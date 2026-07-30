Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Konec nepohodlí, či riskantní trend? Proč ženy odhazují podprsenky a kalhotky

  20:00

Fotogalerie19 Premium

ilustrační snímek | foto: Michael TRAN / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Mít, či nemít? Toť otázka. Řeč je o spodním prádle. Jsou to pro vás jen nevelké kousky látky zbytečně zabírající místo v kufru na dovolenou, nebo nezbytnost, bez níž si život neumíte představit? „Zdravý návrat k přirozenosti,“ tvrdí jedni, zatímco druhý tábor argumentuje, proč a kdy si podprsenku a kalhotky raději nesvlékat.

Mezinárodní den bez kalhotek je sice už za námi (slaví se 22. června), nicméně počet těch, které (i kteří!) spodní prádlo odkládají, jako by rostl. Tedy alespoň v mé sociální bublině. V létě je samozřejmě všechno tak nějak uvolněnější... Rozevláté sukně a boho dress na fesťácích samy o sobě alespoň částečně vyzývají k tomu, abychom zapomněli na společenské normy a konvence. Jsou ale ženy, které nejenže prádlo uložily na dno šuplíku během prázdnin, ale chození „naostro“ je pro ně běžné. Bez ohledu na počasí i příležitost. Proč? „Je to zdravé a svoboda, kterou bez prádla zažívám, je nepopsatelná. Kromě toho se cítím mnohem víc žensky,“ říká čtyřiatřicetiletá Michaela.

Řekněme si to na rovinu, spodní kalhotky ženy po většinu evropské historie nenosily. Pod dlouhými sukněmi to ani nebylo nutné.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...

Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje

Ilustrační fotografie

Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...

Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí

Slavní, kteří se přiznali k bisexualitě.

Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...

Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují

Šílené zážitky, které si prožily slavné hvězdy v dětství.

Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...

Zápach prdů upozorní na zánět, slinivku i nádor. Jak ho ovlivňuje spánek a to, co jíme

Premium
Střeva a zdraví

Děláme to všichni. Bez výjimky. Prd je zvuk, který neuznává tituly ani etiketu. Malý akustický důkaz toho, že jsme především biologické bytosti. Nevyžádaný, leč upřímný. Zkusme ho pro změnu vnímat...

Konec nepohodlí, či riskantní trend? Proč ženy odhazují podprsenky a kalhotky

Premium
ilustrační snímek

Mít, či nemít? Toť otázka. Řeč je o spodním prádle. Jsou to pro vás jen nevelké kousky látky zbytečně zabírající místo v kufru na dovolenou, nebo nezbytnost, bez níž si život neumíte představit?...

30. července 2026

Místo hemoroidů rakovina. Příběh ženy varuje před přehlíženým příznakem

Amber Kissellová

Pětačtyřicetiletá Amber Kissellová z Velké Británie měla krev ve stolici a šla kvůli tomu k lékaři, protože měla obavy o zdraví. Jako první ji napadla rakovina, ale lékař ji ujistil, že jsou to...

30. července 2026  11:12

Elsa Pataky oslavila padesátku. Jak se změnila kráska z Rychle a zběsile

Elsa Pataky vypadá i v padesáti letech fantasticky.

Původem španělská herečka a modelka, která se celosvětově proslavila rolí policistky Eleny Nevesové ve filmové sérii Rychle a zběsile a hlavní rolí v akčním filmu Interceptor, nedávno oslavila...

30. července 2026  8:48

Stačilo, že mu netopýr v noci přistál na tváři. Chlapec zemřel na vzteklinu

Netopýr je velmi užitečný savec, přesto jeho kousnutí může pro člověka představovat zdravotní riziko.

Jakýkoli přímý kontakt s netopýrem představuje riziko nákazy vzteklinou, varuje Canadian Medical Association v souvislosti s dva roky starým případem jedenáctiletého chlapce, který zemřel na...

30. července 2026

Korejské tajemství pro klidnou mysl a trávení. Zkuste letní sklenici

Ilustrační snímek

Léto má být obdobím lehkosti, ale vysoké teploty, cestování i nepravidelný režim dávají tělu často zabrat. Právě tehdy přichází čas zpomalit a inspirovat se korejskou filozofií, která spojuje...

30. července 2026

Když vlasy chtějí na dovolenou. Tyto letní tipy a produkty jim prospějí

Ilustrační snímek

Balíte se na dovolenou a chystáte si i kosmetiku. Kolik s sebou berete vlasových produktů? Skoro žádné, spoléháte na to, co najdete v hotelovém pokoji, nebo – hrůza pomyslet – budete na vlasy...

30. července 2026

Mobil vám pomalu ničí krční páteř. Těchto devět cviků může zastavit bolest

Ilustrační snímek

Díváte se do mobilu několik hodin denně? Nejste sami. Jenže právě tato běžná činnost může být důvodem bolestí krku, trapézových svalů, hlavy i zad. Dlouhodobé přetěžování krční páteře navíc zvyšuje...

30. července 2026

Chipsy jako lék na frustraci. Karina stopla emoční přejídání, zhubla 57 kilo

Během roku se Karina zbavila nejen přebytečných kil, ale také manžela.

Karinu trápilo nefunkční manželství, špatné vztahy v rodině a také to, že není dobrým vzorem pro svého osmiletého syna. Svůj smutek, stres i frustraci zaháněla jídlem. Kolotoč přejídání a výčitek se...

30. července 2026

Kvalitu vody pro plzeňské pivo hlídají i pstruzi, líčí oceněná výčepní

Premium
Klára Brodecká

Klára Brodecká je první ženou, která zvítězila v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender. Pivo čepovala v Grandhotelu Pupp i na festivalu, kde za odpoledne naplnila skoro sedm stovek půllitrů....

29. července 2026

Dnes v 16:35 vrcholí Bouřkový úplněk. Vodnář postrčí ke změně i váhavé

Vodnář

Ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ nastane červencový úplněk ve znamení Vodnáře. Podle astrologie bývá spojován se svobodou, změnou a přehodnocením životního směřování. Říká se mu také Bouřkový...

29. července 2026  11:45

Historie královských svatebních šatů: od středověku po Dianu a Beatrice

Svatba prince Charlese s lady Dianou Spencerovou byla označována za svatbu století a tomu odpovídala i mediální propagace, okázalost i nezapomenutelný „šlehačkový“ model se sedmimetrovou vlečkou. Další královské nevěsty se však postupně vrátily k osvědčen

Svatba prince Charlese s lady Dianou Spencerovou byla označována za svatbu století a tomu odpovídala i mediální propagace, okázalost i nezapomenutelný „šlehačkový“ model se sedmimetrovou vlečkou....

29. července 2026  10:15

Právo na děti mají mít i single ženy, lesby a jednou i gayové, říká sexuolog

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je primář Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní...

Asistovaná reprodukce pro ženy bez partnera by podle primáře Sexuologického ústavu VFN v Praze Libora Zámečníka pouze legalizovala praxi, která se v Česku už řadu let děje. V Rozstřelu vysvětluje,...

29. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×