Liběna Rochová nás vítá ve svém ateliéru oděná do typicky černé. Na nohou má krásné lodičky s vysokým podpatkem od Aquazzury a kolem krku stříbrný náhrdelník od svého kamaráda šperkaře Zdeňka Vacka. Na prstě jí září briliantový prsten.
Přestože velmi ráda navrhuje barevné oděvy, sama se nejlépe cítí v černé.„Černá je módní barva. U mě je ale důvod, proč ji nosím, spíše ten, že potřebuji klid na práci a černá mě zklidňuje. Já jsem barevná uvnitř. Moje limitované kolekce jsou vždy plné barev a jarní připravovaná kolekce nebude výjimkou,“ prozrazuje známá návrhářka. Dodává, že jedna z mála příležitostí, kdy se obleče do barev, je v létě u moře.
Kašmír i outdoor
Návrhářka vyznává elegantní nadčasový a ležérní styl, který je čitelný i v její odívání na doma nebo do přírody.
„Na doma mám kašmírové černé oblečení. V létě nosím buď legíny, lněné kalhoty, tričko nebo lněné i bavlněné šaty. Tepláky neumím a nechci nosit. Pohodlné oblečení mám ráda. Když jdeme ven, tak si obleču klasickou větrovku a sportovní věci,“ popisuje.
Postupně nám Liběna Rochová ukazuje několik svých oblíbených kousků. Všechny spojují zajímavé siluety a luxusní materiály. Ve většině případů se obléká do vlastních věcí, několik kousků má ale i od svých bývalých studentů. To je i případ nádherných černých sametových šatů od Tomáše Němce, které návrhářka oblékla na Charitativní gala večeři a také na ples.
Liběna Rochová nemá šatnu zaplněnou k prasknutí. Naopak upřednostňuje kvalitu před kvantitou a stejný princip doporučuje i svým zákaznicím. Kromě oblečení navrhuje také obuv. Sama vlastní sbírku bot, nad kterou srdce každé milovnice módy zaplesá.
V šatníku slavných
„Tyhle boty jsem si navrhla sama. Kdysi jsem v nich byla na oficiální večeři v Japonsku. V klasických japonských restauracích se většinou zouvá, takže jsem musela vysvětlovat, že já se opravdu zouvat nemohu,“ popisuje Liběna Rochová vtipnou historku s botami, tak zvanou punčochovou obuví, kterou začala navrhovat již v devadesátých letech. Kromě vlastní obuvi má v botníku i kousky od Jil Sander, Martina Margiela, Aquazzury, Jacquemuse, Dolce Gabany, Ferragama nebo Issey Miyaké.
Temná budoucnost textilního průmyslu
Podle Liběny Rochové se v Čechách vyskytuje mnoho šikovných módních návrhářů. S firmami zaměřenými na textilní a oděvní průmysl už je to ale podle ní horší.
„Drží se tady pár textilních firem, například Veba nebo firma Mileta, která vyrábí košiloviny. Profesionální oděvní firmy, které by mohly obstát na evropském trhu v rámci kvality, byly Pietro Fillipi a později firma Blažek,“ shrnuje Liběna Rochová současnou situaci. Dodává, že by ráda nakupovala u českých výrobců látek a těšilo by ji, kdyby české oděvní i textilní firmy bodovaly na evropském trhu.
Podle návrhářky je velmi důležité zodpovědné nakupování oděvů. „I zde platí, že méně je více. V současném světě velkovýroby oděvů a textilu a nesmyslné nadprodukce, kdy se ohrožuje příroda, je nezbytné, aby se člověk zamyslel a začal si uvědomovat smysl svého nakupování.“
Podle Liběny Rochové je v České republice odívání v porovnání s Evropou stále na nižší úrovni. Češi si podle ní neuvědomují, že oděv patří ke kultuře člověka, stejně jako bydlení a stolování. Situace se ale mění a rozdíly jsou znát ve větších městech.
„Kulturu odívání v Čechách velmi kritizuji, protože mám pocit, že Češi módou pohrdají. Lidé stále nechápou, že nemusí být draze a značkově oblečení. Krásně může vypadat i oblečení ze second handu nebo outfit složený jen z mála kousků,“ myslí si.
„Můžete mít jednu skříň, kde máte pár kvalitních kousků, které různě proměňujete. Móda patří k odrazu doby a k odrazu kultury národa. Někdy, když jdu po ulici, tak mám pocit, že padesát procent lidí je oblečeno tak, jak kdyby mělo za hodinu odjet na hory. Nejhorší je, když jdou dámy na ples a přes večerní šaty si přehodí péřovou bundu,“ popisuje Liběna Rochová největší české módní nešvary. A dodává, že pokud lidé nemají na oblékání čas nebo talent, není od věci nechat si poradit od stylistky.
„Každá žena by o sebe měla dbát. Každá žena se má také hlídat a sledovat svůj jídelníček, cvičit a pohybovat se, protože tím se udržuje zdravá a spokojená,“ myslí si návrhářka a dodává, že základem všeho je jídlo, pohyb a také starání se o svou duši. „Nemám čas je výmluva. Čas si člověk najde vždy. Chápu ale, že žena s malými dětmi to má těžké,“ dodává.
Na závěr se Liběny Rochové ptám, jak se ona sama udržuje v kondici. „Můj denní program je opravdu velmi nabitý. Vstávám v pět nebo po páté. Nejprve promasíruji tělo teplým olejem, což je tak zvaná abyanga masáž, poté cvičím a nakonec medituji. Nemám čas vysedávat v čekárnách lékařů a chtěla bych jednou umřít zdravá,“ dodává první dáma českého návrhářství s nadsázkou.
Tip: Pokud máte zájem vidět z tvorby jedné z našich nejúspěšnějších módních návrhářek více, vyrazte do Brna. V Moravské galerii tam probíhá výjimečná retrospektivní výstava s názvem Doteky, která mapuje celoživotní tvorbu Liběny Rochové a je otevřena do srpna 2027.