů zavedl Zemanův předchůdce Václav Klaus. Téměř ve všech případech premiéra doprovázely manželky, výjimku představovali jen Mirek Topolánek a Petr Nečas, kteří se svými manželkami v dané době již nežili.