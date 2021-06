Zpátky na mola. Návrhářka Ruden oslavuje život květinami a sytými barvami

Natali Ruden, rodačka z Kyjeva a absolventka oboru návrhářství na Kyjevské univerzitě, bydlí a pracuje v Česku od roku 1992. Její modely se vyznačují nápaditostí, odvážností a zcela jistě přitahují dost pozornosti. Právě to byl v začátcích návrhářčin největší problém. „Češky se bojí upoutat na sebe pozornost,“ míní. Přesto svému adoptovanému národu přirostla k srdci a její přehlídky patří mezi vrcholy české módní scény.

První přehlídka dopadla hrozně

Původně se dnes jednapadesátiletá Ruden chtěla věnovat profesionálně tenisu. V dospívání ji však podle jejích vlastních slov přestal bavit a rovnýma nohama skočila do světa módy. Má to ostatně v genech – její maminka byla taktéž módní návrhářka. Už odmala s ní objížděla módní přehlídky, které pak sledovala ze zákulisí.



„Pamatuji si na tu noc, jak jsem ležela a nemohla spát a pořád jsem přemýšlela nad svým trenérem, zápasy a vším tím okolo. Uvědomila jsem si, že takový život nechci a že chci být návrhářka,“ vzpomíná. Matka ji od jejího záměru zrazovala, jelikož prý neuměla vůbec kreslit. Nakonec se ale rodiče podvolili a najali učitele, který Natali naučil, jak nejlépe zhmotnit představy na papíře. Kreslení se věnovala celý rok čtyři až pět hodin denně. Její prvotina, portrét dědečka, jí dodnes visí v obýváku na stěně.

Po absolvování studia návrhářství se Ruden seznámila s budoucím manželem, studentem ekonomie, který pocházel ze Zlína. Právě v Baťově městě pak představila diplomovou kolekci s názvem Milovaná žena pilota, věnovanou babičce. Díky příznivým ohlasům ji mohla ještě toho samého roku předvést i v hlavním městě v rámci módní akce Elegance Praha.



Natali Ruden Narodila se 15. května 1970, má syna Filipa



Ve volném čase ráda chodí do divadla, hlavně na operu.



Chodí do fitness centra a v zimě velmi ráda lyžuje. Miluje tanec.



Vystudovala prestižní Akademii designu v Kyjevě.



Od roku 2000 každou novou kolekci představuje v rámci samostatných fashion show, které si sama produkuje. Dává si záležet, aby každá show byla zajímavá a utkvěla něčím v paměti. Ta letošní se odehrávala v noblesních kulisách zámku v Průhonicích.



V září 2008 otevřela v Praze butik a ateliér v Dlouhé ulici, který nabízí nejluxusnější toalety haute couture i modely business linie.



Její největší múzou je modelka Andrea Verešová, se kterou spolupracuje už víc než dvacet let.

Přehlídka údajně dopadla špatně. „Pustili mi jinou muziku, uvedli špatně mé jméno, bylo to zkrátka hrozné,“ směje se. Zaujala ale Helenu Fejkovou, majitelku Galerie módy na Floře. Ta jí dovolila vystavit modely, o které byl obrovský zájem. „Dodneška si pamatuji to štěstí, co jsem zažívala, když mi paní Fejková volala do Zlína, že jsou modely prodané a že potřebuje další.“ Právě to ji motivovalo k přestěhování se do Prahy.



Barevný Kyjev v tlumené Praze

Do České republiky s Natali Ruden přivanul i nádech luxusního východního pojetí módy. „Vyrůstala jsem v Kyjevě a z okna jsem v létě denně vídala obraz blankytně modré oblohy, sytě zelených stromů a zlatých, třpytících se kopulí chrámu. Od dětství tak v sobě mám zakódovanou sytou barevnost a velké kontrasty,“ říká. Právě tyto dojmy se odrážejí v jejích modelech, které představuje v „barevně tlumené“ Praze.

Zdrojem nápadů jsou jí také příroda i historické památky. Její dřívější kolekce tak například inspiroval oceán, asijská kultura nebo město Řím, konkrétně Michelangelovy fresky v Sixtinské kapli. Ta letošní se nese v duchu oslavy života, jak dokládá i její název Viva la vita.



Návrhářka si obzvlášť zakládá na kvalitních materiálech, které jezdí vybírat na veletrhy do Paříže. Její nejoblíbenější látkou je hedvábí. To ostatně bylo i letos převažujícím materiálem. S látkou si Ruden během pandemie náležitě pohrála a vznikly tak působivé, optimistické kreace, upoutávající pozornost trojrozměrnými květinovými aplikacemi, efektními drapériemi, neotřelými střihy a samozřejmě také odvážnými barvami.

Nejvíc však diváky zaujala honosná černá róba s mohutnou nabíranou sukní. Když v ní modelka plavně sešla ze schodů, celé nádvoří ztichlo. Úspěch sklidily i svatební šaty pošité korálky s dlouhým lehounkým pláštěm. Návrhářka sama dorazila v éterické měňavé toaletě, jak jinak než z vlastní dílny.