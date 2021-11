Přehlídka Natali Ruden jako memento starých časů a ruských pohádek

Natali Ruden Návrhářka Natali Ruden Narodila se 15. května 1970 v Kyjevě, má syna Filipa



Je absolventkou oboru návrhářství na Kyjevské univerzitě, bydlí a pracuje v Česku od roku 1992.



Ve volném čase ráda chodí do divadla, hlavně na operu, do fitness centra a v zimě velmi ráda lyžuje. Miluje tanec.

Od roku 2000 každou novou kolekci představuje v rámci samostatných fashion show, které si sama produkuje. Dává si záležet, aby každá show byla zajímavá a utkvěla něčím v paměti. Ty letošní se odehrávaly v noblesních kulisách zámku v Průhonicích a v luxusním pražském hotelu.



V září 2008 otevřela v Praze butik a ateliér v Dlouhé ulici, který nabízí nejluxusnější toalety haute couture i modely business linie.



Její největší múzou je modelka Andrea Verešová, se kterou spolupracuje už víc než dvacet let.