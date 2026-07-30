Mezinárodní den bez kalhotek je sice už za námi (slaví se 22. června), nicméně počet těch, které (i kteří!) spodní prádlo odkládají, jako by rostl. Tedy alespoň v mé sociální bublině. V létě je samozřejmě všechno tak nějak uvolněnější... Rozevláté sukně a boho dress na fesťácích samy o sobě alespoň částečně vyzývají k tomu, abychom zapomněli na společenské normy a konvence. Jsou ale ženy, které nejenže prádlo uložily na dno šuplíku během prázdnin, ale chození „naostro“ je pro ně běžné. Bez ohledu na počasí i příležitost. Proč? „Je to zdravé a svoboda, kterou bez prádla zažívám, je nepopsatelná. Kromě toho se cítím mnohem víc žensky,“ říká čtyřiatřicetiletá Michaela.
Řekněme si to na rovinu, spodní kalhotky ženy po většinu evropské historie nenosily. Pod dlouhými sukněmi to ani nebylo nutné.