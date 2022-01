Co jsme nosili před revolucí v zimě? Důchodky a péřovku podle Burdy

Nepraktické důchodky

K úzkým džínám se často nosily boty důchodky.

Oblibu seniorského zimního obutí zvaného důchodky lze dnes asi jen těžko pochopit. Na Slovensku se jim říkalo „babčáky“, byly to (a stále ještě jsou) filcové uzavřené černé bačkory na hladké podrážce se zipem buď přes nárt, anebo na straně. Nikdy nebyly pěkné, ale zato neskutečně populární. Může za to Pablo Picasso, který se na festivalu v Cannes objevil v obutí, které důchodky hodně připomínalo. A zimní hit byl na světě. Co na tom, že byly nepohodlné, klouzaly a vůbec nehřály. Nosily je ve sněhu a mrazech celé generace.