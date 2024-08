Oděv drsných mužů, sexy žen i dětí. Námořnický styl je klasika vonící létem

Ačkoliv jde o oslavu narozenin britského panovníka, na letošním Trooping of the Colour byly středobodem zájmu princezna Charlotte a její matka Kate, princezna z Walesu. A to díky dvojici dokonale vyladěných námořnických outfitů. Na námořnickou notu zahráli i oba malí princové George a Louis, kteří oblékli tmavě modrá saka s dvěma řadami zlatých knoflíků.

Celá rodina navázala na tradici starou dobrých 250 let. Ačkoliv loďstva v moderním slova smyslu existovala už v 15. století, uniformy začali námořníci nosit až na konci 18. století. Asi o pět dekád později se již skládaly z kousků, které dodnes tvoří základ námořnického stylu: proužkovaných triček, svetrů s copánkovým vzorem a krátkých vlněných kabátů.

Proužky jako památka na Napoleona

Právě zmíněné kabáty, zvané „peacoats“, ovlivnily celou řadu kousků, který si s námořnickým stylem dnes spojujeme, od topů přes dvouřadá saka až po kraťasy. A to jak svou tmavě modrou barvou, tak i velkými zlatými knoflíky.

Nosily se už kolem roku 1720. Byly kratší než běžné svrchníky té doby, aby se v nich námořníci mohli snadno pohybovat v lanoví. Šily se z těžké vlny, která je díky lanolinu do jisté míry vodoodpudivá a voděodolná.

Byly – jak bychom řekli dnes – v oversize střihu, aby se pod ně pohodlně vešla uniforma. Důstojníci, kteří šplhat nemuseli, je nosili v délce po kolena. Jak kratší, tak i delší kabáty měly dvouřadé zapínání s velkými kovovými knoflíky.

Krátké vlněné kabáty měly námořníky udržet v teple, zároveň jim umožnit pohyb v lanoví.

Je dost dobře možné, že vy sama, případně váš partner, máte takový kabát doma i dnes. Je praktický, univerzální, ochrání i před tou nejhorší slotou, hodí se ke všemu a nadto vypadá dobře. Není tedy divu, že se stal oblíbeným kouskem jak v pánském, tak i dámském šatníku a překonal zkoušku času.

Kabáty typu peacoat se často kombinují s jinou klasikou, typickou pro ošlehané dobrodruhy – poctivým vlněným svetrem. Britští a irští rybáři je nosí již dlouhá staletí. Jejich výrobou jsou proslulé především Aranské ostrovy, Shetlandy a Guernsey. Pletenina je tak hustá, že dokáže zadržet poměrně velké množství vody.

Nejmladším přírůstkem v námořnickém šatníku jsou pak slavná proužkovaná trička. Poprvé je obléklo francouzské námořnictvo v roce 1853. Celkem 21 tmavě modrých proužků mělo údajně symbolizovat 21 Napoleonových vítězných bitev, zároveň však měly praktický účel.

Díky barevnému kontrastu šel dobře vidět kterýkoliv nebožák ocitnuvší se přes palubu. Šily se z těžkého bavlněného žerzeje nebo z vlny, měly tříčtvrteční rukávy a široký výstřih, který dnes známe pod příhodným názvem lodičkový.

Zřejmě byly opravdu praktické, záhy si je totiž osvojila cizí loďstva i rybáři z Bretaně, kde měla tehdy francouzská flotila svou základnu. Podle malebného poloostrova se jim začalo říkat bretaňská trička.

Masovou záležitost z nich vytvořila Coco Chanel, která je zahrnula do své kolekce pro rok 1917. Ovšemže v lehčím, na nošení příjemnějším provedení. Oblíbili si je především dovolenkáři a movití majitelé vil na Francouzské riviéře, tak vzdálené od rozbouřených vod Bretaně.

V 60. letech minulého století se staly typickým úborem umělců, beatniků a příznivců Francouzské nové vlny. Oblékala je Audrey Hepburnová, Brigitte Bardotová či James Dean. Později je poznávacím znakem své tvorby učinil návrhář Jean Paul Gaultier.

Princ v námořnickém do každé domácnosti

Přesuňme se nyní do Velké Británie. V této ostrovní zemi je platná poněkud poupravená verze rčení „Za vším hledej ženu“ – „Za vším hledej královnu Viktorii“. Týká se především všelijakých módních trendů. Legendární panovnice stojí nejen za celosvětovou oblibou skotské kostky, tradicí bílých svatebních šatů, ale i za námořnickým úborem jakožto typickým oděvem dětí.

Nad Britským impériem za její vlády slunce nezapadalo. Šlo o největší říši v dějinách lidstva, za což Britové vděčili především svému loďstvu. Královna Viktorie v roce 1846 vzdala námořníkům hold, když nechala svému synu Albertu Edwardovi ušít dokonalou kopii jejich uniformy.

V tmavě modrém oblečení s proužky a širokým límcem byl čtyřletý princ roztomilost sama. A to i přesto, nebo možná právě proto, že jej běžně oblékali drsní, větrem ošlehaní muži.

Portrét, který spustil nautickou lavinu: princ Albert Edward na obraze Franze Xavera Winterhaltera

Princ uniformu nosil na královské jachtě během cesty po Normanských ostrovech. Viktorie si tehdy zapsala do deníku: „Když vyšel (princ Albert Edward – pozn. red.) na palubu, všichni námořníci a důstojníci jásali a vypadali potěšeně.“

Obleček měl takový úspěch, že královnin manžel Albert přikázal malíři Franzi Xaveru Winterhalterovi, aby prince, pozdějšího krále Edwarda VII., umělecky ztvárnil. Portrét byl pak vystaven v paláci St. James’s, kam se na něj přišlo podívat úctyhodných sto tisíc lidí. Byl kopírován ve velkém, prodával se v podobě miniatur, smaltů i tisků a našel si cestu do každé druhé britské domácnosti.

Šlechtičny a módymilovné paničky, které se vdávaly v bílém a nosily kostkované šaty, královnu napodobily i tentokrát. Své ratolesti začaly strojit do námořnických oblečků. Móda neupadla ani v následujícím století. Naopak. Děti v uniformách se staly výrazem národní hrdosti a podpory námořnictvu v obou světových válkách.

Trend se rozšířil i za hranice Impéria. Svého syna Alexeje nechala v námořnickém zpodobnit i carevna Alexandra Fjodorovna a ve 20. letech v Japonsku ovlivnil podobu dívčích školních uniforem. Velkou propagátorkou nautického stylu byla princezna Diana, která si oblíbila především široké vrstvené límce. Podobně strojila i prince Harryho a Williama. Ten po ní štafetu, jak vidno, ochotně přebral.