Největší slevová akce podzimu se blíží. Nákupy Ona Dnes startují v pondělí

Jako každý rok vás podzim zastihl v náladě „nemám co na sebe“? Sháníte dárky nebo něco nového do domácnosti? Máme pro vás řešení. Už jen pár dní zbývá do největší slevové akce Nákupy Ona Dnes, která tentokrát proběhne od pondělí 13. října do neděle 19. října. Kdo bude tváří akce a kde najdete slevové kupóny?
Týden Nákupů Ona Dnes s atraktivními až padesátiprocentními slevami začíná v pondělí 13. října, ale na knížku s téměř 160 kupóny k výhodným nákupům nemusíte čekat až do startu. Najdete ji už ve středu 8. října v časopise Žena a život.

V den zahájení slevových nákupů 13. října pak budou slevové kupóny již tradičně součástí pondělního vydání MF DNES v magazínu Ona Dnes a 16. října je najdete ve čtvrtečním vydání MF DNES s Magazínem DNES+TV. Zároveň své kupóny najdete také v aplikaci Portmonka.

Tváří letošních podzimních Nákupů Ona Dnes, které potrvají do neděle 19. října, je herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková.

Nákupy Ona Dnes 2025

Nakupovat se slevovými kupóny můžete po celý týden ve víc než dvou tisících kamenných obchodů a ve víc než 130 e-shopech po celé republice.

Vybírat si budete moct z množství známých a oblíbených značek, které se do akce zapojily – mezi nimi je například Zalando, GAP, C&A, Geox, Astratex, Celio, Manufaktura, Under Armour, Orsay či Hebe. Seznam všech obchodů, v nichž lze kupóny na slevy uplatnit, najdete jako vždy na webových stránkách www.nakupyonadnes.cz .

8. října 2025

