Nanismus není překážkou v lásce. Žena si našla malého manžela

  10:17
Pětatřicetiletý Zach Roloff trpí od mala nanismem stejně jako oba jeho rodiče. Od mala zažíval dost nepříjemné chvíle právě kvůli malému vzrůstu a nedoufal, že by někdy mohl najít lásku svých snů. Natož ženu, která bude dvakrát tak velká jako on. „Můj život je teď jako pohádka,“ říká dnes.
Zach Roloff | foto: Profimedia.cz

„Potkali jsme se, když jsme sklízeli dýně na farmě mých rodičů a Tori přišla na výpomoc. Líbila se mi od prvního setkání, ale neměl jsem pocit, že bych u ní někdy měl šanci. Řekl jsem svému příteli, že se mi vážně líbí, ale nemá to cenu, protože já jsem malý a ona je normálního vzrůstu. Kamarád ovšem nelenil a všechno Tori řekl. Nejdřív mě to naštvalo, ale pak mě překvapilo, že za mnou sama přišla a pozvala mě na rande,“ uvedl muž s nanismem.

Jako dítě na něj lidé pokřikovali nadávky a ne vždy se k němu chovali vhodně. Měl velkou podporu ve svých rodičích, kteří ho plně podporovali a ukazovali mu, že se v komunitě lidí s nanismem může cítit bezpečně a najít si i stejně velkou ženu. Vždy se mu ale líbily ženy, které byly větší než on. A ačkoli ho od takové partnerky každý odrazoval, nakonec se mu jeho přání vyplnilo.

„Naše rande trvalo pět hodin. Vážně jsme si sedli hned na prvním setkání. Bylo jasné, že to bude mít dobrý vývoj. Pro mě to byl navíc první romantický vztah, takže jsem do toho šel po hlavě,“ směje se dnes Zach, který má s Tori už tři krásné děti. I ony mají nanismus, takže je maminka největší z celé rodiny.

Zach s dětmi od narození otevřeně mluví o jejich kondici a vždy jim opakoval, že na nich není nic špatného. Celá rodina je věřící a jsou plně přesvědčeni o tom, že je vše dílem Boha. „Každý člověk na této planetě je dokonalý. Malý, velký, široký, hubený. Všichni jsme přesně takoví, jací máme být a je krásná právě ta rozmanitost,“ myslí si Tori. Ukazuje tak světu, že láska opravdu nezná hranice a pokud mají dva lidé spolu být, pak spolu budou. „Pokud vás někdo bude odrazovat od vztahu s někým, kdo je podle vás vaše druhá polovička a cítíte, že je to spřízněná duše, nenechte se odradit,“ doplnila pro Today.

