Týden Nákupů Ona Dnes s atraktivními až padesátiprocentními slevami začíná v pondělí 13. října, ale na knížku s téměř 160 kupóny k výhodným nákupům nemusíte čekat až do startu. Najdete ji už ve středu 8. října v časopise Žena a život.
V den zahájení slevových nákupů 13. října pak budou slevové kupóny již tradičně součástí pondělního vydání MF DNES v magazínu Ona Dnes a 16. října je najdete ve čtvrtečním vydání MF DNES s Magazínem DNES+TV. Zároveň své kupóny najdete také v aplikaci Portmonka.
Tváří letošních podzimních Nákupů Ona Dnes, které potrvají do neděle 19. října, je herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková.
Nakupovat se slevovými kupóny můžete po celý týden ve víc než dvou tisících kamenných obchodů a ve víc než 130 e-shopech po celé republice.
Vybírat si budete moct z množství známých a oblíbených značek, které se do akce zapojily – mezi nimi je například Zalando, GAP, C&A, Geox, Astratex, Celio, Manufaktura, Under Armour, Orsay či Hebe. Seznam všech obchodů, v nichž lze kupóny na slevy uplatnit, najdete jako vždy na webových stránkách www.nakupyonadnes.cz .