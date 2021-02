Pojem all black outfit jistě nikomu z vás není cizí. Ale co potom all pink, all beige nebo třeba all baby blue? Monochromatické outfity se skládají jen z jedné barvy, právě díky tomu dokážou na první pohled zaujmout. Slavné ženy si je oblíbily dávno, teď už zbývá jen poslední, proniknou do šatníků českých žen.

Autor: Profimedia.cz