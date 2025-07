Plážovkám odzvonilo stejně jako igelitkám. Pravá dáma chodí i na pláž s kabelkou a nebojí se v plavkách vyrazit do města. V centru Prahy byste sice asi budila nežádoucí pozornost, i když Anděl snese leccos a lidé se raději vyhýbají očnímu kontaktu, ale přímořská letoviska po troše ležérnosti přímo volají.

Co se nosí na plážích?

Odpověď je jednoduchá, v podstatě to samé co na ulici, jen záleží na pořadí vrstev. Současná doba má navíc jednu velkou výhodu, že všechno je dovoleno.

Trendy v plavkách 2025: retro puntíky a proužky

geometrické tvary

asymetrické střihy

udržitelné materiály

Trendů je příliš a žádný není víc in než ostatní. V prodejnách vidíte modely, které by se vyjímaly na přelomu padesátých a šedesátých let, vzory jako ze sedmdesátek a střihy, kterým by dokonale slušely Poupata. A to platí u šatů i u plavek a plážové módy. Nejvíc trendy je to, co vám nejvíc sedne, ať už jsou to řasené plavky, které zakrývají větší bříško, tankiny pro širší boky, nebo sexy monokiny.

Doplňky je třeba sladit

Bez cukru to nejde, zejména v létě, kdy je velké horko. Outfit je tedy potřeba nejen sladit dohromady, ale také pořádně osladit. Zrovna frčí drobné kabelky a psaníčka, která se dříve nosila leda na ples. Čím menší, tím lepší, tak akorát na drobné, kreditku a kartu od pokoje. Dnes zkrátka žijeme okamžikem a každý den je ples, zejména pokud máme dovolenou. Decentní bílé nebo černé plavky doťukne tedy malá kabelka v živých pastelových barvách, broskvově růžové, lososové, malinové. Zkrátka všechny lehké chutě léta. Už stačí jen pár třešní za ucho.

Plážové doplňky

Hlavně vkusně!

Crossbody psaníčko je sice skvělý nápad, ale opalovací krém se do něj většinou nevejde. Leda by se začal vyrábět v exportním balení, které se dá zastrčit za podvazek, jako kdysi nepostradatelná lahvička s dezinfekcí.

Pobyt na pláži chce ještě mnohem víc: mobil, případně tablet (a rovnou i tablety ve větším množství proti bolení hlavy). Pro ty archaičtější z nás také knihu. Eventuálně časopis o módě, kde se dozvíme, co se zrovna nosí, a nemusíme se nevhodně rozhlížet kolem. A to ještě nebyla řeč o pitném režimu, protože v horku je třeba miniaturní lahvičky z letiště něčím naředit.

Mezi reklamní sortiment hotelů a cestovních kanceláří, o obchodních řetězcích nemluvě, sice patří reklamou potištěné látkové tašky, které jsou praktické, ale jen stěží na parádu. Už proto, že obvykle je provázejí křiklavé barvy a do očí bijící loga. Už proto jsou vhodnější přirozené barvy a doplňky, které budou ladit k barvě písku: elegantní široké slamáky i slaměné či proutěné tašky přes rameno, nebo také vyrobené ze lnu, juty či kůže. Raději ale sáhněte po ekokůži, která je kvalitní a přitom zcela v duchu současné ekologické věrouky.

Kabelka zdobená lýkem je vhodná i do práce. Nebojte se vdechnout svému městskému looku plážový punc. Kabelka v nevšedním pojetí se stane dokonalou ozdobou každé letní kreace. Vyplétané kabelky se nabízí v mnoha nápaditých designech. Přes šaty i kardigan, vyplétaný pásek lze zakomponovat snad do všech oděvů. Výhodou je, že rafinovaným přepásáním napomůžete své postavě k atraktivním křivkám přesýpacích hodin.

Černá slaměná taška Látková kabela Skvěle vypadá obuv v jižanském stylu známá jako espadrilky. Šála ze směsi bavlny a lnu

Jaká je pravá barva léta?

Tipy na plážové doplňky přehozy, tuniky a parea, ale také košile a kimona, která chrání před pronikavými UV pohledy krajkové či slaměné plážové tašky

pokrývky hlavy, široké klobouky, ale i pestré šátky, které si můžete zapojit do účesu

kvalitní sluneční brýle, žádný oranžový, žlutý nebo brčálový reklamní dryák

spony do vlasů, díky nimž vytvoříte romantický účes během chvilky

Krémová, béžová a slonová kost působí letně a přitom ležérněji než sněhově bílá a hodí se ke světlým, černým, tmavě modrým i hnědým plavkám. A dokonce k zeleným a tyrkysovým, protože zelená je barva budoucnosti. I k jásavé hořčicové, která vtrhla před pár lety nejprve do mysli návrhářů při pohledu na francouzskou bagetu a pak se rozeběhla po molech a po sítích až do řetězcových prodejen s oblečením. A také do našich domovů, odkud ne a ne zmizet. Sice už je dávno over, ale když už ji doma jednou máme, tak ji nosíme dál.

Ve stejně decentních barvách je určitě vhodné volit plážové síťované přehozy a průsvitné tuniky a přehozy, které se dají zavázat kolem pasu jako sukně anebo v podpaží či za krkem, a spolu s plavkami tak vytvářejí neformální model na romantickou podvečerní procházku po pláži, ze které můžete rovnou vklouznout na terasu luxusní restaurace. Pravou dámu totiž nedělají šaty, ale to, jak je nosí. A někdy stačí maličkost. Až budete chtít, budu vám vyprávět, jakou parádu jsem udělala na lázeňské kolonádě se slunečníkem z paličkované krajky.

Jaké šperky nosí mořské panny?

Těžké perlové náhrdelníky to nejspíš nebudou, ačkoli perly pochází z moří a řek. K létu patří vzdušnost a ležérnost. To znamená jemné šperky s hravými barvami sladěné s plavkami, případně nadčasové přívěsky a náramky z mušlí. Bát se nemusíte ani výrazné bižuterie s orientálním nádechem, díky které se v přímořském letovisku a s barevným šátkem kolem pasu budete cítit jako exotická kráska. Už jen ten indický symbol štěstí na čele chybí, aby z vás byla princezna Romy.

Na dovolené je dovoleno všechno. Od samolepících kamínků na tvář, které rozjasní obličej, až po smývatelná letní tetování nebo copánkové účesy. Svěží prosolené vlny sice k létu patří, ale pokud se vám zplihlé vlasy nelíbí, vsaďte na jednoduché skřipce, kterými sepnete ohon do drdolu během vteřiny.

Kde nosit plavky kromě pláže a jak vytvořit outfit?

Do města, na festival, na jachtu, na brunch i na večerní koktejl.