Pořiďte si nový šatník se slevou. S Nákupy Ona Dnes na to máte týden

Až do neděle 21. června potrvá ve více než dvou tisících kamenných obchodech a více než stovce e-shopů po celé České republice největší slevová akce. V našich partnerských prodejnách můžete jako již tradičně pořídit se slevou – často větší než 50 procent – oblečení, kosmetiku, módní doplňky, omlazující zákroky, nábytek, design, hračky, potřeby pro domácí mazlíčky a další atraktivní zboží.



Vybírat můžete z množství známých a oblíbených značek, které se do akce zapojily, mezi nimi například About You, Alza, Bonami, C&A, Klenoty Aurum, Lindex, Manufaktura, Marks & Spencer či Super ZOO.

Tváří jarních Nákupů Ona Dnes se stala herečka, moderátorka a blogerka Veronika Arichteva – rozhovor čtěte zde.



Kupónovou knížku najdete od 21. 5. v časopisu Cosmopolitan, 10. 6. v časopisu Žena a Život, 15. 6. jako součást pondělního vydání MF DNES v magazínu Ona Dnes a 18. 6. ve čtvrtečním vydání MF DNES s Magazínem DNES+TV.



Všechny slevové kupóny najdete také 16. 6. v aplikaci Portmonka.

Budeme rádi, když nám napíšete na ona@mfdnes.cz, co hezkého jste sobě nebo svým blízkých tento týden pořídili.



Příjemné nákupy vám přeje tým redakce Ona Dnes.