Móda z novoročního oběda: Zemanová opustila pytel, Fialová ve svatebním

Celá akce měla z módního hlediska jedno velké plus v tom, že na rozdíl

od minulého roku nepřipomínala oběd smuteční. Tři ze čtyř přítomných

se odhodlali sáhnout po jiné barvě než fádní černé. Nejvíce zazářila (a to doslova) premiérova choť.

Jako nevěsta z osmdesátek

Jana Fialová je pohledná žena v nejlepších letech, takže má na výběr z široké škály střihů a barev. Zcela očividně si však s módou příliš nerozumí. Nebylo by proto od věci svěřit alespoň dočasně výběr oblečení profesionálnímu stylistovi.

Zatímco loni oblékla šaty příliš krátké, letos se jí podařilo vybrat kousek nevhodně dlouhý, zkracující nohy. Hladkou spodní vrstvu překrývala

lacině působící krajka, jejíž dolní okraj by zasloužil odstřihnout. Kvůli zdůrazněným ramenům připomínala Fialová nevěstu z 80. let.

Při pohledu na fotografie z oběda se tak člověk neubrání dojmu, že nejlépe by paní premiérová udělala, kdyby všechnu krajku zahodila a nechala si jen zbylou spodnici ve formě jednoduchých, bílých, pouzdrových šatů. K nim by pak lépe ladily i pudrové detaily: lakované lodičky, náhrdelník a kabelka. I když je „kbelíkový“ tvar kabelek momentálně v módě, pro tuto událost by se hodilo spíš psaníčko.

Jak by se měla obléct dáma Událost jako je novoroční oběd v Lánech by se měla nést ve znamení elegance a střídmosti. Dámy by měly vynést koktejlky ke kolenům či kostýmek, punčochy a uzavřené lodičky. Výstřelky nejsou povoleny, určitá kreativita je však přípustná. „Mladší ženy mohou volit svěží, jasnější barvy, jako je například lososová, starorůžová či meruňková. Starší dámy by měly volit tlumenější barvy, jako je bordó, tmavě modrá, fialová,“ popisuje odborník na etiketu Ladislav Špaček.

O něco šťastnější ruku měla tentokrát Ivana Zemanová. Ze svého léty prověřeného, černého a pytlovitého standardu vystoupila pomocí královsky modrých šatů, které jí velikostně vcelku dobře padly.



Opět nám však nezbývá než apelovat na to, aby paní prezidentová dala šanci o něco hlubším výstřihům, nejlépe véčkovým. Ty by její menší a prostorově výraznější figuře prospěly daleko lépe než upnuté kulaté.

Příliš malé sako a klasicky nedopnutý knoflík

Její manžel, prezident Miloš Zeman, zaslouží pochvalu za kvalitně působící oblek v příjemném tmavomodrém odstínu, který se tentokrát ani neblyštěl. Již tradičně dodáváme, že nohavice mohly být ještě o chlup delší a vrchní knoflíček saka alespoň při fotografování zapnutý.

Kde se vzaly novoroční obědy? Tradici novoročních obědů zavedl Zemanův předchůdce Václav Klaus. Téměř ve všech případech premiéra doprovázely manželky, výjimku představovali jen Mirek Topolánek a Petr Nečas, kteří se svými manželkami v dané době již nežili.

Boty na suchý zip jsou v případě prezidenta klasikou, kterou mu však s ohledem na jeho věk a zdravotní stav můžeme odpustit.



Zatímco barva obleků je výsledkem domluvy prezidentské a premiérské kanceláře, detaily včetně kravat vybírají samotní pánové. „Kancelář prezidenta se vždy spojí s kanceláří premiéra, aby se domluvily na barvě obleku. Ta by měla být jednotná. Nefunguje to ale tak, že se oba páry domlouvají, co budou mít na sobě,“ říká Ladislav Špaček. Je proto poněkud s podivem, že se prezident i premiér stejně jako loni sladili do stejné barvy kravat.

Fiala tentokrát zvolil tmavý oblek, který mohl být o číslo větší. Zvlášť v oblasti hrudi se zdál být těsný a nepohodlný. Kromě toho premiér módnímu diktátu dostál. Nechyběla bílá košile, jejíž manžety vyčuhovaly z rukávů saka, i perfektně naleštěné polobotky.