Do Prahy se zamilovala přes internet, dnes zde se svou módou slaví úspěch

Opravdu jste se do Prahy přestěhovala jen na základě fotografií, které jste našla na internetu?

O životě v Evropě jsem snila už dlouho a mohla jsem se přestěhovat třeba do Paříže, Londýna nebo Milána. Při hledání fotografií různých měst na internetu jsem ale narazila i na Prahu a přišla mi jako jedno z nejkrásnějších evropských měst vůbec. Tehdy jsem neznala nikoho, kdo by Prahu navštívil, a tak jsem se ho nemohla zeptat, zda je bezpečná nebo jak nákladný v ní život vlastně je.

Agentura, která mi pak pomáhala řešit veškerou dokumentaci včetně víz, mi nakonec potvrdila, že jsou náklady na život v Praze oproti jiným městům velmi nízké, a mé rodiče samozřejmě potěšil fakt, že je jedním z nejbezpečnějších velkoměst v Evropě vůbec. Ostatní destinace jsem proto pak už více neřešila a v osmnácti jsem už byla pevně rozhodnutá přestěhovat se právě do Prahy. Zamilovala jsem se do ní hned v první minutě po přistání.