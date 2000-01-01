Skinny džíny, výrazné punčocháče, boho kabelky i masivní náhrdelníky. Trendy, které definovaly začátek desátých let, se vracejí do módy – a spolu s nimi i styl známý ze seriálu Superdrbna nebo z éry indie sleaze, tedy záměrně nedbalého, rockově laděného oblékání. Podívejte se, které kousky jsou zpět.
Peplum topy – tedy střihy s rozšířeným volánem v pase – si většina lidí spojuje hlavně s módou začátku desátých let. Zpěvačka Taylor Swift letos v New Yorku ukázala, že tahle silueta může působit i překvapivě moderně a minimalisticky.
I herečka Millie Bobby Brownová letos sáhla po peplum střihu – v jejím podání ale dostal futurističtější a ostřejší podobu díky strukturovanému kabátku značky Arakii.
Jednou z největších ambasadorek peplum siluet byla v desátých letech Kate Middletonová. Princezna z Walesu je nosila často i při oficiálních příležitostech, třeba během oslav diamantového jubilea královny Alžběty II. v roce 2012.
A peplum se do šatníku princezny z Walesu vrací i dnes. Na letošní garden party v Buckinghamském paláci zvolila bílý kostýmek s typicky zvýrazněným pasem a rozevlátým lemem.
Návrat peplum letos potvrdil i módní dům Dior. V kolekci pro podzim a zimu 2026 se objevily dramatické siluety s výrazně modelovanými boky, které připomínají módu raných „2010s“, ovšem v mnohem sošnějším podání.
Kreativní ředitelka Dior, Maria Grazia Chiuri, pracovala s peplum efektem opakovaně. Model připomínal ikonický „New Look“ Christiana Diora z konce čtyřicátých let – siluetu se zvýrazněným pasem a objemnými boky, která tehdy redefinovala poválečnou ženskou módu.
Značka Alaïa posunula peplum do futurističtější roviny. Kožený kabát z kolekce podzim/zima 2026 pracoval s extrémně zvýrazněným pasem i dramaticky rozšířenou linií boků.
Obdobná silueta se objevila také v kolekci Dior Cruise 2027. Splývavý kostkovaný kabát zde vytvářel měkčí a méně doslovnou verzi trendu.
Peplum se čas od času vrací i na červený koberec. Herečka Bailey Bassová zvolila na premiéru filmu Avatar: Cesta vody dramatické šaty z dílny Jeana Paula Gaultiera.
Seriál Superdrbna na začátku desátých let určoval trendy téměř okamžitě. Neodmyslitelnou součástí tehdejší „preppy“ estetiky se díky němu staly také výrazné a vzorované punčocháče – nosila je i Georgina v podání Michelle Trachtenbergové.
Blair Waldorfová, kterou hrála Leighton Meesterová, reprezentovala elegantnější verzi trendu. K barevným kabátům, čelenkám a lodičkám pravidelně přidávala krajkové nebo jemně vzorované punčocháče.
Další hvězda Superdrbny, herečka Taylor Momsenová nosila výrazné punčocháče i mimo obrazovku. Krajkové vzory kombinovala s koženými bundami, platformami a rozmazaným líčením v duchu tehdejší indie sleaze éry.
Návrat výrazných punčocháčů byl letos dobře vidět i na přehlídkových molech. Britská návrhářka Sinead Gorey ve své kolekci pro podzim a zimu 2026 vsadila na kosočtvercové vzory a maximalistický styling inspirovaný „Tumblr érou“ – módou začátku 10. let plnou vrstvení, alternativních kousků a lehce chaotických outfitů.
Transparentní vzorované punčocháče se na přehlídce Sinead Gorey objevily také v odvážnější variantě. Doplnily outfit inspirovaný módou začátku tisíciletí s ultra mini sukní a korzetovým topem.
Britský designér Bora Aksu ve své kolekci pro podzim a zimu 2026 vsadil na romantickou gotiku – bílé krajkové punčocháče doplnily zasněný styling s tylem, krajkou a panenkovskými siluetami.
Jemný květinový vzor a vrstvené transparentní materiály vytvořily na přehlídce Bora Aksu téměř pohádkovou atmosféru. Právě i tento romanticko-gotický styl teď zažívá velký comeback.
Modelka Alexa Chungová patří k celebritám, které trend krajkových punčocháčů nikdy úplně neopustily. Na přehlídce Valentino je zkombinovala s vintage estetikou a kožešinovým kabátem.
Punčocháče s logem Gucci z nejnovější kolekce značky dokazují, že výrazné vzory se vracejí i v luxusním podání. Maximalismus je znovu v kurzu.
Puntíky jsou další variantou trendu, kterou si letos oblíbily také návštěvnice fashion weeků. Hravé punčocháče snadno oživí i jednoduchý černý outfit.
Pokud chcete trend vyzkoušet, nemusíte čekat na podzim. Návštěvnice londýnského fashion weeku ukázala, že síťované podkolenky fungují i v letním stylingu – opět inspirovaném stylem indie sleaze.
Ještě jednou seriál Superdrbna. Serena van der Woodsenová v podání Blake Lively proslavila na začátku desátých let velké měkké kabelky, které působily lehce obnošeně. Právě tenhle nenucený boho luxus se dnes znovu vrací.
Blake Lively podobné oversized kabelky nosila nejen v Superdrbně, ale i mimo natáčení. Pro tehdejší styl byly typické velké modely z měkké kůže, často s řasením, cvočky nebo výraznými zipy.
Návrat „odrbaných“ boho kabelek je vidět i v současném street stylu. Modelka Iris Law během pařížského fashion weeku zvolila uvolněný outfit doplněný kabelkou připomínající ikonické modely ze začátku desátých let.
S comebackem trendu souvisí i návrat kabelky Le City od Balenciagy. Model z přehlídky pro jaro a léto 2026 navazuje na slavný design Nicolase Ghesquièra, který si získal kultovní status už na začátku tisíciletí.
Kabelka Le City dnes znovu patří mezi nejžádanější doplňky. Na letošní festival v Cannes s ní vyrazila celá řada celebrit – včetně herečky a modelky Havany Rose Liu.
Modelka Bella Hadidová se ke kabelce Le City vrací opakovaně už několik sezon. Semišový model zkombinovala s volným tričkem a kovbojskými botami v duchu nenuceného boho stylu.
Na přelomu nultých a desátých let byly skinny jeans naprostý základ šatníku. Velkou oblibu si získaly i díky sestrám Mary-Kate a Ashley Olsenovým, které je nosily téměř neustále – často v kombinaci s dlouhými kabáty, šálami a minimalistickými kousky své značky The Row.
Úzké džíny tehdy byly standardem i na červeném koberci. Britská herečka Rachel Stevensová je v roce 2011 oblékla s koženou bundou a vysokými podpatky – typický styl na začátku dekády.
Skinny jeans byly základem šatníku i pro topmodelku Kate Mossovou. Právě ona pomohla popularizovat kombinaci úzkých džínů, motorkářských bot a výrazných kožichů, která se později stala symbolem stylu označovaného jako indie sleaze.
Po letech oversized střihů se teď silueta znovu vrací i na mola. Kolekce značky 7 For All Mankind pro podzim a zimu 2026 připomněla atmosféru konce nultých a začátku desátých let, tentokrát ale v modernějším a uhlazenějším pojetí.
Vedle úzkých džínů se na přehlídce 7 For All Mankind objevily oversized kabáty, vysoké podpatky i vrstvení, které odkazovalo na tehdejší městský styl, ale nepůsobilo doslovně retro.
Návrat slim siluety v resort kolekci Gucci. Nízko posazené skinny džíny doplněné krátkou koženou bundou připomněly módu poloviny nultých let, tentokrát ale s výrazně ostřejším stylingem.
Herečka Laura Harrierová letos během milánského týdne módy potvrdila, že skinny jeans znovu pronikají i do běžných outfitů. Zkombinovala je s krátkou koženou bundou a lodičkami do špičky, tedy velmi podobně jako módní ikony před patnácti lety.
Pokud jsou na vás klasické skinny jeans příliš upnuté, alternativou mohou být cigaretové džíny – mají užší střih, ale kolem lýtek a kotníků působí o něco volněji. Inspirovat se můžete třeba stylem švédské modelky Elsy Hoskové.
Mysleli jsme si, že už se nevrátí, ale nepřehlédnutelné „statement“ náhrdelníky jsou zpět. Na začátku desátých let je milovala i Serena van der Woodsen v Superdrbně. Typické byly hlavně dlouhé vrstvené náhrdelníky v boho stylu, barevné kameny a masivní korále.
Ne vždy se ale vrstvilo několik kousků najednou. V kurzu byly i jeden výrazný náhrdelník nebo robustní zlatý řetěz, který jednoduchý outfit okamžitě proměnil v mnohem dramatičtější look. Takové šperky často nosila i herečka Jennifer Morrisonová.
Že se trend opravdu vrací potvrzuje i Anna Wintourová. Šéfredaktorka Vogue je svými výraznými náhrdelníky známá dlouhá léta a v posledních sezonách po nich sahá ještě častěji. Na týdnu módy v Paříži zvolila výrazné šperky osazené barevnými kameny, které dokonale kontrastovaly s jejím minimalistickým kostýmkem.
Návrat maximalistických šperků byl výrazně vidět také na letošních přehlídkách. Značka Celine poslala na molo masivní zlaté řetězy ozdobené přívěsky, mušlemi i ornamenty, které připomínaly téměř sběratelské talismany.
Ralph Lauren zase vsadil na velké kovové náhrdelníky inspirované westernem a vintage bižuterií. Výrazné šperky doplnily sametové materiály, široké pásky a zemité tóny.
Alessandro Michele u Valentina šel ještě dál. Modely doplnil několika vrstvenými řetězy, perlami i barevnými kameny najednou a ukázal, že heslo „čím víc, tím líp“ bude letos znovu platit naplno.
Statement náhrdelníky se objevily i na přehlídce 7 For All Mankind. Kombinace saténových minišatů, dlouhých rukavic a vrstvených šperků působila jako moderní verze večírků z přelomu nultých a desátých let.
