Natali Ruden věší návrhářství na hřebík. Rozloučila se opulentní přehlídkou

Natali Ruden volí dějiště přehlídek zásadně tak, aby svým rázem odpovídalo charakteru kolekce. Ani to poslední nebylo výjimkou. Návrhářka si tentokrát vybrala moderní budovu Roztyly Plaza v Praze.

Nečekaná inspirace

Natali Ruden je módní chameleon, každá její kolekce je úplně jiná než ta předchozí. Nejčastěji se ovšem inspiruje v historii a folkloru, a tak byl futuristický ráz oděvů přece jen poněkud překvapivý. Autorka nad nimi přemýšlela téměř rok. „Inspirací mi byl moderní svět a jak umělá inteligence působí na lidi a určuje styl ve všem, i v oblékání,“ prozradila.

Zároveň se pochlubila, že jednotlivé kousky byly vyrobeny s použitím nových technologií, avšak s velkým podílem ruční práce, aby stále spadaly do kolonky vysoké krejčoviny. A právě to tvoří onu fúzi klasiky a inovace, po které je kolekce Fusion pojmenovaná.

Jeden z nejzajímavějších modelů předvedla Andrea Verešová.

„Kosmický“ dojem navodily metalické materiály, mezi kterými jako obvykle převažovalo hedvábí. Ruden si vyhrála s různými texturami a také s průsvitnými materiály, které už od loňského roku patří mezi velké trendy.

Velkou pozornost přitahovala obuv, především vysoké lakované a metalické kozačky. Modelka Karolína Surý prozradila, že tak vysoké boty na sobě ještě neměla: „ Mám 184 centimetrů a měla jsem dvaceticentimetrové podpatky. Takže z té výšky už jsem pomalu chytala závratě.“

Celek byl ovšem působivý. Jistě by nikdo neprotestoval, kdybychom se takto v budoucnosti (a ostatně i v přítomnosti) skutečně oblékali.

Vize, kterou je třeba naplnit

Oděvy předvedlo 25 modelek a dva modelové. Nechyběla mezi nimi Andrea Verešová, dlouholetá múza návrhářky. Mezi hosty byly významné osobnosti, které stály Natali Ruden po boku v důležitých okamžicích její kariéry.

Jednou z těch nejváženějších byla Helena Fejková, která jí těsně po revoluci umožnila vystavit některé modely v Galerii módy na pražské Floře. Právě to byl zásadní okamžik v kariéře návrhářky: „Výstava byla mimořádně úspěšná, musela jsem dodat další modely, a tím mi paní Fejková otevřela cestu. Dodnes jsem jí vděčná,“ říká návrhářka.

Od té doby urazila Natali Ruden dlouhou cestu. Její modely nosí celebrity jako Kateřina Brožová, Taťána Kuchařová, Petra Kvitová, Andrea Kalivodová či Lenka Graf. Najdeme je také ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Liberci a Čínského národního muzea hedvábí.

Česko reprezentovala na týdnech módy v Moskvě a Kyjevě. Svou kolekci pro společnost Jablonex představila v rámci samostatných autorských přehlídek také v Londýně, New Yorku, Torontu, Edinburghu a Petrohradě.

Přehlídky pořádá dvakrát ročně dlouhých 28 let. Ta v Roztylech ovšem byla, vypadá to, poslední. Natali Ruden věší návrhářské řemeslo na hřebík a podle svých slov se chce do budoucna věnovat novým zdrojům inspirace a seberozvoji.

Jak oznámila během samotné přehlídky: „Mám jasnou vizi a cítím, že nastal čas ji naplnit. Zatím vám nemohu říci více, ale věřím, že vše má svůj správný moment. Děkuji, že jste byli součástí cesty, která je dnes touto přehlídkou završena.“