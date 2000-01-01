náhledy
Praha hostí po dlouhých třiatřiceti letech mistrovství světa v krasobruslení. K vidění zde nebudou jen dechberoucí výkony světové špičky, ale také úchvatné kostýmy. Každý z nich je malým uměleckým dílem, které ovšem musí splňovat poměrně přísné regule. Podívejte se, v čem se krasobruslaři a krasobruslařky předvedli v uplynulých ročnících.
Autor: koláž iDNES.cz
A začneme rovnou tím nejlepším: kostýmy Kateřiny a Daniela Mrázkových, které si dovezli loni na mistrovství do Bostonu. Ombré tkanina byla mimořádně stylová sama o sobě, lesklé kamínky ji povýšily na novou úroveň. Tyto dresy by se neztratily ani ve fantasy filmu.
Autor: Reuters
Krasobruslařské kostýmy jsou šity tak, aby udělaly co největší parádu. Jsou nezbytnou součástí vystoupení, takže by se měly vztahovat k hudebnímu doprovodu a korunovat sportovní výkon. Na snímku Piper Gillesová a Paul Poirier ve volném tanci na MS v Bostonu.
Autor: AP
Důležité je, aby své nositele nezradily ani v těch nejnáročnějších figurách. Musí tedy krásně vypadat i perfektně sednout. Na snímku Madison Chocková a Evan Bates, jak zdraví diváky po povedeném volném tanci na MS v Bostonu.
Autor: Reuters
Také Natálie a Filip Taschlerovi se loni v Bostonu blýskli. A to jak svým vystoupením, tak i dresy. Sourozence šatí brněnský ateliér Nosme. Při vzniku kostýmů zde přichází v úvahu i ty nejmenší detaily. Choreografie, téma, hudba, ale třeba i to, kterou stranou jsou krasobruslaři častěji natočení k publiku. Ta je pak také více zdobená.
Autor: Reuters
Roli samozřejmě vždy hrají preference samotné krasobruslařky či krasobruslaře. Někdy jsou kostýmy jednoduché, bez kamínků. Jeden takový předvedla v Bostonu Alysa Liuová.
Autor: Charles Krupa, Reuters
Lilah Fearová a Lewis Gibson v Bostonu ukázali, že párové kostýmy nemusí za každou cenu ladit. V posledních letech tento přístup vídáme čím dál častěji.
Autor: AP
I krasobruslařské kostýmy podléhají módním trendům, byť se mění mnohem pomaleji než v běžné módě. Trend posledních let je jasný: ubývá volánků, v kurzu jsou jednoduché linie. Na snímku Natálie a Filip Taschlerovi během volného tance na mistrovství světa v Montrealu.
Autor: Reuters
Bohaté zdobení kamínky, jako měla v roce 2024 v Montrealu Japonka Kaori Sakamotová, je poměrně běžné. Krásně se v záři reflektorů lesknou.
Autor: AP
Módní salony musí dát pozor na to, aby látky vypadaly dobře pod umělým světlem. Rozhodně nesmí prosvítat, kostýmy by totiž neměly působit příliš vyzývavě. Na snímku Kateřina a Daniel Mrázkovi během svého rytmického tance na mistrovství v Montrealu.
Autor: AP
Na jedny šaty může padnout až patnáct tisíc kamínků a jejich zdobení zabere třeba i dva týdny. Na snímku Natálie a Filip Taschlerovi během svého rytmického tance na mistrovství v Montrealu.
Autor: AP
Někdy si krasobruslaři řeknou o pořádnou divočinu. Takový kostým předvedli Charlene Guignardové a Marca Fabbriho v roce 2024 v Montrealu.
Autor: AP
Každý kostým je unikát. Krasobruslařské soutěže jsou tak nejen sportovní, ale i módní podívanou. Medailisté soutěže tanců na ledě na MS v Saitamě roku 2023. Zleva: Italové Guignardová, Fabri; Američané Chocková, Bates; Kanaďané Gillesová, Poirier.
Autor: AP
Piper Gillesová a Paul Poirier a opět oblíbená kombinace černé a červené. Dres Gillesové se mimořádně vyvedl, působí skoro jako plesová róba.
Autor: AP
Kostýmy nesmí působit dojmem přílišné nahoty. V kategorii tanců na ledě je navíc přesně určeno, kolik procent horní poloviny těla musí být zakryto. Tanečníci často balancují na této hranici. To ovšem nebyl případ Madison Chockové a Evana Batese v Japonské Saitamě před třemi lety.
Autor: AP
Různé efektní výstřihy a průstřihy mají v krasobruslařském odívání své místo. Natálie a Filip Taschlerovi během volného tance na MS v Saitamě.
Autor: AP
Tvůrci kostýmů jsou pod ohromným tlakem. Všechny dekorace musí perfektně držet. Za každý upadlý kamínek nebo mašličku hrozí ztráta bodů. Korejská krasobruslařka I He-in v Saitamě.
Autor: ČTK
Barvy bývají divoké. V běžném životě bychom možná měli problém takto sytý odstín fialové vůbec vynést. Piper Gillesová se v něm ovšem cítí jako ryba ve vodě.
Autor: AP
Konkurence je veliká a je těžké vymýšlet stále něco nového. Kostým Madison Chockové v Saitamě vynikl svou originalitou. Duha, pásky a třásně zní jako recept na katastrofu, celek však překvapivě skvěle fungoval.
Autor: AP
Podle pravidel Mezinárodní bruslařské unie je třeba mít většinu těla zakrytého. Natálie Taschlerová tuto normu v Saitamě musela splnit jen tak tak.
Autor: AP
Jedno je jisté: krasobruslařské kostýmy nejsou nic pro milovníky minimalismu. O tom, který oblékla na MS v roce 2023 Loena Hendrickxová, to platí obzvlášť.
Autor: AP
„Pokud se šaty roztrhnou a něco vykoukne, to je pak srážka od rozhodčích. Ale to se stává jen málokdy,“ říká Eliška Březinová, která je pětinásobnou mistryní ČR a finalistkou mistrovství Evropy i světa v krasobruslení.
Autor: Reuters
Je těžké si představit, že v počátcích tohoto sportu nosily ženy dlouhé vlněné sukně. První sukně nad kolena se objevily ve dvacátých letech minulého století.
Autor: AP
Pod krátkou sukýnkou se většinou ukrývají kalhotky ze stejného materiálu, které zabrání jakémukoliv faux pas. Karen Chenová ze Spojených států během závodu na mistrovství světa v Montpellier v roce 2022.
Autor: AP
Nádhernými kostýmy je proslulá mistryně světa Kaori Sakamotová. Šatí ji luxusní značka Astraee couture. Každý z jejích dresů by si zasloužil samostatnou vitrínu v muzeu.
Autor: AP
Kostýmy z pružných látek se začaly objevovat až v 60. letech minulého století. Dnes si bez nich krasobruslaři neumí představit život. Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství světa v Montpellier.
Autor: Reuters
Ombré látky mají vždy velký úspěch. Šedou variací zaujali v Montpellier Alexa Knierimová a Brandon Frazier ze Spojených států.
Autor: AP
Ještě v 90. letech neexistovala kvalitní lepidla a veškeré zdobení se muselo ručně našívat. Vyrobit třeba takové šaty, jako oblékla Alexa Knierimová, trvalo mnohem déle než dnes.
Autor: AP
Choreografii samozřejmě podléhá i účes. Je důležité, aby se dlouhé vlasy krasobruslařce neomotaly kolem obličeje, nebo aby nepřekážely partnerovi. Drdoly a culíky tak hrají prim.
Autor: AP
Kostým by měl sedět jako druhá kůže. Krasobruslař se musí soustředit na svůj výkon, nikoliv na to, že mu někde něco odstává či ho naopak svírá. Na snímku ruská krasobruslařka Anna Ščerbakovová.
Autor: AP
Většina kostýmů vzniká na míru danému krasobruslaři či krasobruslařce. Někdy si je ovšem i mezi sebou půjčují. Eliška Březinová v krátkém programu na krasobruslařském mistrovství světa v japonské Saitamě v roce 2019.
Autor: Reuters
Barvu kostýmů ovlivňuje mj. i zvolená hudba. Poměrně často zní na ledě Rapsodie v modrém, která jednoznačně určí barvu kostýmu, španělské rytmy jsou zase spojeny s černo-červenou barevnou kombinací.
Autor: Reuters
Kontrastní barvy jsou dalším oblíbeným fíglem designérů. I ony spolehlivě přitáhnou pohledy diváků. Alina Zagitovová v krátkém programu na krasobruslařském mistrovství světa v Saitamě.
Autor: Reuters
Při otočkách se sukně rozvine jako květ. Tento efekt designéři rádi přiživují látkou s již zmíněným ombré efektem. Kaori Sakamotová v krátkém programu na krasobruslařském mistrovství světa v japonské Saitamě v roce 2019.
Autor: Reuters
I takto mohou vypadat krasobruslařské kostýmy. Jednoduchost taktéž hraje roli v příběhu, který pár vypráví svými pohyby na ledě. V tomto případě byli vypravěči francouzští krasobruslaři Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron.
Autor: AP
Jindy je zase žádaný maximalismus. Opět v podání francouzského páru Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron na šampionátu v Miláně roku 2018.
Autor: AP
Někteří zahraniční sportovci nosí kostýmy od takových značek, jako je Vera Wang, která sama kdysi bývala krasobruslařkou, nebo od Roberta Cavalliho. To je většinou případ amerických krasobruslařů, třeba Madison Hubbellové a Zacharyho Donohue.
Autor: AP
Další rozvitou květinou byla Italka Charlene Guignardová v Miláně. Pokud je dámský kostým takto výrazný, partner většinou musí vzít zavděk velmi jednoduchým úborem.
Autor: AP
Muži dříve bruslili v legínách, dnes jsou zakázané. Nahradily je krasobruslařské kalhoty. Italský sportovní pár Valentina Marcheiová a Ondřej Hotárek v Miláně v roce 2018.
Autor: Reuters
Takto vypadá typický moment, kdy je důležité mít vlasy pečlivě spletené a šaty perfektně padnoucí. Ruský pár Kristina Astachovová a Alexej Rogonov během volné jízdy na MS v Miláně.
Autor: AP
U krasobruslařských kostýmů platí jednoduchá rovnice: nefungují-li šaty, nefungují ani náročné taneční prvky. Designéři to moc dobře vědí, ne náhodou se řada z nich sama věnovala krasobruslení nebo tanci. Na snímku Alina Zagitovová na MS 2018.
Autor: AP
Nalejme si čistého vína, ne všechny kostýmy se povedou. Ty, které vynesli Anna Dušková s Martinem Bidařem na MS v roce 2018 by se hodily spíš na spartakiádu.
Autor: AP
Stejně jako u tanečních kostýmů se i na ty krasobruslařské používají třásně, které při pohybu vypadají velmi efektně. Na snímku Cortney Mansourová a Michal Češka.
Autor: AP
Kostým Jevgenije Medveděvové kombinuje tmavý živůtek s něžnou růžovou sukní, což je typický kontrast používaný pro zdůraznění pohybu na ledě. Krátká sukně odkazuje na baletní tutu.
Autor: AP
Kostýmy pro páry se vyrábějí z neklouzavých materiálů, aby byl úchop co nejpevnější. Anna Dušková a Martin Bidař při krátkém programu na MS v Helsinkách roku 2017.
Autor: Reuters
Kamínky zachytávají světlo reflektorů a divákům u obrazovek i na tribunách tak neunikne žádný pohyb krasobruslařky.
Autor: Reuters
Divoké barvy a třásně jsou většinou neklamným znamením, že se vystoupení nese ve stylu latinskoamerických tanců. Michaela Lucie Hanzlíková během krátkého programu na mistrovství světa v Helsinkách v roce 2017.
Autor: Reuters
Sukně jsou pochopitelně velmi krátké, aby nebránily pohybu. Před sto lety se jednalo o něco nemyslitelného. Když si norská krasobruslařka Sonja Henie oblékla poprvé krátkou sukni, byl z toho poprask. Na snímku Ashley Wagnerová ve volné jízdě na mistrovství světa v Bostonu v roce 2016.
Autor: AP
Jako živý plamen vypadala v roce 2015 ruská krasobruslařka Anna Pogorilá. Přezdobené kostýmy jako tento ale už nejspíš patří minulosti.
Autor: AP
Dnešní kostýmy jsou ve srovnání s těmi historickými velmi tenké. Zhruba do šedesátých let bývaly vlněné, někdy i zdobené kožešinou. Důvod? Často se bruslilo pod širým nebem, zimní stadiony byly vzácné.
Autor: Reuters
Uniformy v poslední době příliš nefrčí. Ve světě je asi příliš mnoho válek, aby je bylo třeba vnášet ještě na led. Na MS 2014 jednu oblékl ruský krasobruslař Maxim Traňkov. Doprovodila ho partnerka Taťjana Volosožarová v romantickém bílém dresu.
Autor: AP
Korejská krasobruslařka Kim Ju-na na mistrovství v roce 2013 v kanadském Londonu předvedla nadčasový kostým, který by ostudu neudělal ani dnes.
Autor: AP
A opět žhavá červenočerná kombinace, tentokrát v podání Riku Miuraové a Rjuiči Kihary během volné jízdy na mistrovství světa v krasobruslení v Bostonu.
Autor: AP
Velmi častým efektem zdánlivě „nahatých“ modelů jsou trikoty v barvě pleti. Na snímku Američanka Ashley Wagnerová při volné jízdě na MS v krasobruslení ve francouzském Nice.
Autor: AP
Delší sukně mohou být problémem při párových jízdách, kdy mohou víc překážet, než zdobit. Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francie jedou svůj volný tanec na mistrovství světa.
Autor: AP
Krasobruslařky nemusí nutně vždy vypadat jako panenky nebo princezny. Občas se obléknou i do kalhot. Na snímku americká dvojice Hubbellová, Donohue při krátkém tanci na světovém šampionátu v Helsinkách.
Autor: Reuters
A dáma v kalhotách ještě jednou: Americká dvojice Chocková, Bates při krátkém tanci na světovém šampionátu v Helsinkách.
Autor: Reuters
Také pánské dresy poskytují spoustu prostoru pro kreativitu. Na snímku Francouz Adam Siao Him Fa během volné jízdy na mistrovství světa v krasobruslení v Montrealu.
Autor: Reuters
Černo-bílá kombinace v podání amerického krasobruslaře Ilji Malinina během volné jízdy na mistrovství světa v Montrealu.
Autor: Reuters
Také pánové mohou vsadit na blýskavé kamínky a ombré. Japonský krasobruslař Šoma Uno během krátkého programu na MS v Montrealu.
Autor: AP
Volné jízdy bývají někdy docela odvaz. Jak ukazuje i Samuel Contesti z Itálie na MS v krasobruslení ve francouzském Nice.
Autor: AP