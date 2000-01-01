náhledy
Kabelka není jen praktická věc, kam si schováte všechno, co potřebujete mít při sobě. Může jít i o cennost obrovské hodnoty a vysoce luxusní záležitost. Podívejte se, které kabelky patří na světě k těm nejdražším.
Autor: Profimedia.cz
Mouawad 1001 Nights Diamond Purse, která je považována za nejdražší kabelku na světě, se v roce 2010 prodala jako nová za 3,8 milionu amerických dolarů.
Autor: ČTK
Kabelka navržená Robertem Mouawadem má tvar srdce a je ručně vyrobená z osmnáctikarátového zlata.
Autor: Profimedia.cz
Je osazena 4 517 diamantů o celkové hmotnosti 381,92 karátů. Celkem na kabelce najdeme 105 žlutých, 56 růžových a 4 356 čirých diamantů.
Autor: Profimedia.cz
Na tomto mistrovském díle pracovalo deset zkušených řemeslníků více než 8 800 hodin.
Autor: Profimedia.cz
Kabelka je inspirována příběhy tisíce a jedné noci a nejde o kabelku na běžné nošení, ale spíš šperk či sběratelský artefakt. Po aukčních a prezentačních tour (např. přes Christie’s v Hongkongu, Ženevě a Londýně) se dostala do rukou soukromého sběratele, jehož identita nebyla oficiálně zveřejněna.
Autor: Profimedia.cz
Kabelka vyrobená z černé kůže má pevný, neodnímatelný ramenní popruh a na klopě se vyjímají iniciály „J. B.“
Autor: Profimedia.cz
Jedná se o vůbec první tašku Birkin, kterou Hermès vytvořil. Byla navržena pro britskou herečku a zpěvačku Jane Birkinovou (†76).
Autor: Profimedia.cz
V červenci roku 2025 byla tato kabelka prodána aukčním domem Sotheby’s v online aukci za neuvěřitelných 10,1 milionu dolarů. Desetiminutová dražební válka mezi devíti sběrateli nakonec skončila vítězstvím soukromého sběratele z Japonska.
Autor: ČTK
Legendární kabelka paradoxně vznikla úplně náhodou během letu v roce 1984, když si Jane Birkinová postěžovala, že nemůže najít praktickou a zároveň elegantní kabelku.
Autor: ČTK
Z rozhovoru s tehdejším šéfem Hermès Jean-Louis Dumasem vznikl návrh, který je i po více než čtyřiceti letech módní legendou.
Autor: Profimedia.cz
Její kovové prvky jsou jiné než u sériových modelů a kůže nese stopy používání – což kabelce paradoxně přidává na hodnotě.
Autor: Profimedia.cz
Snímek z dražby v aukční síni Sotheby’s v Paříži, kde se 10. července 2025 kabelka dražila.
Autor: https://www.sothebys.com/
Luxusní kabelku Himalayan Nilo Crocodile od slavné značky Hermés (na snímku) ručně vyrobili z krokodýlí kůže, osmnáctikarátového bílého zlata a 242 diamantů. V roce 2014 se prodala za 185 tisíc amerických dolarů.
Autor: Reuters
Kabelka Mimosa Matte Mississippiensis Alligator Birkin od Hermès během předaukční prohlídky v Sotheby’s v Ženevě (7. listopadu 2024)
Autor: Reuters