Nejoblíbenější a největší slevová akce v České republice je opět tady. Týden Nákupů Ona Dnes odstartuje v pondělí 12. října a přinese slevy až 50 procent. Na své slevové kupony však nemusíte čekat až do zahájení – knížku plnou výhod můžete mít v rukou už o několik dní dříve.
S příchodem podzimu přichází ideální čas na proměnu šatníku, doplnění pečující kosmetiky nebo zvelebení domova před zimními měsíci. Letošní podzimní Nákupy Ona Dnes nabídnou více než 140 slevových kuponů, které můžete uplatnit po celý týden – od pondělí 12. října až do neděle 18. října. Tváří podzimní nákupní horečky se pro letošní ročník stala oblíbená herečka a influencerka Denisa Pfauserová.
Slevové kupony platí ve více než dvou tisících kamenných prodejen a ve více než 130 e-shopech po celé republice. Mezi zapojenými značkami nechybí zvučná jména jako Zalando, GAP, Geox, Astratex, Celio, Manufaktura, Under Armour, Orsay či drogerie Rossmann. Kompletní a průběžně aktualizovaný přehled všech slev a partnerských obchodů najdete na www.nakupyonadnes.cz.
Kde najdete slevové kupony Nákupy Ona Dnes?