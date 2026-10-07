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Podzimní týden Nákupů Ona Dnes se blíží. Kde najdete slevové kupony?

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zahalte se do nových podzimních trendů bez výčitek z utrácení. Ať už toužíte po stylovém kabátu, voňavé kosmetice nebo nových botách, slevový týden Nákupy Ona Dnes, který startuje v pondělí 12. října, vám přináší spousty lákavých nabídek za zlomek původní ceny. Díky oblíbené akci se také vyhnete předvánočnímu shonu a nakoupíte s předstihem dárky pro své blízké.

Nejoblíbenější a největší slevová akce v České republice je opět tady. Týden Nákupů Ona Dnes odstartuje v pondělí 12. října a přinese slevy až 50 procent. Na své slevové kupony však nemusíte čekat až do zahájení – knížku plnou výhod můžete mít v rukou už o několik dní dříve.

S příchodem podzimu přichází ideální čas na proměnu šatníku, doplnění pečující kosmetiky nebo zvelebení domova před zimními měsíci. Letošní podzimní Nákupy Ona Dnes nabídnou více než 140 slevových kuponů, které můžete uplatnit po celý týden – od pondělí 12. října až do neděle 18. října. Tváří podzimní nákupní horečky se pro letošní ročník stala oblíbená herečka a influencerka Denisa Pfauserová.

Slevové kupony platí ve více než dvou tisících kamenných prodejen a ve více než 130 e-shopech po celé republice. Mezi zapojenými značkami nechybí zvučná jména jako Zalando, GAP, Geox, Astratex, Celio, Manufaktura, Under Armour, Orsay či drogerie Rossmann. Kompletní a průběžně aktualizovaný přehled všech slev a partnerských obchodů najdete na www.nakupyonadnes.cz.

Kde najdete slevové kupony Nákupy Ona Dnes?

  • Středa 7. října: Knížku s kupony najdete v časopise Žena a život.
  • Pondělí 12. října (v den startu): Slevový sešit vychází jako tradiční součást magazínu Ona Dnes v deníku MF DNES.
  • Čtvrtek 15. října: Další příležitost získat kupony nabídne čtvrteční vydání MF DNES s Magazínem DNES+TV.
  • Elektronická verze: Všechny slevy můžete mít neustále u sebe v mobilu díky aplikaci Portmonka.
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