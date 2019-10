Jak vás vlastně máme oslovovat?

Normálně Mimi.

Přijde mi trochu divné používat vaši přezdívku, když se dnes vidíme poprvé.

Říkají mi tak úplně všichni. Když jsem sem v roce 1993 přijela a představovala se maminčiným českým známým jako Hoang Lan, trvalo jim asi deset minut, než to správně vyslovili. Nakonec maminka navrhla, ať mi říkají Mimi. Napřed se mi to nelíbilo, je to jméno jen pro rodinu, ale pak jsem si zvykla. Bylo fajn vidět, jak se všem ulevilo, Mimi si hned zapamatovali.