České ženy se bojí víc líčit, říká youtuberka NotSoFunnyAny

Co odstartovalo tvoji vášeň pro makeup?

Asi puberta, kdy jsem žila paráděním se a měla celý růžový pokojíček. Přitom když jsem byla malá, tak jsem si hrála s autíčky, kopala do míče a vypadala jako chlapeček. Že mě bude jednou líčení živit, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, spíš jsem si chtěla něco dokázat. Ani když jsem zakládala značku, nemyslela na to, že to jednou může vydělávat velké peníze. To je podle mě základ úspěchu, že člověk začne dělat věci kvůli vášni, naplnění, cílevědomosti a ne kvůli vidině peněz.

V jednom videu jsi vtipně líčila svou babičku. Bylo obtížné ji k tomu přemluvit?

Vůbec jsem ji nemusela přemlouvat. Vždy říká, že se s námi cítí o dvacet let mladší a baví jí sledovat, co dělám, a jak pracuji. Navíc byla vždy parádnice, takže z líčení byla nadšená. Nevím proč, ale přijde mi, že rozjasňovač vypadá na starší pleti s vráskami snad ještě krásněji. Ona je příklad, že zářit opravdu může každý v jakémkoliv věku.

Využíváš často rodinu nebo přátele jako své modely?

Je to spíš přirozený proces. Když točím vlogy a jedu zrovna za rodinou, tak se tam vždy objeví mamka, babička a ostatní členové rodinky. Baví mě sledovat šok lidí, když jim udělám komplet výrazný makeup a oni jsou z toho překvapení. Takhle jsem líčila například i mojí ségru. Vždycky se u toho nasmějeme.

Založila sis vlastní značku make-upu. Proč?

Chtěla jsem, aby mě lidé brali važněji než jen jako Youtuberku - Influencerku, kterou berou občas spíš jako někoho, kdo se hlavně baví. Pokud však člověk něco takového dělá naplno, tak je to spíš jako mít víc prací najednou. Jste totiž kameraman, fotograf, střihač, osvětlovač, zvukař, showman a spoustu dalšího v jedné osobě.

Ale hlavně i já sama jsem si chtěla dokázat, že dokážu i něco mnohem většího, založit si vlastní firmu. Motivoval mě i pobyt v New Yorku, městu neomezených možností. Řekla jsem si, že za vznikem obřích firem jako je třeba Apple, Nike a dalších vždy musel stát na začátku jeden člověk s nápadem v hlavě, který to risknul a zkusil. Tak proč bych to nemohla být i já?

Bojkotuješ produkty testované na zvířatech?

Ano, je to zbytečné a v Evropě se to ani nesmí. Problém je však Čína, kde je otestování na zvířatech podmínkou pro vstup značek na jejich trh. Už jsem kvůli tomu odmítla spoustu velmi lákavých nabídek na spolupráce s kosmetickými značkami. Samozřejmě by bylo pohodlnější a jednodušší používat při natáčení makeup tutoriálu cokoliv. Ale o tom jsou určité životní priority, které si každý stanovujeme.

Jakých největších prohřešků v líčení se dopouští české ženy?

Myslím, že my české ženy nejsme tak odvážné a bojíme se víc líčit. Myslím, že je to škoda, protože líčením můžeme podtrhnout svou osobnost. Píše mi spoustu dívek a žen, například, že díky mně se odvážily nosit i červenou rtěnku a cítí se krásnější. To mi dělá největší radost!

Máš nějaké vzory a oblíbence ve světě?

Sleduji především zahraniční scénu, kde čerpám nejvíc inspirace. Můj oblíbenec, i když trochu kontroverzní, je Jeffree Star a pak Desi Perkins, Nikkie Tutorials. Pak mě taky baví sledovat korejské beauty trendy. Je to ve všem tolik odlišné, že mě to fascinuje.

Jak postupovat při líčení ve vyšších teplotách?

Záchranou ve vedrech je transparentní pudr, který vše zafixuje a zmatní lesklá místa, a setting sprej, který vše drží na svém místě. Já většinou, když jsou vedra, tak si dělám raději takový prozářenější a přirozenější make-up, který na slunci vypadá vždy dobře.

Co dokáže make-up říct o svém nositeli?

Podtrhuje jeho osobnost a může jej využít ke svému prospěchu. Když chci dát najevo kolegům v práci, že jsem žena, ale umím být boss a nikdo se mnou nevymete, tak si udělám výrazné černé kočičí linky a červenou pusu. Samozřejmě, že to je především o tom, co vyzařuji, ale make-up mi k tomu může dopomoct. Já to beru jako kreativní vyjádření sama sebe a to, jak se zrovna v ten den cítím. Baví mě si hrát s líčením, protože ho vždy mohu sladit, jak k outfittu, tak i k mojí náladě. Je to přeci stále jen make-up, který večer odlíčím a druhý den vytvořím zase něco úplně jiného.

Kdybys mohla nalíčit nějaká známé tváře, kdo by to byl?

Mé oblíbené hvězdy jako třeba Kehlani, Rihanna, Jeffree Star...

Jaké máš plány a sny do budoucna?

Vždy, když si splním jeden sen, tak hned přichází nový, takže snů mám hodně. Jeden z nich je, že bych si přála, aby se moje značka proslavila i v zahraničí a měla jsem po světě krásné a kouzelné růžové obchody.