Byl sice duben, teploty však odpovídaly spíš dni červnovému, zvlášť na rozehřáté dlažbě pražského Karlína. A tehdy jsem ho potkala. Prvního naháče tohoto roku. Vycházel z metra Invalidovna a zamířil si to stejně jako já do supermarketu.

Byl to postarší muž, s opálenou pletí a pupkem typickým pro tuto věkovou skupinu. Na sobě měl jen krátké bermudy. Snažila jsem se na něj nedívat, ale zcela upřímně, byl nepřehlédnutelný. Tedy aspoň pro mě. Podobný úkaz mě totiž každoročně nutí přemýšlet.

Tričko skýtá mnoho výhod

Proč? Proč chodí někteří muži bez trička? Zvlášť v metru nebo supermarketu? A proč je nepřístojné, aby se ženy chovaly stejně? K těmto otázkám mě nedovedlo vlastní puritánství, ale můj manžel.

Ten si již jako mladík něco málo po dvacítce na podobné exhibicionisty stěžoval. Podle jeho názoru „není nikdo zvědavý na jejich pupky a bradavky“. Překvapilo mě to. Až do té doby jsem obnažené mužské trupy brala jako neodmyslitelnou součást veřejného prostoru.

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

S jeho názorem jsem ovšem nemohla než souhlasit. Jsem ochotná (nic jiného mi koneckonců nezbývá) tolerovat obnažené muže v jejich domácím prostředí – pochopitelně když zrovna nejsem na návštěvě – na vlastní zahradě, třeba při sekání trávy, a samozřejmě také u bazénu, moře či jiné vodní plochy sloužící ke koupání.

V obchodě ale ne, ani na ulici. A už vůbec ne ve veřejné dopravě. Všichni moc dobře víme, že nahá kůže ve styku s povrchy zvyšuje riziko přenosu bakterií. Je to zkrátka nehygienické.

Veřejný prostor by měl navíc sloužit všem a ideálně by se v něm lidé měli cítit příjemně. Čehož lze dosáhnout jen tím, že ho budeme udržovat plus minus neutrální, bez opileckých scén, hádek, hlasité hudby a dle mého názoru i nahých těl. A je jedno, jestli je dotyčný obézní, nebo má „pekáč buchet“ poctivě vydřený ve fitku.

Chápu, že chození „nahoře bez“ může být v mnoha ohledech pohodlnější, v úmorných vedrech obzvlášť. Chápu i obavy z přeregulovanosti – pokud přestaneme tolerovat mužské hrudníky, bude je následovat jiná část našich těl? Kotníky? Zápěstí? Neznamenalo by to krok zpátky ve vývoji módy, intimity a také sexuality?

Na druhou stranu byste se, pánové, aspoň nespálili. Tričko (ideálně v kombinaci s opalovacím krémem) vás ochrání před stárnutím kůže, pigmentovými skvrnami a také případnou rakovinou kůže. Zvlášť pokud je z přírodních materiálů, klidně i obyčejné bavlny, odvede pot, který tak nestéká nepohodlně a nevzhledně po těle. Neoprudíte se, neodřete a výrazně zmenšíte riziko nepříjemného odéru.

Osvoboďme nebo schovejme všechny

Je tady ještě jedna možnost. A nevyhnutelně se tím dostáváme k otázce rovnosti mezi pohlavími: osvoboďme také ženskou hruď. To, že je sexualizovaná, je koneckonců pouze společenský konstrukt.

Je v pořádku, že máme jako společnost určitá pravidla. Rozdíly mezi tolerancí v obnažování je však jedním z nejvýmluvnějších ukazatelů, že mezi muži a ženami stále existuje hluboká propast, dědictví patriarchátu.

Abych byla úplně spravedlivá, chodit nahoře bez není na Západě pro ženy ilegální, za což vděčíme mimo jiné četným protestům aktivistek z počátku milénia. Některé zákony, třeba ve Velké Británii, ho tolerují pod podmínkou, že nejde o „sexuální účely“. Jiné, třeba v Polsku, přivírají oči pouze v případě, pokud si na obnaženou ženu nikdo nestěžuje. Tolerantnější jsou obecně přímořské státy, jako je Španělsko, Itálie či Řecko.

Přesto ženy s odhaleným poprsím moc často nevídáme. Stále totiž čelí odsudkům ze strany mužů i jiných žen. V minulých letech vznikla hnutí, která se snaží ženský hrudník desexualizovat. Nejvýraznější z nich je Free the Nipple (Osvoboďte bradavky), které se váže ke stejnojmennému dokumentu z roku 2014.

Jeho režisérka Lina Esco se rozhodla zatočit s dvojím metrem, podle něhož není nic špatného na muži svlečeném do půli těla, zatímco pohled na podobně odhalenou ženu společnost minimálně pobouří. Aktivisté – nebo spíš laktivisté, jak sami sebe někdy označují – se dožadují toho, aby byl ženský hrudník desexualizován.

Na počátku stál režisérčin nápad začít běhat v New Yorku s odhaleným poprsím a na základě svých zkušeností natočit zmíněný snímek. Velký rozruch nastal v momentě, kdy se Facebook rozhodl všechny teasery nemilosrdně smazat. Tehdy se za Linu Esco postavila řada celebrit včetně zpěvačky Miley Cyrusové, sociální síť však svůj postoj nezměnila.

Její pravidla zůstávají i po letech nastavená velmi přísně. Obnažené ženské bradavky jsou obecně zakázány, jedinými výjimkami jsou kojení, zdravotní kontext a protestní akce (paradoxní, viďte?). Nezávislá dozorčí rada společnosti Meta, pod níž patří Facebook i Instagram, v roce 2023 doporučila, aby svá stanoviska k ženské nuditě přehodnotila. Od té doby se však nic nezměnilo.

Možná je proto na čase založit další hnutí, které by se jmenovalo Cover the Nipple (Zakryjte bradavky), zaměřené na muže. Přimlouvám se za to, aby bradavky zůstaly zakryté, aspoň do té doby, než budou moct být všechny bez rozdílu osvobozeny.