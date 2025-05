Část 1/5

1. Slunce zvedá náladu i chuť nakupovat

Konečně jsou tady delší dny a radujeme se z většího množství slunečního svitu. Hřejivé paprsky nás mnohdy nejen nabíjejí energií, ale i motivují k nákupům. S jarem totiž přichází touha po nových věcech – od lehkých šatů (co jsem vlastně nosila loni?) až po sportovní vybavení.

A co víc, teplé počasí zvyšuje naši ochotu utrácet. Studie ukazují, že v teplejších dnech jsme ochotnější investovat do nových kousků do našeho šatníku.