Od kontroverzních výroků po šílené činy. Návrháři, kteří šokovali nejen módou

Část 1/6

Carolina Herrera

Venezuelská módní návrhářka patří k osobnostem, jejichž módní kousky oblékají vlivné ženy po celém světě. Carolina Herrera nenavrhuje příliš extravagantní kousky a možná i proto se těší oblibě u světových ikon, jakými jsou vévodkyně Kate, Michelle Obama nebo Melanie Trumpová.

Už několikrát ovšem návrhářka pobouřila svými výroky nejen módní svět. V roce 2015 uvedlav rozhovoru pro magazín Harper’s Bazaar, že dámy ve vyšším věku by si měly odpustit některé běžné kousky oblečení, jako jsou například džíny.

Podle ní si na sebe mladí lidé mohou vzít, co chtějí. Když však stárneme, musíme si dát na výběr oblečení pozor. To, co nám sluší v patnácti, vypadá ve třiceti prostě špatně.

„Nic nedělá ženu starší víc než předstírání, že je stále mladá,“ říká Carolina Herrera a dodává, že ženy po čtyřicítce by měly změnit svou image a „stárnout s grácií.“