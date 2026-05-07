„Velikost mých ňader bylo G. Pro někoho to není moc. Málokdo si dovede představit něco takového nosit každý den. Možná je to ještě přijatelné, když jsou ňadra dokonalá. Já jsem je měla až k pupku a mít je na hrudi bylo za trest. Byly to neustále se hýbající obrovské a těžké pytle,“ uvedla žena.
Nechala si tedy po letech trápení ňadra zmenšit a k tomu si nadělila i liposukci podpaží. Právě tam se jí totiž tuk ukládal nejvíc a po zmenšení poprsí by to nevypadalo hezky.
„Nebylo to jen o vzhledu nebo bolesti zad. Měla jsem kvůli tomu i jiné potíže. Mohlo by se zdát, že s tím nesouvisí, ale souvislost to mělo. Pálení žáhy, reflux. Plakal jsem kvůli tomu denně. Nebyl to život. Bylo to mučení v přímém přenosu,“ podotkla. Velká ňadra ji omezovala i v zaměstnání. Pracuje jako porodní asistentka a každá její směna pro ni byla mučením. Po operaci dokonce přestala chrápat a ve třiceti letech poprvé začala běhat.
„Chtěla jsem to už roky. Ale nešlo to, když jsem měla na hrudníku takovou zátěž. Teď si připadám lehká jako pírko. Přesto někteří lidé nad mým rozhodnutím kroutí hlavou. Ale s tím si nemusím dělat starosti. Je to jen jejich názor,“ dodala pro Needtoknow.